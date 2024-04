Vecinos de Madrid presentan 7.000 firmas contra el “desmantelamiento de la sanidad que cuesta vidas”

Alrededor de un centenar de personas se han manifestado esta mañana ante el registro de la Consejería de Justicia de Madrid tras entregar 7.000 firmas de vecinos de barrios de la capital y municipios de la comunidad autónoma contra el “desmantelamiento” de la sanidad pública en la región. Un desguace que “cuesta vidas”, según Ana Valiente, portavoz de la campaña ‘Reclama’, impulsada por más de 100 asociaciones de vecinos.

El último ejemplo de este coste ha sido, según señala Valiente, el fallecimiento el sábado de un vecino de Colmenar Viejo, que murió esperando por una ambulancia al no tener ningún centro médico cercano en el que efectivamente hubiese un facultativo. “La sanidad no va bien”, constatan los vecinos, que durante una hora han coreado consignas en defensa de la sanidad pública, primero en la Puerta del Sol y luego unos metros más arriba en el número 4 de la calle Carretas, sede del registro.

“Atención primaria, la más necesaria” o “no vamos a parar, estamos defendiendo nuestra sanidad”, han cantado los presentes, la mayoría jubilados, sorprendiendo a los turistas que ya de mañana paseaban por la plaza. La campaña ‘Reclama’ lleva desde noviembre circulando por hospitales y plazas de pueblos de Madrid “para contarle a la gente y concienciarla de que reclamar es un derecho que tenemos”, explica Valiente.

Los cánticos han ido oscilando desde lo específicamente sanitario a la censura al Gobierno regional del PP y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a quien se dirigían frases irónicas como la siguiente, con las siglas de su nombre y apellidos: “IDA, IDA, IDA; le gusta la fruta, le gusta la comida, pero en las residencias se la dan podrida”.

Veteranos de la movilización sanitaria

Por la puerta del registro de la consejería fueron pasando sucesivamente con fajos de folios con firmas representantes de asociaciones vecinales de San Blas, Vallecas, Villaverde, Carabanchel o Pinto, aplaudidos en cada ocasión por los demás manifestantes. Varios de los asistentes llevaban puestos chalecos de protestas anteriores, como los abuelos ‘yayoflautas’ o las movilizaciones por la apertura de las urgencias de la atención primaria.

“Que la presidenta de la Comunidad de Madrid no nos diga que la sanidad va bien; la sanidad no va bien: hay un millón de personas en lista de espera y hay medio millón que no tienen médico [de familia] asignado”, ha remachado la portavoz Ana Valiente. Hacia el final de la protesta los gritos señalaron lo que se entiende motivo de fondo de los problemas: “Fuera corruptos y ladrones de las instituciones”.