Ciudadanos se enmienda a sí mismo y apoya mantener el mural feminista en Ciudad Lineal

Cinco días después de que Ciudadanos apoyara la propuesta de Vox, junto al PP, de tapar un mural feminista en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid, el partido de Inés Arrimadas se enmienda a sí mismo. El grupo municipal que lidera Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital, ha apoyado una moción de urgencia presentada por Más Madrid en el Pleno de Cibeles para mantener la obra en el polideportivo del barrio de La Concepción. Con su apoyo, la iniciativa ha salido adelante. El cambio de postura ha generado las críticas de Vox y PP por descolgarse de la decisión que se tomó en la Junta de Distrito el pasado jueves.

Villacís ya se desmarcó a media mañana de la postura del edil de su partido en Ciudad Lineal, Ángel Niño, y mostró su posición favorable a dejar el muro tal y como está como la oficial de Ciudadanos rectificando a su compañero. "Nuestra política es hacer cosas, no borrar cosas. Quiero una ciudad que sea diversa. No solo gobierno a la gente que me ha votado y respetar aquello que no te gusta forma parte de ser vicealcaldesa de toda una ciudad”, justificó la número dos del Gobierno municipal en declaraciones a los periodistas, cuyo objetivo es frenar la retirada de la obra.

Fuentes del grupo municipal aseguran que el mural no va a desaparecer. La propuesta de Villacís es reunir a la Junta de Distrito con los vecinos para trabajar en una "propuesta alternativa" que cuente con el apoyo de todos en un intento de rebajar la tormenta que se ha producido en el barrio con la iniciativa. El pasado domingo varias decenas de vecinos, de asociaciones y colegios, se movilizaron con el lema #ElMuroNoSeToca. Unas horas después, lo ha confirmado apoyando la propuesta de Más Madrid para garantizar la continuidad de la obra que homenajea a mujeres que lucharon por la igualdad en diferentes ámbitos.

La vicealcaldesa ha justificado en el Pleno, en un discurso ambiguo, que quiere mantener el mural aunque no le gusta porque "con Rosa Parks se pone a mujeres que defienden una sola ideología". En su discurso, Villacís ha cargado contra la obra. "Solo están las que defienden el feminismo y además son de izquierdas. Eso me parece partidista, retrógrado y patrimonialista. El feminismo excluyente y sectario que he padecido tantas veces", ha expresado.

La rectificación ha caldeado los ánimos entre los socios de Gobierno y especialmente con Vox. La extrema derecha afea a Villacís "falta de lealtad de un partido con uno de sus miembros". "Si no está siendo legal con un concejal de su propia adscripción, qué no hará con los ciudadanos que les votan", ha dicho al edil Aránzazu Cabello durante el debate. En el PP han criticado a Ciudadanos que no respeten las decisiones de las Juntas de Distrito. "Está decisión que adoptó la Junta de Ciudad Lineal, si alguien tiene que corregirlos es esa junta municipal", ha apuntado la delegada de Cultura y portavoz municipal de los conservadores, Andrea Levy.