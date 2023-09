Almeida arrasa con los árboles del Parque Forestal de Vicálvaro para abrir otro polémico cantón de limpieza

En Madrid la polémica va por barrios. En concreto, todos aquellos que se enfrentan a la llegada de nuevos cantones de limpieza. Después de Montercarmelo, Latina o La Paz, ahora son los vecinos de Vicálvaro los que se movilizan para que la tierra se mantenga intacta. En su caso, la indignación crece por el “atropello” de crear un cantón de limpieza en un parque forestal que ya está afectado por obras.

“En un momento en el que se hace tanto énfasis en proteger los parques y más en ciudades como Madrid, no nos cuadra ver todo esto, más si cabe cuando existe un polígono industrial con una parcela municipal a menos de un kilómetro”, protesta en declaraciones a este medio Miguel, miembro de la Plataforma No Al Cantón Vicálvaro. “Están arrasando con los árboles en la zona donde quieren construir aunque no tenga ningún tipo de lógica”, lamenta.

Desde la organización han presentado un escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente para detener los trabajos, al menos hasta que se lleve a cabo una declaración de impacto ambiental que los vecinos consideran “imprescindible”. Actualmente, el cantón está planificado sin dicho análisis, y de hecho ya se está trabajando sobre el terreno para su instauración. La localización elegida es entre las calles Abad Juan Catalán y Villablanca de esta zona en el sureste de la ciudad.

A esta preocupación medioambiental se añaden otras más habituales ante la llegada de estas controvertidas estructuras para almacenar maquinarias, herramientas y en algunos casos residuos manipulados por el personal de limpieza del Ayuntamiento. Esto es, el aumento de la suciedad y los ruidos a pocos metros de las viviendas (apenas 80 respecto las más cercanas), así como de un colegio y un centro para personas con diversidad funcional. La merma del parque, lamenta la Plataforma, “afecta a niños que juegan o gente que va de paseo, con lo cual se interrumpe o destruye una vida social imprescindible para la gente del barrio”.

Miguel cree que el proyecto se ha ejecutado “a lo loco” pese a la existencia de “alternativas mucho más viables”. “Los cantones –alega– son necesarios, pero deben colocarse en sitios donde no trastoquen el día a día de la gente”. La Plataforma critica igualmente la falta de información, ya no solo desde el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida o desde la Junta Municipal de Vicálvaro, sino en la propia obra. “Nos levantamos de la noche a la mañana con una zona vallada en el Parque Forestal. A los pocos días vimos a la primera excavadora levantar tierra llevándose árboles por delante. Fue ahí donde empezamos a investigar y descubrimos que el objetivo era el cantón, no había ningún cartel o información que lo indicara como suele suceder en las obras públicas. Sigue sin haberlo de hecho”, explica Miguel.

El portavoz de la Plataforma desiente al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien en un Pleno Municipal celebrado hace unos meses aseguró que la función de este cantón no es otra que alojar los vestuarios del personal de recogida de residuos: “Esto nos indigna más todavía porque ya existen unas casetas auxiliares que se utilizan diariamente para el equipo de limpieza a 80 o 90 metros de donde se están ejecutando las obras. Por no hablar de que, según lo que hemos podido ver sobre proyecto, están obligados a construir un muelle de descarga ante el tamaño de la estructura”.

La portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha visitado este jueves el estado de las obras en el cantón para mostrar su apoyo a los afectados. “Aquí había un parque, una zona verde, un espacio limpio que disfrutaban los vecinos. Hoy hay excavadoras sin una sola explicación del Ayuntamiento, máquinas que han entrado a talar árboles. Existe una alternativa muy sencilla que no va a afectar a la calidad de vida de los vecinos. Exigimos a Almeida que paralice esta construcción de forma inmediata”, ha dicho. Su partido, que cifra en 20 el número de árboles erradicados, ha reclamado el proyecto del cantón para estudiar esa nueva ubicación. En cualquier caso, Maestre emplazan al Gobierno de Cibeles a “detener ya” la edificación.

Mientras estos ciudadanos de Vicálvaro afirman sentirse “atropellados” y preparan movilizaciones, desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad no responden por el momento las preguntas sobre la afectación al Parque Forestal y el resto de quejas vecinales trasladadas desde Somos Madrid. Después de la reunión de la Junta de Gobierno Municipal la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha incidido en que se trata de “una instalación auxiliar sin tratamiento de residuos orgánicos”. La también delegada de Seguridad y Emergencias ha precisado que, aunque los terrenos pertenecen al Parque Forestal, están catalogados como “uso dotacional”.

El cantón de este distrito es uno de los cuatro que el consistorio no amagó con detener antes de las elecciones municipales, aunque entre los doce que Carabante sí prometió repensar la continuidad de los planes sin apenas modificaciones está siendo también la tónica habitual.