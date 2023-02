Vecinos de Latina contra el cantón de limpieza que Almeida quiere instalar en suelo deportivo: “Estamos indefensos”

Varias asociaciones vecinales de los barrios de Cuatro Vientos y Las Águilas, en el distrito Latina de Madrid, se están movilizando en la calle y las instituciones para impedir la instalación de un cantón de limpieza a poca distancia de sus viviendas. El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ya ha iniciado los trabajos en una parcela cuyo suelo está catalogado como “dotacional deportivo”, según concretan a Somos Madrid desde la organización No al Cantón - Sí Reubicación.

Se quejan de que es “un atropello en toda regla” ante el que se encuentran “indefensos”: “Los cantones son un foco de infecciones, plagas incontroladas, ruidos y vibraciones 24 horas, contaminación y polución de bacterias, así como un peligro de movilidad con vehículos de gran peso pasando continuamente por nuestras calles y viviendas, un riesgo de accidentes para mayores, niños y adultos”. Todo ello “al margen de la depreciación de un barrio e inmuebles que con mucho esfuerzo los vecinos hemos visto nacer mientras participábamos en su desarrollo”.

La iniciativa colocará en realidad no uno sino dos cantones: uno de proximidad llamado así por el servicio local que presta, y otro mayor que según los pliegos del concurso “contempla flota de vehículos y servicios destinados a otros distritos de Madrid”. Para este vecino este no se trata de otra cosa que “lo que no quiere nadie en El Pardo o Moncloa - Aravaca”.

Las instalaciones contarán con “dos edificios, ascensores, párking interior y exterior, zona de limpieza, punto limpio 24 horas, taller, zona de lavados y planta productora de salmuera”, según el informe técnico de la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos (dependiente del Área de Medio Ambiente y Movilidad) al que ha tenido acceso este medio. Un documento que detalla como, al margen del equipamiento, habrá que hacer espacio a “la maquinaría y herramientas necesarias para la actividad, detallada de lunes a domingo en diferentes turnos para cumplir el servicio en dichos distrito”.

La parcela sobre la que se actúa se ha convertido además en un espacio de recreo durante años para mayores en sus paseos, y para los propietarios de animales que en ella “han disfrutado de un entorno sano y verde sin riesgos para que sus mascotas puedan estar libres”. Un recinto cerrado “con toda la seguridad”.

Desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad afirman en declaraciones a Somos Madrid que la ubicación de los cantones “no va a suponer perjuicio alguno para la calidad de vida y la seguridad del vecindario de viviendas y comercios en el barrio de Cuatro Vientos”. Se trata, dicen, de “instalaciones necesarias para la limpieza de las calles” que no van a provocar “afección alguna a zonas residenciales ni a comercios”.

“No va a haber transferencia de residuos, no va a haber ruidos. La afección al tráfico será muy inferior a la que pueden generar los comercios minoristas y empresas de la zona”, aseguran. En cuanto a la edificación en un terreno calificado como de uso deportivo, sostienen que es compatible “porque es un aparcamiento” y que la rodea suelo industrial. “Las zonas residenciales más próximas están a más de 150 metros y al otro lado de manzanas edificadas”, concluyen.

Un acuerdo que puede acabar en papel mojado

El consistorio ha empezado las obras pese a las resoluciones aprobadas en la Junta Municipal del Distrito, con el voto favorable de toda la oposición frente a la abstención PP y Ciudadanos. Dos acuerdos alcanzados en los plenos del 14 de diciembre y del pasado 11 de enero que representan “el apoyo vecinal de mas de 4.000 afectados entre particulares, pymes y grandes superficies”.

En el primero de ellos “se aprobó el traslado”, lo cual supone en realidad instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a llevarlo a cabo, y no obstante “empezaron las obras cuatro días después”. Así lo denuncian desde No al Cantón - Sí Reubicación, para apostillar después que el segundo pleno culminó incluso con un proyecto para crear un parque urbano junto a la calle Sinfonía.

“Si se hubiera redactado dicho plan, el cual hemos solicitado en reunión y vía registro a José Antonio Martínez Páramo (Coordinador General de Medioambiente del Ayuntamiento) y Víctor Sarabia (Director General de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid), en presencia del concejal presidente de Latina, Alberto Serrano, tendría que someterse a publicación y plazo de alegaciones, lo cual no ha sucedido”, exponen desde esta organización.

Las entidades implicadas en esta lucha critican “la desinformación que han practicado el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid”, ya que “se ha conseguido aprobar dos veces la reubicación con mucho esfuerzo, pero al final lo han puesto en nuestro barrio”. Hablan incluso de “discriminación” con una zona necesitada de dotaciones vecinales, así como mayores y mejores servicios.