Almeida se pone a buscar las miles de bicicletas “dispersas” de Bicimad con 20 trabajadores de la EMT

Un día después de que el Ayuntamiento de Madrid reconociera los problemas que sufre el servicio de Bicimad, el área de Movilidad ha aprovechado el pleno de Cibeles para anunciar que lanza un “plan de choque, de urgencia” para intentar recuperar las más de 3.000 bicicletas desaparecidas del sistema.

El consistorio está buscando los aparatos con 20 trabajadores de la EMT distribuidos en diez equipos mientras se niega a decir que las bicicletas estén desaparecidas. Según el delegado de Movilidad, Borja Carabante, estas se encuentran “dispersas o mal estacionadas”.

Este lunes Somos Madrid desveló que el sistema de bici pública de la capital había dejado de ubicar miles de bicicletas en su mapa oficial, que han dejado de estar disponibles desde el lanzamiento de la ampliación de Bicimad, hace hoy tres semanas.

Los abonados llevan denunciando fallos en el sistema desde el primer día de este lanzamiento, con fallos constantes en la app que lo gestiona, errores en los anclajes o falta de disponibilidad en muchas estaciones. El Ayuntamiento de Madrid admitió este lunes que el 20% de los viajes acaba con las bicicletas fuera de las estaciones.

“No han desaparecido, las bicicletas están, pero muchos usuarios no las estacionan o no las dejan en la base”, asegura Carabante. “Están haciendo uso de free floating cuando es de base a base”, ha dicho haciendo alusión a la posibilidad de dejar los vehículos sin anclar, como sucede en el servicio de Bidimad Go y que el sistema actual permite para permitir la convivencia entre los anclajes nuevos y viejos.

Almeida admite problemas en “comunicación”

“No voy a negar que hay un problema, es cierto”, admitía a la vez el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el pleno de Cibeles. “Es un problema derivado de un ambicioso proyecto: que cada madrileño pueda utilizar Bicimad, viva donde viva”, decía en contestación a una pregunta del PSOE.

“No hemos hecho los deberes en materia de comunicación”, confesó también el primer edil. El consistorio cree en cualquier caso que el plan de urgencia es suficiente “de momento” aunque no descartan ampliarlo. Hoy la EMT ya cobra a los usuarios que no están dejando sus bicicletas en las estaciones y Borja Carabante asegura que la empresa municipal está “acelerando” la renovación de las bases antiguas.