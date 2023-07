Decenas de antidisturbios inician el desahucio de 17 familias del edificio La Dignidad de Móstoles

Decenas de agentes antidisturbios de la Policía Nacional llevan desde la madrugada de este lunes preparándose para desalojar el edificio La Dignidad de Móstoles, un inmueble vacío ocupado en 2014, en plena crisis financiera, y en el que viven 17 familias. Se trata del segundo intento de desalojo este año. El primero fue a finales de mayo, en vísperas de las elecciones municipales, y no se ejecutó por la huelga de funcionarios judiciales. El segundo llega a menos de una semana de las elecciones generales.

La policía empezó a cortar los accesos al bloque, situado a escasos metros de las vías del tren, antes de las 6h de la mañana. Dentro esperaban unas 60 activistas contra los desahucios, que habían hecho vigilia junto a los residentes y se habían preparado para demorar el desalojo todo lo posible. La puerta principal estaba soldada y la entrada bloqueada, de modo que los agentes tuvieron que usar una de sus furgonetas para arrancar la verja de los goznes. Alrededor de las 9h ya habían llegado a la azotea, donde esperaban la llegada de la comisión judicial para empezar con las expulsiones.

Ana Jiménez, de 39 años, lleva viviendo en el edificio desde 2014 y ejerce como portavoz no oficial de los vecinos. “Estoy histérica”, explicaba a quienes se acercaban a preguntar. Las familias que residen en La Dignidad no tienen la alternativa habitacional, y hablaban de ir a dormir frente al Ayuntamiento. El nuevo alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), se reunió la semana pasada con los afectados y planteó la posibilidad de postergar los desahucios hasta 2024. Pero el juzgado no aceptó la demora, por mucho que La Dignidad cuente ya con varios dictámenes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que reclaman precisamente eso.

Construido sin cédula de habitabilidad por una empresa ya quebrada, rescatado por el Estado a través del banco malo, posteriormente subastado y hoy propiedad de un fondo de inversión, La Dignidad se convirtió en una solución de último recurso para muchas personas sin hogar. Hasta Cruz Roja lo planteaba como alternativa a quienes acudían a solicitar ayuda, en un municipio que solo dispone de 600 pisos sociales.