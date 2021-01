Los autores del mural feminista que Almeida quiere borrar: "Es difícil explicar lo que está pasando en esta ciudad"

El barrio de La Concepción, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, no da crédito a lo que está pasando. La Junta de Distrito aprobó este jueves, a propuesta de Vox, la eliminación de un mural de 60 metros creado en 2018 por un colectivo artístico, Unlogic, con la colaboración de decenas de vecinos. La obra retrata a mujeres que forman parte de la historia por su lucha por la igualdad, como Rosa Parks, Frida Khalo, Angela Davis, la escrita Chimamanda Ngozi o la cosmonauta Valentina Tereshkova, bajo el lema "las capacidades no dependen de tu género".

Pero, para la formación de extrema derecha, el mural tenía un "mensaje político" que no era adecuado para estar en un polideportivo municipal, según el literal de la proposición que presentaron en la Junta de Distrito. La idea de borrarlo, pergeñada por Vox, será ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid porque PP y Ciudadanos han apoyado la iniciativa, mínimamente modificada a última hora para que, en lugar de esta pintura, se haga otra que homenajee a "hombres y mujeres del deporte paralímpico".

"Es difícil de explicar lo que está pasando en esta ciudad", dice entre el enfado y la resignación uno de los miembros del colectivo Unlogic, Jorge Nuño, que asegura que no es capaz de entender cómo "en medio de una pandemia y tras una nevada terrible, los grupos municipales están debatiendo sobre un mural que lleva tres años en un polideportivo antes cubierto de gris". "Lo de crear un mural para homenajear a los deportistas paralímpicos, que es maravilloso, me da la sensación de que es una justificación para ponerle una cara amable a la idea de un partido, como Vox, con ideas no favorables a la igualdad", añade Nuño, que remata: "El arte no molesta, molestan los pensamientos pequeñitos".

Los dos socios de Gobierno, sin embargo, han defendido sin ambages su postura, pese a que en 2018 votaron a favor de que se creara un mural. "El portavoz del PP en el distrito se hizo hasta una foto con nosotros", recuerda Nuño. Para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la propuesta de Vox es "una apuesta muy razonable" porque "lo más lógico es que, no siendo el feminismo patente de nadie, en una escuela deportiva haya un mural con cinco mujeres y cinco hombres que han llegado a competir en los juegos paralímpicos". "Representa mejor que el mural anterior el feminismo y el afán de superación", defendía este viernes.

Desde Ciudadanos, el concejal del distrito, Ángel Niño, considera que hay "sectarismo en la elección" de las figuras pintadas y vincula el mural con "la incitación a la violencia" por incluir a una soviética que combatió contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, Luidmila Pavlichenko o a la Comandanta Ramona, una mujer indígena relevante en la primera etapa del movimiento de liberación zapatista. "El problema jamás será el feminismo", respondía el edil a través de Twitter a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha condenado en un mensaje "a los machistas borrando murales de barrios feministas de Madrid". Incluso Pedro Sánchez ha censurado la propuesta de la extrema derecha a través de esa red social: "Sus actos no atienden a razones, tampoco tienen efecto. La lucha feminista para alcanzar la igualdad es una huella imborrable en nuestra historia".

Siempre me encontraréis a favor de la #igualdad entre hombres y mujeres sin distinción ni ideología política.



Debemos rendir homenaje a quienes hacen de nuestra sociedad un lugar mejor y son ejemplo para nuestros jóvenes y en este mural, no todas las figuras lo son. pic.twitter.com/BQWHHUn97v — Ángel Niño 🇪🇸 (@AngelNinoQ) 21 de enero de 2021

"De nuevo la extrema derecha impone su visión de odio a las mujeres y a la historia del feminismo en la ciudad. Así funcionan las cosas en Madrid: Vox ordena y Almeida y Villacís obedecen", opina la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Su grupo y el PSOE se opusieron a la propuesta de Vox. La concejala socialista, Enma López, considera los dos partidos que conforman el Gobierno "blanquean a Vox utilizando el deporte paralímpico" y ha hecho un llamamiento a la rectificación: "Hay muchos muros para pintar sin tener que borrar a las mujeres".

