Virginia Poveda, emprendedora en la Sierra del Segura: “Quería encontrar un proyecto viable en el que me sintiera feliz”

En una zona considerada de extrema despoblación Paterna del Madera (Albacete), en plena Sierra del Segura, Virginia Poveda ha encontrado un nicho de negocio que combina sostenibilidad ambiental, aprovechamiento eficiente de recursos naturales además de suponer una oportunidad laboral a los jóvenes de la zona.

Esta emprendedora que empezó de cero en este municipio cuando llegó junto a su familia desde Albacete hace dos años, acaba de ganar uno de los cinco premios de la edición 2023 del programa 'Tierra de Oportunidades' de CaixaBank, enfocado a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas, de entre las más de 1.000 proyectos que se presentaron el año pasado a programas de formación en sus comarcas de los que resultaron 20 finalistas.

El proyecto denominado Pellets Astilla-La Mancha consiste, según cuenta ella misma en una entrevista concedida a AgroalimentariaCLM, en la “creación de una cooperativa de trabajo asociado para limpiar los montes, contribuyendo así a evitar los incendios y, posteriormente, realizar el aprovechamiento forestal de la madera, con el fin de obtener un producto sostenible y muy demandado en nuestra zona, el pellets, es un método de calefacción cada vez más demandado sobre todo en zonas rurales”.

“El proyecto me surgió porque hace dos años me trasladé a vivir a Paterna del Madera con toda mi familia, nos encontrábamos en una situación bastante mala laboralmente. Yo me considero una persona muy activa y emprendedora y reflexioné mucho para encontrar un proyecto que fuera viable pero también en el que me sintiera feliz y pensé en algo relacionado con la madera, con el monte, con la tierra”, cuenta.

Esta localidad “tiene un gran potencial en madera y se lo comente a Francisco Javier Pinilla y vio la oportunidad de fabricar pellets. Nos pusimos a hacer un estudio de mercado y comprobamos que era una buena idea y ahí empezó todo”, asegura.

Y es cierto, porque aunque aún no han comenzado a producir ya tienen clientes potenciales en la zona que se están interesando en la compra de pellets en su cooperativa.

De momento están poniéndolo en marcha porque los inicios no son fáciles. “En junio de 2023 creamos mi socio, Francisco Javier Pinilla, y yo una cooperativa de trabajo asociado. El problema que tuvimos fue burocrático y hace unos 15 días que ya lo tenemos todo, licencia de obra y actividad, y he podido empezar a comprar maquinaria, para montar toda la cadena de producción y empezar a fabricar pellets”, señala.

Creación de empleo

En principio, como trabajadores están ellos dos y “próximamente dos chicos del pueblo que están en paro, y conforme vaya la producción que creemos que vamos a ir aumentado poco a poco seguro que necesitaremos otras dos personas más”, apunta.

Virginia Poveda no se arrepiente de haber dejado Albacete para trasladarse a esta zona donde residen poco más de un centenar de habitantes aunque censados hay algunos más. “Venía de Albacete capital, pero mi marido y yo estamos vinculados a este pueblo y tenía aquí mi segunda vivienda. Somos muy amantes de la naturaleza, de la sierra del senderismo, mi marido ya tenía claro donde venir a jubilarse, y esto se nos ha adelantado. Por eso me vine, a luchar con la empresa y los jóvenes de aquí”, asegura.

Considera que no hay que rendirse ya que hay salidas viables en estas zonas rurales. “Si piensas en encontrar algo viable existe pero hay que luchar mucho, no hay nada fácil”, señala.

Entre los problemas está la financiación. “Empezamos mi socio y yo aportando un capital inicial, me concedieron una subvención por crear una cooperativa de trabajo asociado, gracias a mi Grupo de Acción Local Sierra del Segura me ayudaron, me han concedido una subvención Leader y también tuve que pedir una financiación a Caixa Bank. Ya tengo casi toda la financiación, porque los gastos de inicio de actividad son complicados, aún me falta un poquito”, apunta.

El premio ha supuesto un espaldarazo a este proyecto, “un crecimiento personal y profesional, ha obtenido bastante difusión y ha sido un chute de energía tanto personal como profesional”, apunta.

Programa 'Tierra de Oportunidade's

El programa 'Tierra de Oportunidades' del área de Acción Social CaixaBank se desarrolla en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) comarcales, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y el promotor del emprendimiento Rural Talent, y contempla formación, acompañamiento, visibilización de los emprendedores participantes y una convocatoria de ayudas a emprendedores, en la que 290 de ellos han sido reconocidos y apoyados económicamente.

En el conjunto del país, desde que Acción Social CaixaBank lo pusiera en marcha en 2021, el programa 'Tierra de Oportunidades' ha respaldado a más de 2.000 emprendedores y ha permitido firmar 71 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) con el objetivo de impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas.

En un evento de cierre de la edición 2023 se dieron a conocer las cinco iniciativas ganadoras de El Reto Final de Tierra de Oportunidades. Los ganadores han sido premiados con 5.000 euros cada uno.

Un jurado estuvo formado por expertos de CaixaBank, de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rural Talent y profesionales de la comunicación, startups y emprendimiento.