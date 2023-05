Ayuso se alinea con Vox en pedir la ilegalización de EH Bildu y genera una nueva división con Feijóo

Isabel Díaz Ayuso abogó este lunes por la “ilegalización” EH Bildu por incluir en sus listas electorales a siete candidatos vinculados con terrorismo con delitos de sangre. La petición de Ayuso está perfectamente alineada con lo planteado por Vox, pero se desmarca de la estrategia de su jefe de partido, Alberto Núñez Feijóo.

“Es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión, y que además se ve por la ley de partidos que no cumple con ella (...) hay que plantearse el hecho que se puedan presentar” e incluso “su posible ilegalización”, dijo Ayuso, preguntada acerca de si Bildu debería ser ilegalizado, como pide Vox.

Ayuso lleva tiempo con un discurso completamente opuesto al de la dirección nacional de partido en materia de terrorismo, abriendo una nueva división con Feijóo. De hecho, este martes, los siete candidatos han comunicado que renunciarán a tomar posesión tras las elecciones, algo que ha sido celebrado por Feijóo. Ayuso, sin embargo, lo ha puesto en duda, de nuevo, con una posición opuesta a la de su jefe de filas.

“No van a renunciar porque van igualmente en la lista. Y claro que tomarán posesión. ¿Qué palabra tiene un asesino?”, ha dicho Ayuso tras conocerse la renuncia. Un mensaje muy diferente al de Feijóo que era más optimista y reconocía el paso atrás de los candidatos de EU Bildu: “La democracia, la dignidad y la decencia de la mayoría de los españoles se ha impuesto a pesar de Pedro Sánchez, que eligió dejar solos a los españoles”, ha manifestado el presidente del PP.

Ayuso lleva tiempo queriendo marcar la estrategia del partido a nivel nacional, algo que molesta en el equipo de Feijóo. “Yo tengo mi propio Partido Popular”, manifestó este lunes Ayuso en una entrevista en El País. “Lo mío simplemente es que de aquí hacia el futuro, abiertamente, como siempre hago, de frente, le digo a mi partido por dónde yo creo que tienen que funcionar las cosas para que todo a su vez revierta en beneficios para Madrid”, añadía.

Este asunto no es el único en el que Ayuso ha querido llevar la voz cantante. Hace una semana, la presidenta regional hizo un discurso con marcado calado nacional en el que abogó por derogar hasta ocho leyes de Pedro Sánchez –a pesar de no estar en sus competencias–, anticipándose a la dirección de Feijóo que había preferido no enumerarlas. En ese desayuno indormativo, la presidenta regional también defendió que Bildu busca “instalar una dictadura de extrema izquierda”.