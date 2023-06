Almeida refuerza a Carabante, da Cultura a Rivera de la Cruz y deja a Levy fuera del gobierno municipal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dado a conocer ya los nombramientos de su nuevo equipo de Gobierno y su nueva estructura para el mandato 2023-2027. El regidor ha decidido reforzar el papel de Borja Carabante al nombrarle segundo teniente de alcalde y colocarle también al frente del área de Urbanismo, que antes llevaba el dirigente de Ciudadanos Mariano Fuentes, mientras mantiene las competencias en Medio Ambiente y Movilidad. Premia así su fidelidad, al igual que ha hecho con la hasta ahora portavoz de la Junta de Gobierno, Inmaculada Sanz, que sustituye en la vicalcaldía a Begoña Villacís, de Ciudadanos. Sanz seguirá como portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias y una de las personas de toda su confianza.

Carabante ha estado al final de la legislatura en el centro de la polémica por los contratos adjudicados a un empresa Subterra en la que trabajaba su hermano, tal y como desveló Somos Madrid. Las adjudicaciones fueron llevadas ante la Fiscalía Anticorrupción por la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras y por Podemos Madrid a través del que fue su candidato, Roberto Sotomayor, pero recientemente el organismo público decidió archivar ambas querellas.

La incógnita de quién iba a ocupar Cultura, Turismo y Deporte ha sido también despejada al decidir ponerla en manos de otra ex de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, el flamante fichaje de Alberto Núñez Feijóo como número dos de su lista por Madrid para las generales, que, además, se convierte en tercera teniente de alcalde. Con ello Almeida deja fuera de su Gobierno a Andrea Levy quien a partir de ahora será concejala presidenta de la junta de distrito de Retiro.

De la Cruz puede compaginar a partir de julio el cargo de delegada de Cultura y concejala de Madrid con el escaño de diputada nacional -que tiene asegurado- porque la ley lo permite. Un ejemplo cercano es el del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que ha sido concejal y diputado y también figura esta vez en las listas del 23J.

El peso de los ex de Ciudadanos no se queda ahí porque Almeida ha mantenido en el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento a Ángel Niño, que abandonó a Villacís para fichar por el PP junto con Pepe Aniorte, del que se espera su futuro nombramiento en una secretaría general.

Una de las novedades es la creación de un Área de Vivienda que recae en Álvaro González, que dirigió la EMVS, mientras José Fernández, el que ha sido portavoz de su grupo, se queda con Políticas Sociales, Familia e Igualdad que llevaba Aniorte. En Economía, Innovación y Hacienda continúa Engracia Hidalgo. También se mantiene Paloma García Romero, que llevará de nuevo Obras y Equipamientos.

El regidor, sin embargo, no ha contado para el núcleo duro de su nuevo equipo con ninguno de los ex consejeros de Ayuso que la presidenta regional envió a su candidatura municipal: El ex titular de Transportes, David Pérez, y el ex de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, que se limitarán a ser presidentes de las juntas de los distritos de Hortaleza y Carabanchel, respectivamente. En la Presidencia del Pleno de Cibeles continuará Borja Fanjul.

El nuevo equipo municipal queda de la siguiente forma, con once áreas:

Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias: Inmaculada Sanz Otero.

Segundo teniente de alcalde y Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad: Borja Carabante Muntada.

Área Delegada de Limpieza y Zonas Verdes: José Antonio Martínez Páramo.

Tercera teniente de alcalde y Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte: Marta Rivera de la Cruz.

Área Delegada de Turismo: Almudena Maíllo del Valle.

Área Delegada de Deporte: Sonia Cea Quintana.

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda: Engracia Hidalgo Tena.

Área Delegada de Innovación y Emprendimiento: Ángel Niño Quesada.

Área de Gobierno de Obras y Equipamientos: Paloma García Romero.

Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad: José Fernández Sánchez.

Área de Gobierno de Políticas de Vivienda: Álvaro González López.

También se han aprobado los nombramientos de los concejales presidentes de las 21 juntas de distrito. Y el lunes se celebra la primera reunión de la Junta de Gobierno.