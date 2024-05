Arranca la huelga de Educación en Madrid con profesores movilizados y piquetes: “Esta situación es insostenible”

Los colegios de la Comunidad de Madrid han amanecido repletos de pancartas en defensa de la educación pública. Desde 2011, con los recortes impuestos por el Partido Popular y la Marea Verde que acaparó las calles, la región no había presenciado una huelga de semejante trascendencia con un respaldo sindical unánime. “Llevamos tiempo movilizándonos, es una panorama insostenible que se mantiene en el tiempo y no nos podemos quedar quietos”, comenta uno de los profesores del IES de Conde de Orgaz. Este paro inédito en la última década ha sido orquestado por siete de los principales sindicatos de la Comunidad –juntos, pero no revueltos: CCOO, UGT, Anpe y CSIF por un lado; CGT, CNT, STEM y la asamblea de docentes Menos Lectivas por otro– y se repetirá el día 21 de mayo.

Una huelga que además de tener a la Marea Verde como referencia es heredera de aquellas movilizaciones y está motivada por decisiones tomadas entonces (recortes) y que una década después no se han revertido en su totalidad en la Comunidad de Madrid. Las exigencias principales del profesorado son recuperar las horas lectivas –de docencia directa– que tenían entonces (18 en Secundaria y 23 en Primaria frente a las 20 y 25 actuales), un aumento salarial para alcanzar la media nacional (en la comunidad autónoma con el coste de vida más alto) y una reducción de la burocracia.

Hay más, añaden desde Menos Lectivas: el fin de la segregación educativa, la reducción real y efectiva de las ratios de alumnos por clase, el aumento de recursos para la atención a la diversidad, y la construcción de nuevos centros públicos allí donde hay demanda son algunas de las principales. Mejorías en las condiciones laborales de los docentes (más allá de los salarios) que redundarán, aseguran, en la calidad de la enseñanza.

“La profe, luchando, también está enseñando”

Los piquetes orquestados en los centros educativos madrileños han arrancado temprano. Desde las 8.00 de la mañana, las concentraciones teñidas por pancartas y camisetas verdes clamaban a vecinos y curiosos de los diferentes distritos que “hay que luchar por la pública” y les animaban a la manifestación que se producirá la tarde del miércoles y que iniciará su travesía a las 17.00 en Atocha hasta Sol. “La profe, luchando, también está enseñando”, es uno de los lemas que ocupan las pancartas de los docentes. “Queremos reducir las ratios, es una barbaridad que en educación primaria y secundaria tengamos casi 50 alumnos por clase, y recuperar las condiciones laborales, somos la única comunidad que mantiene las horas lectivas previas a 2008”, señalan desde el piquete del IES Las Encinas.

“Celebramos que la convocatoria ha sido todo un éxito y animamos a que haya un gran apoyo a la huelga por la educación pública”, explican desde Móstoles en el colegio Clara Campoamor. Así ha sucedido también en centros de toda la comunidad como en el IES Cervantes, San Isidro, IES La Estrella, IES Mirasierra, Nuestra Señora de la Almudena, IES Satafi en Getafe... Numerosos colegios se han organizado para afrontar esta primera jornada de huelga en la enseñanza pública madrileña.

Tras los piquetes y reuniones de los docentes, los huelguistas se han dirigido hacia la Consejería de Educación para clamar contra “los responsables de esta situación”. “Somos conscientes de que vamos a tener un gran apoyo social, porque la educación no se puede tratar así y en la Consejería trataremos de que escuchen nuestras demandas, aunque viendo los precedentes no creo que nos hagan mucho caso. Por eso es importante también la manifestación de esta tarde”, concluye uno de los profesores del IES de Conde de Orgaz.

Los manifestantes, más de 3.000 según Menos Lectivas, han desbordado la calle Alcalá en la protesta matinal frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Cientos de docentes han ocupado la calzada al grito de “Ayuso, escucha, la pública está en lucha”, mientras iban ganando espacio a la Policía Nacional que intentaba contener lo incontenible. Lo que había comenzado con varios centenares de manifestantes portando carteles y camisetas verdes ha terminado superando la barrera policial. “Profesores, profesoras, pocos medios, muchas horas”, retumbaba en el interior del edificio acompañado con pitos y clamores por la educación pública.

“Hay un proceso de agotamiento y desgaste, llevamos así muchos años. Yo tengo la suerte de que ya tengo una edad, pero hay mucha gente joven aquí que acaba de comenzar la enseñanza y que sí todo sigue igual lo tendrán muy difícil”, explicaba Ricardo Cutanda, docente en el IES Palomeras de Vallecas, sus motivos para seguir la huelga.

Desde el centro de Carabanchel - Latina, uno de los colegios que ha encabezado la concentración frente a la Consejería, señalan que necesitan medios para atender a los alumnos que tienen discapacidad. “Es evidente que nuestras condiciones laborales son muy mejorables, pero tampoco hay que olvidar a los alumnos y en especial aquellos que necesitan una educación concreta”, describe una de sus profesoras recalcando que la ausencia de recursos produce “una degradación importante de la educación”.

Entre clamores y saltos, entre consignas, los docentes han puesto el foco en la “discriminación” que sufren respecto a la educación concertada. “Es evidente que el gobierno de la Comunidad prioriza lo concertado y le deja los restos a la pública. Tanto a nivel de recursos, como de condiciones laborales”, señalan desde el IES Sierra de Guadarrama mientras retumba el lema “Ayuso, cariño, segregas a los niños”.

“Esperemos que esto sea una milésima parte de lo que veamos esta tarde, la educación es el pilar fundamental de toda una sociedad y aquí, en Madrid, está siendo mermada desde hace años”, explica María, docente del IES de Tirso de Molina.