Un rechazo unánime de los vecinos

La decisión de la Junta de Distrito ha levantado a los vecinos del barrio. Hasta 50 asociaciones vecinales y las AMPAS de los colegios han convocado para este domingo una concentración con el lema #elmuralnosetoca. Consideran que, por las acciones políticas, la obra "comunitaria y multicultural" se ha visto en el "punto de mira de la intolerancia". "Ha sido un mazazo. Tratamos de movilizarnos antes de la sesión del pleno con la esperanza de que PP y Ciudadanos no lo apoyaran. El barrio se puso en marcha porque se siente identificado con este mural. El diseño lo votamos los vecinos", señala Noelia González, de la asociación vecinal El Sol de La Conce y parte del AMPA del colegio Méjico. A esta vecina le parece inconcebible que "el argumento sea que las mujeres no son buenos ejemplos a seguir porque son anarquistas o comunistas".

Un día antes, Vox también llevó al pleno de otro distrito, Carabanchel, la eliminación de otra intervención urbana dedicada al 15M. Pero en este caso Ciudadanos se abstuvo. Por eso su posición dejó estupefactos a los vecinos de La Concepción. El mural salvado, situado en la Plaza de Oporto, muestra unos puños en alto, con una mujer en primer plano y pancartas del 15M en último término. Vox argumentó que "no representa ni a Carabanchel ni a sus vecinos".

La obra pintada sobre la entrada principal del polideportivo de La Concepción nació como una propuesta de la mesa de igualdad de los Foros Locales que existían con la anterior corporación municipal, espacios de debate en los distritos. El proyecto finalmente se integró, a propuesta de Ahora Madrid -entonces en el Gobierno- y con el acuerdo unánime de todos los grupos -incluido PP y Ciudadanos, cuyo voto ahora ha sido en contra- en la iniciativa Compartiendo Muros para pintar un mural en cada distrito.

El espacio para actuar en Ciudad Lineal salió a concurso. "Solo nos presentamos nosotros y nos lo adjudicaron, así que tuvimos reuniones abiertas con los vecinos para decidir la temática. Ahí salió esta idea. Hicimos dos bocetos, los colgamos para que se votaran en la plataforma Decide Madrid y, cuando nos pusimos a pintarlo invitamos a los vecinos y a los niños de los coles a que se sumaran. El espíritu era hacerlo juntos", relata Nuño. Por eso, explica, los rostros de las mujeres están pintados con capas planas de color. "Con esta técnica más sencilla cualquiera podía participar, dividíamos las caras en segmentos e indicábamos de qué tono iba cada uno".

El colectivo Unlogic dice que varias entidades del barrio ya se han puesto en contacto con el colectivo para replicar el mural en otra zona. "Vox está cometiendo un error y generará el efecto contrario", apunta Nuño, que pide también al Ejecutivo que dirige José Luis Martínez-Almeida que rectifique tras constatar el rechazo a su decisión en el barrio. "El propio polideportivo de La Concepción dispone de espacios libres para hacer el mural en homenaje al deporte paralímpico. La idea es maravillosa y se puede hacer a lo largo del campo de fútbol o sobre unas casetas", añade el artista urbano.

Los nombres de las mujeres que aparecen en el mural también fueron consensuadas, según el colectivo Unlogic. Son, de derecha a izquierda: Rigoberta Menchu, Lucía Sánchez Saornil, Rosa Arauzo, Angela Davis, Valentina Tereshkova, Chimamanda Ngozi, Emma Goldman, Frida Kahlo, Kanno Sugako, Liudmila Pavlichenko, Nina Simone, Billy Jean King, Gata Catana, Rosa Parks y la Comandanta Ramona.