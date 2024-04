Ayuso carga contra la prensa por las informaciones sobre su pareja: “Todo es falso, van a tener que disculparse”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a negar las sucesivas irregularidades desveladas por elDiario.es sobre la vivienda de su pareja, en la que ella reside. “Todo lo que indica es absolutamente falso”, ha respondido este mediodía a un periodista que le preguntaba si los dos pisos de los que disfruta están unidos por dentro y si se planteaba pedir disculpas por las obras ilegales reconocidas por su pareja, tal y como publicó este diario.

Luego ha ido más allá. “Son ustedes los que probablemente van a tener que disculparse”, ha añadido, en referencia genérica a la prensa que informa sobre el asunto, pero, de nuevo, sin aclarar las cuestiones por las que se le preguntaba. La expresión “ático de lujo” para referirse al inmueble le parece, además, hilarante. “Hay que morirse de la risa con ustedes”.

Los 2,8 millones de euros a precio de mercado que costarían los dos pisos de los que hace uso no alcanzan la consideración de lo lujoso para Ayuso que en su negativa a dar explicaciones ha introducido una nueva variable: no aclarará nada en tanto la prensa no investigue dónde viven desde los ministros hasta “todos los políticos que sufragamos con dinero público”.

“Hasta que no hagan el mismo ejercicio de transparencia con todos los políticos, lo que suceda a un particular al que los españoles no le pagan un euro es cuestión de un particular. Si no lo respetan, simplemente por hacerme daño político a mí, yo no los voy a poder ayudar en ese ejercicio”, ha despachado. El “particular” es Alberto González Amador, pareja de Ayuso y la persona con la que convive, que declarará el próximo 20 de mayo ante un juez tras ser acusado de fraude fiscal por enriquecerse con comisiones por venta de material sanitario durante la pandemia.

“Yo no tengo vivienda alguna”, ha repetido Ayuso, que en el mismo acto venía de reclamar explicaciones a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, porque “nunca ocurrido en democracia que esta figura se pusiera al frente de negociaciones de todo tipo”. “Aquí tienen una política normal que no le cuesta un euro a un ciudadano”, ha esgrimido sobre sí misma, en el sentido de que no reside en una vivienda oficial y obviando que su salario supera los 100.000 euros anuales.

La presidenta recurre al “falcon”

También ha dicho que ella se paga sus “aviones” y sus “vacaciones”, que tiene el sueldo “congelado” o que “no ha enchufado a un familiar” en la administración ni se ha beneficiado de su posición “para acceder absolutamente a nada”, mientras que Pedro Sánchez tiene “varios Falcon” y los ciudadanos le pagan “palacios”.

Este nuevo subterfugio de la presidenta madrileña llega en el mismo día en que elDiario.es desvela que el ático en cuestión está a nombre de un empresario hostelero, conectado con González Amador a través del directivo de Quirón que facilitó la comisión de dos millones de euros para la pareja de Ayuso. El grupo Quirón, uno de los grandes beneficiarios de la privatización sanitaria madrileña, multiplicó sus pagos a González Amador tras iniciarse su relación con la también líder del PP regional.

––––––––

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.