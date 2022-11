Cómo aumentar la libido femenina: la ciencia ya tiene una solución

¿Sientes que el deseo sexual se está apagando? ¿Crees que ya nunca volverás a sentir la pasión como antes? Si la respuesta es sí, puede que tu libido no esté pasando por su mejor momento.

¿Qué es la libido? El significado de este término es realmente muy simple: es nada más y nada menos que el deseo sexual natural. Cuando la libido es baja, las relaciones sexuales en la pareja son cada vez más escasas y, además, pueden ser poco satisfactorias. Además, la pérdida de libido puede constituir un problema en la vida de pareja, generando grietas y provocando crisis sentimentales.

A menudo se cree que el motivo de la caída de la libido está relacionado con los sentimientos que unen a la pareja: podría parecer que se hayan desgastado o que las dos personas ya no se quieran lo suficiente. Esto no es así en absoluto: aunque el amor no cambie, la libido de la mujer puede tender a disminuir con el tiempo.

¿Los motivos? La rutina puede provocar un descenso de la libido, sobre todo si las relaciones sexuales se viven como un deber diario, sin más sorpresas, ni aventuras ni novedades. Sin embargo, también es posible que una de las causas sea una falta de atención por parte de la pareja o una comunicación ineficaz. Sin olvidar la ansiedad y el estrés, dos grandes enemigos del deseo sexual.

6 claves para aumentar el deseo sexual

¿Es posible volver a sentir el cosquilleo de antes y poner remedio a la falta de deseo sexual? La respuesta casi siempre es sí y hoy te contamos las mejores recomendaciones de grandes especialistas para tu día a día.

1. Plantas afrodisíacas

Plantas como la maca, el tribulus terrestris o la ashwagandha llevan utilizándose desde hace milenios en la medicina tradicional como afrodisíaco, y es ahora cuando la ciencia empieza a demostrar clínicamente los efectos positivos de éstas plantas para subir la libido femenina de forma natural.

Sin embargo tomar infusiones de cada planta, y llegar a una dosis efectiva de sus principios activos, puede llegar a ser una ardua tarea, pero gracias a la ciencia puedes encontrar estos compuestos en pastillas totalmente naturales.

En el mercado existen multitud de complementos alimenticios (disponibles tanto en internet como en farmacias) con vitaminas, minerales y extractos de plantas especialmente formulados para estimular el deseo sexual y recuperar la libido femenina. ¿Cuál deberías elegir? Te presentamos nuestras 3 opciones favoritas (su eficacia ha sido analizada científicamente):

1. Aphrodite Sensation

Nuestro suplemento favorito es sin duda el Aphrodite Sensation (puedes ver su precio haciendo click aquí) de Naturadika. Es un producto que puedes encontrar online o, también, en farmacias de Madrid y Valencia.

Estas pastillas, que se han situado en el top 1 de nuestro ranking en lo que se refiere a una recuperación completa del deseo, están formuladas con ingredientes naturales como el Azafrán (que favorece el deseo y el estado de ánimo), la Maca (una de las plantas energizantes y revitalizantes más potentes), el Tribulus Terrestris (que favorece la libido incluso durante la menopausia) y el Ashwagandha (una planta adaptógena con evidencias científicas que promueve la relajación facilitando el clímax).

2. Libifeme Edad fértil

En segundo lugar en nuestro ranking encontramos Libifeme (puedes ver el precio aquí), un complemento alimenticio con Alcaparras y Vitaminas C y E. Se trata de un producto cuyo objetivo principal es eliminar la sequedad vaginal (no está enfocado principalmente a libido), pero podría ser muy útil para las mujeres que sufren de este problema. Puedes ver su precio haciendo click aquí.

3. Femeno 1

En el tercer y último lugar de nuestro ranking encontramos el producto FEMENO 1 (puedes ver el precio aquí), un complemento alimenticio con Valeriana, Dong Quai y Kudzu (una fuente de fitoestrógeno que ayuda a mejorar los síntomas de la menopausia). Aunque su actividad principal esté relacionada con el paliar los efectos de la menopausia (sofocos, sudoración o cambios de humor), ayuda a beneficiar la calidad de la vida íntima en esta etapa de la vida.

