¿Nuevo o segunda mano? Cuando comprar un coche puede ser un dilema

A la hora de comprar un coche son muchos los factores que deben ser tenidos en cuenta. ¿Nos decantamos por uno nuevo o bien vamos al mercado de segunda mano? En este artículo vamos a descubrir cuáles son los pros y contras de decantarnos por uno u otro modelo. Podrás tener una visión mucho más clara antes de tomar una decisión final.

Comprar un coche: lo que debes saber

Ventajas de comprar un coche nuevo

Actualmente, encontramos buenas ofertas de coches nuevos entre las que poder elegir. Por esa razón, tomar una decisión es a veces complicado, pero conocer las ventajas de comprar un coche nuevo te ayudará a decidirte.

En primer lugar, encontramos la garantía y fiabilidad. Los fabricantes ofrecen durante un tiempo variable garantía ante algunas averías o mal funcionamiento, lo que no deja de ser un alivio para el comprador. Igualmente, al tratarse de coches nuevos, no han estado sometidos a vicios de otros conductores y no han sufrido ningún desgaste.

Comprar un coche nuevo supone que puedes adaptarlo a lo que necesitas, es decir, encargar los extras que realmente hacen falta. Desde la opción de incorporar 7 asientos a una tapicería en concreto, todo depende de lo que ofrezca el fabricante, pero las opciones son siempre diversas.

Con un coche nuevo te aseguras de incorporar la tecnología más avanzada al servicio de la conducción, que suelen ser incorporadas por los fabricantes en sus vehículos y que permiten disfrutar de asistencia a la conducción, eficiencia en el consumo o cuadros de mandos personalizados.

Quizás uno de los factores que mayor peso tienen a la hora de decantarse por un coche nuevo es que las opciones de seguridad suelen ser las últimas y, por tanto, nuestro coche es un vehículo que va a ofrecer más protección ante las circunstancias propias de la conducción. Esto es un factor de peso a la hora de decantarse por la compra de un coche.

Ventajas de comprar un coche de segunda mano

Pero las ofertas de coches de segunda mano también pueden hacer variar la balanza en ese sentido. Son una opción que ha crecido en los últimos años y que permite disfrutar de un coche a un precio menor. Estas son las ventajas que encontramos al comprar un coche de segunda mano.

En primer lugar, la ya comentada rebaja de precio con respecto a un coche nuevo. Es necesario precisar que la depreciación de un coche es mayor en sus primeros años de vida, por lo que si compramos uno con un tiempo relativamente corto de lanzamiento al mercado, la rebaja es notable y podemos ahorrar bastante dinero.

Comprar un coche de segunda mano ya no es una ruleta rusa, ya que podemos acceder al historial de propietarios que ha tenido y seguir con detalle si ha cumplido con el libro del mantenimiento. De esta forma, es mucho más sencillo que el coche que elijamos puede ofrecernos ciertas garantías.

Comprar un coche de segunda mano también permite acceder a un mercado muy amplio, en el que encontraremos opciones muy diversas a precios que pueden estar al alcance de un bolsillo según sus necesidades. La compra de un vehículo en el mercado de segunda mano permite ahorrar dinero y tener un coche que lleve poco tiempo circulando, aunque también podemos adquirir vehículos con más tiempo si nuestras necesidades son otras.

¿Qué coche elegir?

La elección sobre comprar un vehículo nuevo o uno de segunda mano es una cuestión estrictamente personal, y que deberá atender a motivos como el presupuesto que tengamos disponible, el uso que vayamos a darle al vehículo o la importancia o no que tiene para nosotros contar con opciones personalizadas o no. En todo caso, tanto el mercado de vehículos nuevos, de segunda mano, ofrece un amplio abanico de posibilidades para cualquier tipo de conductor.

Quizás una de las ventajas de comprar un vehículo de segunda mano es que existe una rotación muy alta y podemos acceder a coches de prácticamente cualquier característica. Por otro lado, los coches nuevos son cada vez mucho más eficientes y seguros, lo que no deja de ser un aliciente importante para su adquisición.

Sea cual sea el mercado por el que nos decantemos, es importante tener toda la información posible sobre los modelos de coche que más nos interesan. De esta manera, podremos conocer cuáles son sus pros y sus contras, como es el consumo medio y cuáles son tanto los puntos fuertes como los aspectos que podrían haberse cuidado algo más. De esta manera, conseguiremos que la compra de nuestro vehículo sea una decisión mucho más afinada y podamos disfrutar de un coche que nos proporcione un excelente servicio. Una vez que ya tengas tu vehículo, comenzarás a disfrutar de la conducción que te ofrece, sabiendo que has realizado la elección correcta.