La Comunidad de Madrid casi duplicó el dinero adjudicado a Quirón Prevención desde que Ayuso es pareja de su consultor

Quirón Prevención SL es la principal pagadora del novio de Ayuso y una filial dedicada a riesgos laborales del gigante sanitario Quirón, más conocido por su división Quirón Salud, que tiene cuatro concesiones hospitalarias en la Comunidad de Madrid con la Fundación Jiménez Díaz como buque insignia. De hecho, varios consejos de Gobierno presididos por Ayuso han aprobado entre diciembre de 2020 y febrero de 2024 pagar servicios, deudas o facturas atrasadas, algunas con cuatro años de decalaje, por valor de 1.498 millones. Esos pagos fueron especialmente altos en 2021 –el año en que se oficializó la relación de Ayuso con el consultor de Quirón–.

En muchos casos la Comunidad de Madrid recurre a un método de pago extraordinario llamado “convalidación de pago” –así se abonaron al hospital de la Fundación Jiménez Díaz 780 millones–. Se trata de una vía para abonar facturas no asociadas a ningún contrato.

Es una fórmula excepcional que se emplea para solventar incidencias, las administraciones recurren a esa vía para cerrar el proceso y pagar al proveedor, pero detrás siempre hay una irregularidad, desde un contrato hecho verbalmente sin publicidad hasta un servicio que se ha prestado fuera de concurso. Ejemplo: cuando expira una concesión y hay que establecer una prórroga hasta que se adjudique de nuevo el servicio.

Aparte de la matriz, que factura sobre todo a la Consejería de Sanidad, Quirón, un gigante integrado en la multinacional Fresenius, tiene una filial en el campo de la Prevención de Riesgos. Se llama Quirón Prevención y es “el principal cliente desde hace años” de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid oficialmente desde 2021 e imputado en la Justicia tras la acusación de la Fiscalía por dos delitos fiscales, que él mismo ha reconocido en un escrito a la fiscalía, y otro de falsedad documental.

La mayoría de sus ingresos como consultor los recibía González Amador de esa división dedicada a la prevención de riesgos, pero en los últimos años, el importe de las adjudicaciones que ha ganado y el montante de los contratos menores que ha recibido desde distintos organismos públicos de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso, se han multiplicado casi por dos, según los datos oficiales que recoge el portal de contratación de Madrid.

A medida que fueron creciendo los contratos entre Quirón Prevención y la Comunidad de Madrid, González Amador ha multiplicado por cuatro los ingresos que recibe de la filial de Quirón. En 2020 recibió de Quirón Prevención 275.273,83 euros. Un año más tarde, cuando se oficializó su relación con Díaz Ayuso, los pagos de Quirón a González Amador se multiplicaron por cuatro, hasta 1.049.500 euros. Preguntado por elDiario.es, un portavoz de la empresa achacó el aumento del volumen de negocio al “incremento de auditorías y consultorías en clientes de Latinoamérica”.

La primera gran adjudicación de Quirón Prevención fue en 2018 cuando, en un procedimiento abierto a cuatro competidores, se llevó el servicio de los reconocimientos médicos del personal de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Presidencia. Ese contrato fue prorrogado, así como el siguiente que ganó, en 2021, por el mismo servicio, pero ya por un importe que duplicaba al primero, casi medio millón de euros.







A esta segunda adjudicación ya se presentó en solitario Quirón Prevención, sin más empresas que concurrieran. Cuando finalizó también ha sido prorrogado hasta este año por otro medio millón (481.000 euros), una posibilidad que existe en algunos contratos públicos si tienen recogida esa cláusula (no todos se plantean como prorrogables) siempre que la administración esté satisfecha con el servicio. Fuentes de Hacienda, la consejería adjudicadora en la Comunidad de Madrid, han especificado a elDiario.es que al segundo contrato se presentó en solitario después de que una anterior convocatoria quedara desierta. El Gobierno de Ayuso no explica por qué se otorgó el mismo servicio por el doble de importe en esta segunda ocasión.

