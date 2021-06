Ayuso dice que no rectificó y que Casado "piensa" como ella: "Si el rey firma o no firma, haga lo que haga, estará en tela de juicio"

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este martes, visiblemente molesta, que este lunes no rectificó sus palabras sobre el rey y los indultos este domingo antes de la manifestación de Colón. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha asegurado además que el líder del PP, Pablo Casado, "piensa exactamente lo mismo" que lo que ella ha expresado y ha defendido que lo que se pretende hacer es "una trampa" al rey haciéndole firmar los indultos.

En una declaración ante los medios, Ayuso ha vuelto a poner en duda que el rey vaya a firmarlos, algo a lo que está obligado por la Constitución: "Si firma o no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio", ha manifestado a la entrada de un desayuno informativo protagonizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Por eso dije que le quieren hacer cómplice, y por supuesto no es cómplice. He hablado con el presidente [del PP] y opina lo mismo y no hay nada que rectificar", ha añadido. "Pablo Casado piensa lo mismo que yo, pensamos exactamente lo mismo", ha insistido en varias ocasiones tras ser preguntada por la llamada que recibió del líder de su partido, que este martes se vio obligado a rectificar las palabras de la presidenta madrileña.

"Esto que está sucediendo es una humillación y una vergüenza que tiene como responsable a un presidente de Gobierno que manosea las instituciones. Utilizaré todas las palabras que hagan falta siempre para proteger la figura del Rey. Es más, hay pocas instituciones en este país que defiendan más a la Corona porque, desde luego, en la Comunidad de Madrid es lo que vamos a hacer", ha asegurado la presidenta madrileña.

Ayuso ha insistido en que "es una absoluta vergüenza que al Rey de todos los españoles, que es el enemigo a batir por los independentistas y por aquellos que quieren promover en España una ensoñada república tenga que firmar semejante documento". Para la dirigente del PP, el rey es la persona que "simboliza la unidad de todos los españoles, la persona que lideró y arrojó luz y verdad el 3 de octubre".

Ayuso ha insistido que le sigue pareciendo "el mismo sonrojo, bochorno y humillación que el rey de España tenga que firmarlo". "No he rectificado absolutamente en nada. He utilizado otras palabras porque desde luego la institución, tanto la monarquía como la figura del rey, están muy por encima de la Comunidad y de la mía. Siempre haré todo lo que esté en mi mano para proteger su figura", ha asegurado.

Ayuso sale ahora a desmentir que rectificase después de que este lunes compareciera en la Asamblea de Madrid –una comparecencia que no estaba prevista–, para asegurar que el rey no era "cómplice de nada". "Mi preocupación es que esta decisión va a llegar a la mesa del jefe del estado", comenzaba Ayuso su declaración tras reunirse con la presidenta de la Asamblea de Madrid.