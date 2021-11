El movimiento antirracista de Madrid vuelve a la calle "contra las violencias racistas y los discursos del odio"

"Contra las violencias racistas y los discursos de odio" volverá a manifestarse mañana el movimiento antirracista de Madrid en una marcha que desde 2017 se viene celebrando en la capital para reivindicar los derechos de las “comunidades racializadas". Los organizadores esperan un nutrido apoyo a una marcha con reclamaciones de amplio espectro y una llamada a la sociedad española a "dejar de mirar para otro lado". "Las violencias estructurales son tan amplias que no solamente se trata del punitivismo inmediato de las fuerzas del orden; también es la salud, el trabajo, la exclusión servicios sociales", resume Verónica Molina, miembro de la asamblea antirracista convocante.

La cita llega tan solo una semana después de la muerte de un hombre negro con problemas de salud mental en un centro de salud del barrio de Villaverde por disparos de la policía, que ha enardecido los ánimos en la comunidad, también por las justificaciones policiales, que apuntan a la legítima defensa. "No se cumplieron los criterios de congruencia ni oportunidad", censura Molina, que llama la atención sobre el auge de los discursos del odio y su sustento administrativo, del que uno de los ejemplos más criticados es el cartel electoral de Vox ante las elecciones autonómicas, contraponiendo el bienestar de los mayores patrios al de los menores migrantes. "Los discursos de odio han producido una derechización del panorama político que se transforma directamente en una mayor violencia y racismo institucional", denuncia Molina, que señala también como ejemplo vergonzoso el trato a los menores en las fronteras de Ceuta y Melilla.

La escritora Gabriela Wiener, también presente en las discusiones preparatorias de la manifestación de mañana, considera "muy simbólico y poderoso que sea el antirracismo el que llame y convoque no solo a su comunidad sino a otros sectores sociales en el Estado español a levantarse y dar por fin una respuesta contundente al odio y a las políticas de odio que hoy se extienden y normalizan". Wiener denuncia que "hoy en España te matan al grito de moro, te acuchillan al grito de sudaca, te asesina una turba que te llamaba maricón, te arrojan de una muralla por trans", sucesos que no solo no tienen repercusión, a su entender, sino que incluso se legitiman en manifestaciones como la que en septiembre discurrió por el barrio de Chueca, con símbolos nazis e insultos homófobos.

La Ley de Extranjería y sus "connotaciones coloniales y de violencia racista", así como la pervivencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros son otro de los focos de la protesta. Cuando en las actuaciones policiales "el criterio de peligrosidad lo marca la raza", como denuncia Molina, asoman paralelismos con situaciones como el asesinato de George Floyd en EE UU, que espoleó el surgimiento del movimiento 'Black lives matter'. La reivindicación de las figuras que en las últimas décadas han sido víctima de violencia por su raza es otro de los signos de la convocatoria, en la que se recordará de nuevo el caso de Lucrecia Pérez, asesinada a tiros por un Guardia Civil en 1992 en uno de los primeros casos reconocidos oficialmente como producto del racismo y la xenofobia.

"Queremos que quienes tienen el privilegio de que la policía no les pare en la calle a pedirles el DNI por su perfil racial, quienes no deben probar su ‘legalidad’ en este mundo, quienes no tienen miedo a ser castigados por besarse con su novia o vivir plenamente su identidad, vengan con nosotres a las calles, nos rodeen con un cordón de cuidados y griten este sábado 13N que el odio y el racismo no pasarán y que ningún ser humano es ilegal", emplaza Wiener.