Según el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, Quirón Prevención se ha llevado más adjudicaciones del Gobierno de Ayuso. Por ejemplo, el “servicio de vigilancia de la salud de Telemadrid” por 57.000 euros o, más recientemente, un servicio de prevención para empleados del Canal de Isabel II, adjudicado el pasado 5 de marzo por 33.000 euros. Un día y una semana antes de que elDiario.es desvelase el frade fiscal de la pareja de la presidenta madrileña.

Seis contratos de emergencia

Quirón Salud, la matriz del grupo dedicada a la sanidad, también recibió seis contratos de emergencia durante la pandemia. Este tipo de contratos, que se usaron para traer mascarillas y material sanitario en 2020, son legales pero tienen menos garantías porque no hay publicidad, se usan para situaciones rápidas y de excepcionalidad. No es necesario convocar a empresas a un concurso objetivo, se reducen los plazos y la exposición pública y la administración puede, directamente, elegir a una empresa y encargarle el servicio, como pasó en las adjudicaciones de la que se benefició la red de Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que motivó la expulsión del grupo socialista en el Congreso. El estado de alarma habilitó a las administraciones para recurrir a este procedimiento en un momento en que era crucial tener acceso al material sanitario cuanto antes sorteando la burocracia y los controles de las administraciones. Varios años después, se ha visto cómo distintos intermediarios aprovecharon para hacer negocios valiéndose de la ausencia de controles.







En el caso de Madrid, ¿qué se contrató que requería esa excepcionalidad? La Radiotelevisión pública madrileña pagó a la filial de Quirón 30.000 euros por un “servicio de apoyo” para el “servicio de prevención”. El Hospital de Alcorcón pagó 800 euros por la coordinación de seguridad “de la reforma de la sala de rayos X” y 1.500 euros directos para el mismo concepto pero en la “sala de autopsias”. O, por ejemplo, la Consejería de Sanidad pagó a Quirón Prevención 194.000 euros por encuestas de seguimiento de casos covid.

Más de 200 contratos menores

Quirón Prevención ha recibido del Gobierno de Ayuso 17 adjudicaciones en concursos abiertos pero ha obtenido muchos más contratos menores, una fórmula que pueden utilizar las administraciones para importes inferiores a 15.000 euros en el caso de servicios. Lo normal es que se invite a varias empresas a participar para poder cotejar varios presupuestos, pero la administración también puede contratar directamente con una. Es lo que pasó en muchos de los contratos de la administración con la empresa de la que cobra mayoritariamente la pareja de Ayuso. Los contratantes más habituales son el Canal de Isabel II, la Consejería de Sanidad, fundaciones sanitarias y la Consejería de Economía. Entre los servicios que prestó la empresa hay cursos, formación, reconocimientos médicos o analíticas. En total, 270 contratos menores entre 2017 y 2023.

Además de ejercer como consultor, González Amador mantiene otros vínculos directos con Quirón Prevención SL a través de Fernando Camino, que es el presidente de la empresa sanitaria. Camino creó en 2008 la empresa Masterman & Whitaker, que en 2020 compró Amador y que está bajo sospecha por haber sido utilizada como sociedad pantalla por la pareja de Ayuso precisamente para facturar los trabajos de Quirón Prevención. Otro lazo entre ellos es la comisión de dos millones que consiguió la pareja de Ayuso por la venta de mascarillas a la empresa Mape, una compañía que tiene en su consejo de administración al citado directivo de Quirón, Fernando Camino.

El grupo Quirón ha especificado, a preguntas de este medio, que Quirón Prevención recibió de todos los organismos de la Comunidad de Madrid –incluyendo universidades que no aparecen en el portal de contratación ya que tienen autonomía y sus propios portales de licitación– 1,4 millones en 2021, 1,1 millones en 2022 y 1,5 en 2023. Al mismo tiempo, aporta datos de las adjudicaciones a nivel estatal: 106 millones entre 2021 y 2023, que incluyen ministerios, Renfe, Agencia Tributaria o el Consejo General del Poder Judicial. A la pregunta sobre si su consultor Alberto González Amador realizó gestiones para las adjudicaciones en la Comunidad de Madrid, un portavoz del grupo Quirón ha respondido tajantemente: “No”.

–––––––––

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.