2. Hacer ejercicio

Una vida sedentaria incita a un menor deseo sexual. Son muchas las personas que, después de practicar deporte de forma rutinaria, se sienten más activos, con ganas de hacer otras cosas que impliquen movimiento. Esto, que además sirve para mantenernos en forma, resulta beneficioso en todos los sentidos. ¡No esperes a cambiar algo que te puede ayudar de forma considerable! Es una de las bases para aumentar tu apetito sexual (o incluso recuperarlo).

3. Reducción del estrés

El estrés juega muy malas pasadas en nuestras vidas: aunque pensemos que no afecte directamente a nuestras relaciones sexuales, la verdad es que sí lo hace y de forma muy negativa. Adoptar técnicas de relajación que nos ayuden a vivir la vida con más serenidad no solo nos hará más felices, sino que también favorecerá nuestras relaciones íntimas..

Actividades como el mindfulness, el yoga, o la meditación son unos muy buenos aliados.

4. Comunicación con la pareja

Peleas, discusiones, una rutina diaria que aplasta el deseo, falta de atención... todo esto puede resolverse a menudo hablando con tu pareja. ¿Conoces esta frase que dice “Hablando se soluciona todo”? También puede permitir solucionar la falta de deseo sexual. Habla con tu pareja y comparte tus inquietudes y tus deseos, lejos de la ansiedad y el estrés de la rutina diaria. A veces basta volver a acercarse para que el deseo se reavive y no se apague nunca.

5. Romper con la rutina

La monotonía acaba con la magia y, por ende, con el deseo. ¿Unos trucos? Los viajes fuera de la ciudad, los viajes de incluso sólo un par de días, una cena romántica, quizás eligiendo alimentos afrodisíacos para el menú, también pueden ayudar. ¿Comerías arroz todos los días para almorzar? ¡Pues a la hora del sexo también hay que variar! Si siempre nos dejamos llevar por la misma postura y no queremos variar, las ganas se van apagando. En estos casos no se trata de una pérdida real de libido, sino de que estamos aburridos de andar con lo mismo.

6. Tiempo para nosotras

La libido sexual femenina está muy relacionada con el conocimiento del propio cuerpo. Existen juguetes eróticos que nos pueden ayudar a cumplir fantasías que no queremos compartir y que, sin embargo, nos pueden ayudar a conocer mejor nuestro cuerpo y lo que de verdad nos gusta. ¿Te animas?

Productos naturales para la libido femenina, ¿una buena alternativa a las farmacias?

Son precisamente las plantas afrodisíacas el tip clave de nuestro ranking de consejos para aumentar la libido femenina: hay veces en las que los otros consejos pueden dar pocos resultados (debido al excesivo cansancio o a la rutina diaria que nos impide seguir rutinas beneficiosas con cierta constancia) y es necesario un push de ánimo para que volvamos a disfrutar de una vida íntima satisfactoria y plena.

Estos remedios naturales, que pueden ser el complemento perfecto para los otros cambios que hemos recomendado, pueden comprarse desde Internet, en distintas tiendas, herbolarios online o farmacias. Siguiendo las pautas recomendadas y logrando un equilibrio entre el cambio de rutina y los beneficios de estas píldoras, seguro que no tardarás en recuperar el deseo y el cosquilleo.

Por tanto…

¿Existen las pastillas para tener ganas de hacer el amor para mujeres?

Hay muchos remedios caseros para sentir ganas de hacer el amor, pero lo cierto es que ninguno de ellos tiene una evidencia científica en cuanto a su efectividad.

Sin embargo, si aplicas los consejos que te hemos dado y los combinas con unas plantas naturales con efectividad probada (arriba te hemos sugerido las mejores pastillas naturales para aumentar la libido femenina - la forma más fácil y eficaz de asumir estas plantas) sí que podrás volver a disfrutar. Recuperar el apetito sexual está en tus manos y esa pregunta de “por qué no tengo ganas de tener relaciones sexuales”, puede por fin tener una respuesta y una solución.

¡Confía en el proceso, muchas mujeres lo logran!