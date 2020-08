Un juez anula la orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar en la calle sin distancia y cerraba los locales de ocio nocturno

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha rechazado ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que incluye diversas medidas preventivas ante la COVID-19, como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad o el cese de actividad hostelera a la 1.00 de la madrugada. En el auto, el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián sostiene que un ejecutivo autonómico no puede limitar los derechos fundamentales si no hay un estado de alarma declarado y se puede producir indefensión para los ciudadanos porque hace referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada el BOE.

La orden de la Comunidad de Madrid desarrollaba las once actuaciones coordinadas entre comunidades y el Ministerio de Sanidad de obligado cumplimiento en todo el territorio que fueron acordadas el pasado viernes. Entre las medidas estaba, además del veto a fumar si no hay distancia interpersonal mínima de dos metros, el cese del ocio nocturno, el cierre a la 1.00 de la madrugada de la hostelería, y las visitas y salidas limitadas en las residencias de mayores.

El magistrado asegura que es "consciente" de las dificultades a las que se enfrenta el país debido a la pandemia y de la necesidad de conjugar las cuestiones sanitarias y económicas, pero advierte de que la COVID-19 ha dejado al descubierto "muchos problemas normativos y jurídicos" que deben resolverse por los órganos constitucionalmente competentes, respetando la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El juez mantiene en el auto que "desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma". Como la limitación afecta a los derechos fundamentales en un territorio concreto, la Comunidad de Madrid, la única opción para hacerlo sería con una "declaración de estado de alarma singularizada a su territorio".

Los derechos fundamentales "no son ilimitados" y "pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello" pero, en este caso, "no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad", apunta la resolución.

Además, el magistrado detalla que la instrucción del Ministerio de Sanidad que recoge ese marco común para que las comunidades limiten aspectos como el consumo de tabaco o la actividad de ocio nocturno, y a la que se refiere la orden regional, no aparece como referencia en el Boletín Oficial del Estado. Contra el auto cabe recurso de apelación que debe interponerse en el plazo de quince días.

Las acciones coordinadas como las aprobadas el pasado viernes son la figura que se recogía en el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19", aprobado por el Gobierno y las comunidades a mediados de julio y diseñado para frenar la expansión del virus.