Madrid retrasará a las 23 horas el toque de queda a partir del jueves y levanta restricciones en 15 localidades y 25 zonas

La Comunidad de Madrid mantendrá hasta el jueves 18 de febrero el toque de queda a las 22 horas y el cierre de la hostelería a las 21 horas. Así lo ha informado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que ha señalado que a partir de ese día –si la tendencia a la baja continúa– el toque de queda se retrasará a las 23 horas y la clausura de la restauración será flexible hasta esa hora, aunque no se podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22 horas. "Habrá una excepción en el caso de la hostelería así como los cines, teatros y espacios similares, ya que se les permitirá tener un cierre flexible siempre que se respete el toque de queda a las 23.00 horas", ha señalado Zapatero.

Esta medida entrará en vigor a las 00:00 horas del próximo jueves. Se mantendrá la prohibición de reunirse en los domicilios y la ocupación máxima por mesa en los establecimientos de hostelería y restauración seguirá siendo de cuatro personas en interior y de seis personas en terraza.

De esta forma, la Consejería de Sanidad prefiere mantener la prudencia y no relajará estas medidas hasta dentro de una semana, debido a la presión asistencial en los hospitales y que la incidencia acumulada sigue alta en 625 casos por cada 100.000 habitantes, ha indicado el viceconsejero de Salud Pública. Zapatero ha explicado que este cambio en la limitación de movilidad nocturna queda sujeto a la evolución epidemiológica descendiente. Es decir, si la tendencia no continuara a la baja, la medida no entrará en vigor.

"El cambio de tendencia se consolida", ha indicado Zapatero, que ha señalado que el número de casos ha registrado un descenso del 28% respecto a la semana anterior. La incidencia acumulada es de 625 casos por cada 100.000 habitantes. "El nivel de transmisión es menor, pero continuamos en alerta", ha señalado el viceconsejero en rueda de prensa. Una de las preocupaciones es la incidencia de las diferentes cepas ya presentes en la región. Según ha indicado Zapatero, la británica ya tiene un recorrido en el 25% de los casos. El internista ha informado de dos nuevos casos de la cepa brasileña que se suman al detectado el pasado viernes.

El viceconsejero ha insistido, por tanto, en pedir al Gobierno que se hagan cuarentenas obligatorias a quienes lleguen de Brasil o Sudáfrica: "Nos parece tremendamente serio. Es vital para controlar el virus. Si tomamos medidas aquí pero el virus sigue llegando de fuera, poco podemos hacer".

Además de estas medidas, la Comunidad de Madrid va a ampliar las restricciones de movilidad por el coronavirus a siete nuevas zonas básicas de salud (ZBS) y una localidad y las va a levantar en 24 zonas básicas y en 15 localidades, por lo que a partir del lunes habrá restricciones para entrar y salir en 55 zonas básicas y 14 núcleos urbanos de pequeñas localidades. En estas áreas viven casi 1,4 millones de madrileños, el 20,7% de la población en la región, y en ellas se concentra el 24% de los casos de contagios.

Se cierran siete nuevas básicas de salud y se abre una localidad

Así, a partir de las 00:00 horas del próximo lunes, 15 de febrero, y por un periodo de 14 días, es decir hasta las 00:00 horas del lunes 1 de marzo, se restringe la movilidad de entrada y salida, salvo por causa justificada, en las seis zonas básicas de Torrejón de Ardoz, perimetrándose todo el municipio; en la zona básica de Moralzarzal y en la localidad de El Álamo.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública ha decidido levantar las restricciones por su mejoría en las zonas básicas de Barajas (distrito de Barajas), Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Silvano (Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo), todas en Madrid capital; así como los municipios de Coslada, Móstoles, San Fernando, Aranjuez y la zona básica de Doctor Laín Entralgo (Alcorcón).

Terminan también las limitaciones en las localidades de Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, ValdeolmosAlapardo, Campo Real, Navalcarnero, Algete, y El Boalo-Maltaelpino.