Ayuso es investida presidenta con el aval de Vox a su “agenda ideológica”

Isabel Díaz Ayuso ha sido investida este jueves presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera vez gracias a los votos del PP, por la mayoría absoluta que logró el pasado 28M en las urnas. La formación de extrema derecha celebraba durante el segundo debate de investidura celebrado en la Asamblea de Madrid que Ayuso haya hecho suyo su ideario durante el discurso de este miércoles: “No necesitamos los escaños porque usted es parte de la agenda ideológica de Vox”, ha lanzado la líder de la formación en Madrid, Rocío Monasterio, durante su intervención. Y ha añadido: “Su discurso de ayer nos ha fortalecido”.

“Tras escuchar su discurso de ayer, felicito a mi grupo, porque está claro que hemos ejercicio y seguiremos ejerciendo una poderosa influencia”, se vanagloriaba Monasterio. En medio del debate en el Partido Popular por los pactos con Vox en el resto de autonomías donde necesita a la extrema derecha para gobernar, Monasterio ha puesto en valor el discurso de Ayuso frente a “esos compañeros suyos que han insultado a los votantes de Vox”, en referencia a la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, que ha roto las negociaciones con la formación de Santiago Abascal al negarse a que entren en un gobierno presidido por ella.

“Yo no voy a estar en clave electoral a nivel nacional para saber qué pactos hay que hacer o que no hay que hacer”, respondía Ayuso a estas palabras de la líder ultraconservadora. “Yo lo que tengo claro es que este país necesita un cambio, que tenemos que estar a la altura, que para eso, desde luego, van a tener nuestra mano tendida y que lo que tengo claro es que el programa electoral con el que nos hemos presentado este grupo a las elecciones y que ayer desgrané de nuevo para buscar la confianza de esta Cámara representa al mejor Partido Popular”, insistía la recién reelegida presidenta regional.

Ese programa electoral que mencionaba Ayuso, y que incluye una reforma de la ley trans autonómica, Vox lo ha hecho también suyo. “Me alegro de ver cuánto ha abierto los ojos y hasta qué punto ha hecho suyo nuestro discurso y lo convierte en políticas concretas”, ha defendido Monasterio. En ese punto, la líder de Vox también ha pedido que reforme la ley de violencia de género autonómica y derogue la ley LGTBI.

La mayoría absoluta y la corrupción

En un tono conciliador, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, tomaba la palabra para recordar que anteriores mayorías absolutas del PP en la región fueron las de la corrupción con varias tramas como la Gürtel o Púnica. “La sociedad madrileña tiene el recuerdo de lo que supuso la última mayoría absoluta del PP antes de esta. La de 2011 de Esperanza Aguirre, su madre política y mentora. La época de las bolsas de dinero en los altillos dejadas por empleados del Ikea, la de las charcas de rana, las de ayudas a empresas sin devolver”, ha lanzado Lobato.

Por esos “precedentes”, ha dicho Lobato, el PSOE ejercerá un “control de vigilancia” y “milimétrico” para que “no se produzca un abuso de la mayoría absoluta”. “No vamos a consentir que esta legislatura se utilice lo público para entregárselo a lo privado y a beneficiar a amigos y familiares”. “Entenderá el plus de rigor de esta legislatura”, ha apostillado Lobato, quien espera que no haya “abuso de la democracia” o un “rodillo” parlamentario. Una afirmación que en su turno de réplica ha sido reprochada por Ayuso que se ha quejado de que no se espere a que sea investida antes de acusarla de realizar malas prácticas.

Primer encontronazo con Mónica García

En el turno de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional y líder de la oposición, Mónica García, se ha producido la mayor tensión de la jornada. García ha acusado a Ayuso de inaugurar “un gobierno salvaje, cruel e inhumano”, que “defiende con fanatismo un modelo económico caduco”. Unas palabras que han sido recriminadas después por el recién elegido presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, exconsejero de Ayuso que ha defendido que estas expresiones son “contrarias a la cortesía parlamentaria”.

“El Reglamento de la Asamblea de Madrid, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, dice que el orador no debe proferir expresiones contrarias a la cortesía parlamentaria. Hoy es un pleno de investidura donde tradicionalmente no se han producido llamadas al orden, pero quiero marcar unas líneas que son importantes porque este es el segundo pleno de la legislatura”, ha recriminado Ossorio a García por llamar, ha dicho, “fanático” y “cruel” al gobierno regional.

En su turno de réplica, la líder de Más Madrid ha acusado a Ossorio de saltarse la imparcialidad en solo dos días y le ha recordado sus palabras en el pasado cuando acusó a Podemos de ser “terroristas, narcotraficantes y pederastas”. “¿Le parece a usted llamar terroristas, narcotraficantes y pederastas a un grupo como hizo cortesía parlamentaria?”, ha lamentado Mónica García.