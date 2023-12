El vídeo navideño de Ayuso: encargado, producido y protagonizado por el Opus Dei

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pasado jueves en Majadahonda el vídeo con el que la administración pública felicita a los madrileños la Navidad y promociona la Región. Está hecho y protagonizado por instituciones del Opus Dei. Para representar a los madrileños e invitar a ir a visitar la región, se ha contado este año con la niña Lucía Torres, cantante de musicales, y el coro del colegio Tajamar, un colegio masculino del Opus situado en Vallecas y que segrega y defiende la separación educativa por sexos. Su nacimiento en 1958 sirvió para secundar “un deseo expreso” del fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer. La letra del villancico, que según la propia nota de prensa de la Comunidad “plasma en el texto la idea de la región como casa de todos y espacio para sentirse libre”, ha sido compuesta por un profesor del mismo centro religioso.

Tal y como se puede ver al final del propio vídeo, la entidad encargada de la elaboración del material audiovisual, colgado en todas las redes sociales oficiales, ha sido la Fundación Beta Films, dedicada también a documentales del fundador del Opus e inscrita en el Registro del Ministerio en 1992. Su sede social está precisamente en la misma dirección del colegio Tajamar, calle Pío Felipe número 12 de Madrid. Lo habitual en las producciones audiovisuales de administraciones públicas es que se encarguen a empresas audiovisuales por contrato menor o contrato dentro de un pliego abierto para este tipo de servicios. Este caso es especial porque lo ha hecho una fundación, una figura que no es una empresa ya que no tiene ánimo de lucro y su objetivo no es económico o de negocio sino la consecución de sus fines fundacionales. En el caso de Beta Films: “Promover en España y en el extranjero actividades sin ánimo de lucro que contribuyan a la producción y distribución de obras y de grabaciones audiovisuales, así como a la edición, realización y divulgación de toda clase de obras literarias y artísticas; que tengan –tanto las primeras como las segundas– un contenido formativo o de investigación, con el fin de hacerlas llegar al mayor número posible de personas, sin perseguir fin comercial alguno”.

Es Navidad en Madrid 🎄 💫 pic.twitter.com/A1rH2WTPPc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 14 de diciembre de 2023

El caso del vídeo navideño de la Comunidad de Madrid ni tiene contenido formativo ni de investigación. Pese a tratarse de una administración pública no se opta por publicitar un colegio público, sino por el coro de este centro privado-concertado, que también ha sido destacado y promocionado en los canales de difusión y notas de prensa de la Comunidad de Madrid y de la presidenta. De hecho, este coro fue precisamente galardonado por la Comunidad hace un mes, en los Premios Infancia 2023, “por su apuesta por la música para la educación y su contribución a la celebración de la Navidad con sus villancicos”. El videoclip también ha sido polémico porque en él se hace promoción de la firma de ropa El Ganso, cuya marca que se puede ver en una letras muy notorias en el suéter de la protagonista durante todo el villancico. Bajo el estribillo “es navidad en Madrid”, se ve a los niños del coro y a la protagonista que canta recorrer el belén o la puerta del Sol de Madrid, un momento en que la cantante abraza a la única familia que sale en el vídeo, compuesta por padre, madre y cuatro hijos. “Se trata de un homenaje del Gobierno regional a todos los madrileños, que también son protagonistas junto con varios municipios y espacios emblemáticos de la capital”, destaca la nota de prensa de presentación.

Preguntada la Comunidad por si ha hecho algún desembolso, por qué lo ha hecho esta fundación y con qué sistema de contrato, fuentes de prensa destacan a elDiario.es que el encargo se hizo a la productora 30 años S.L., vinculada al manager de Los Secretos, Víctor García (el tema musical ha sido compuesto por Álvaro Urquijo, el cantante que también aparece en otro trabajo anterior con el coro Tajamar). Sin embargo, el logo que aparece en la producción del vídeo, que está colgado en todas las redes, es el de Beta Films. Preguntada la fundación por este asunto, un portavoz de la misma confirma a elDiario.es que “así se quedó con Víctor García, que apareciera nuestro logo” aunque “nosotros nunca tratamos con la Comunidad, sino con 30 años S.L.”. Ni la Comunidad ni Beta Films han contestado a la pregunta sobre el importe que se ha pagado por el videoclip: “Como todos los contratos menores, se publicarán en el Portal de Transparencia en tiempo y forma”, declaran en la Comunidad de Madrid. Sobre la anomalía de que una fundación cobre trabajos y reciba encargos audiovisuales como si fuera una empresa, el portavoz Beta Films asegura que es algo “absolutamente normal” y defiende que el trabajo encaja en sus fines fundacionales.

Beta Films era una sociedad anónima, es decir, una empresa, hasta 2005, cuando se extinguió por inactividad, según el registro. “Desde 1992 la productora se constituyó en Fundación –Fundación Beta Films–, forma jurídica que mejor se adapta a los fines sociales con los que nació y que sigue manteniendo actualmente”, cuenta desde su propia web, que muestra documentales, entrevistas y ofrece servicios también de eventos. Además, “Beta Films administra un fondo documental con las imágenes filmadas de San Josemaría durante sus años de Catequesis por diversos países en los años 70. Desde nuestra página web se pueden comprar diversos documentales producidos por la Fundación Beta Films, y otras productoras, en los que se puede ver y oír su mensaje y su predicación”, anuncia. De hecho, tal y como se narra, la fundación surgió justamente del equipo que siguió a Escrivá de Balaguer por el mundo: “Los profesionales que formaron parte de esos rodajes y que continuaron trabajando en la edición, montaje y distribución de esas grabaciones constituyen el origen profesional de la Fundación”.

El colegio Tajamar también ha salido beneficiado de la financiación pública que destinan las arcas públicas madrileñas. La Comunidad de Madrid destinó 49,2 millones de euros a financiar instituciones educativas que segregan a su alumnado por sexos en el curso 2021/22. De más de una docena de centros, el que más financiación pública obtuve fue Tajamar, con 5,2 millones de euros.