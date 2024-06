Ver F1 gratis y en directo: las mejores paginas y canales en 2024

¿Quieres ver F1 Gratis, pero no sabes cómo hacerlo? Si estás cansado de limitarte a las carreras que no te interesan o de pagar suscripciones para seguir tus eventos favoritos las páginas para ver Fórmula 1 gratis y una red VPN son la solución. Estas te permiten ver F1 gratis y acceder a toda clase de carreras y contenido exclusivo sin problemas. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber, para que puedas disfrutar de todos sus beneficios

8 paginas para ver formula 1 gratis y en directo

Ver la F1 Gratis es posible y muy sencillo, solo debes conocer las mejores paginas y canales para hacerlo. Estas webs te permiten ver todos los eventos de F1 en vivo y sin tener que pagar costosas sucripciones. Sin embargo, para poder acceder a todo su contenido se deben evadir ciertas restricciones geograficas y para ello debes optar por una VPN. La mejor vpn para conectarse a canales de otros países que emiten la F1 gratis es sin duda TotalVPN.

Una vez que haya descargado Total VPN, todo lo que tiene que hacer es conectarse a uno de los siguientes canales cambiando su ubicación utilizando su VPN. Éstos son los 8 canales públicos que emiten F1 gratis en otros países:

RTVE RTL ORF Servus TV RAI RTS ESPN RTBF

Pero esta es solo una de las muchas razones por las que es la mejor vpn del mercado. Otra cosa que nos encanta de TotalVPN es que con sus numerosos servidores en todo el mundo, ver la F1 en directo en HD sin problemas es posible. Con su rápida velocidad, no importa dónde estés, tendrás una experiencia de visualización increíble en tu teléfono u ordenador.

1. RTVE

Además de ver fútbol online gratis en vivo, también puedes ver carreras de F1 en RTVE. RTVE ofrece en su página web la alternativa para que los aficionados puedan ver F1 gratis sin problemas en directo y de forma completamente gratuita. Este canal español transmite los eventos de F1 que acótense en España en su página web. Sus transmisiones cuentan con excelente calidad, exclusivas, novedades y mucho contenido valioso que puede ser gratamente disfrutado por los amantes de la Fórmula 1.

No obstante, como se mencionó anteriormente, su programación se limita a ciertas carreras y competencias en España y ya no se puede disfrutar en su web de la F1 en abierto por completo. Así que si buscas eventos fuera de este país posiblemente requieras complementar con otra plataforma. No obstante, si te interesa el abierto de España y buscas una opción en Español con comentaristas especialistas este en cuenta que este es el lugar para ti. Para poder acceder a todo el contenido de RTVE.es tu IP debe estar localizada en España y si no es así es necesario que optes por una red VPN para lograrlo.

2. RTL

Si te interesa ver F1 gratis en abierto, conectarte a RTL es una excelente alternativa. Este canal de Luxemburgo cuenta con una insuperable cobertura de los eventos. Perteneciente al conglomerado RTL Group, esta cadena posee gran prestigio, por lo que puedes estar tranquilo de que te encuentras en una plataforma segura.

RTL tienen más de 3 décadas transmitiendo este deporte, por lo que son expertos. Sin embargo, se espera que pronto seda sus derechos de la F1 y mantenga solo licencia de futbol y NFL.

Las transmisiones de este canal son de fantástica calidad, con acceso exclusivo para el público Alemán. Por lo que si en tus planes está disfrutar de sus eventos, una VPN es indispensable. Asimismo, considera que esta página para ver Fórmula 1 gratis se encuentra solo en este idioma y no puedes conseguir el contenido en español.

3. ORF

Para ver la fórmula en línea gratis este 2024, el canal austríaco ORF es una gran alternativa para hacerlo. Este cuenta con un amplio catálogo que todo amante de la Fórmula 1 va a disfrutar. Entre las carreras disponibles puedes mirar el Gran Prix de Austria, España, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Italia, Holanda, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Los fanáticos de la Fórmula 1 en Austria son afortunados de poder ver la F1 gratis por este medio. No obstante, si te encuentras en otro país para disfrutar de su programación, debes hacer uso de una VPN para cambiar tú dirección a este país y poder disfrutar sin límite la gran variedad de eventos. Su acceso es completamente gratuito y no requiere ningún tipo de dato personal, no obstante no es compatible con resolución 1080, por lo que si deseas Full HD quizás debas echar un vistazo a otra de las opciones ofertadas.

4. Servus TV

Este Canal de TV austriaco ofrece una gran variedad de contenido que incluye diversos programas de entretenimiento, culturales y deportivos. Dentro de este último, la Fórmula 1 es una de las opciones más completas y con mayor número de seguidores.

Junto a ORF son los canales de Austria que cuentan con los derechos para transmitir la formula 1. Puedes disfrutar el Gran Prix de Canadá, Austria, Bélgica, Holanda, Azerbaiyán, Estados Unidos y São Paulo.

Ten en cuenta que, al igual que en la opción anterior, Servus TV solo está disponible para su país de origen, así que, es necesario que te conectes a un servidor de Austria mediante una VPN para disfrutar todos los eventos disponibles. Servus TV no solicita ningún tipo de registro y se encuentra disponible en cualquier dispositivo.

5. RAI

RAI es el canal que transmite la Fórmula 1 en Italia y ofrece transmisiones abiertas en línea a través de su web. No solo puedes disfrutar de la Fórmula 1, este canal ofrece programas variados de entretenimiento, incluyendo otras disciplinas deportivas, programas culturales e informativo. Sin embargo, para el público italiano que desee ver F1 gratis esta es una excelente opción y para aquellos que quieran sintonizar el giro Italia de forma gratuita pueden disfrutarlo desde cualquier lugar del mundo con RAI utilizando una VPN y cambiando la geolocalización a Italia para desbloquear el contenido.

6. RTS

Esta es una plataforma con sede en Suiza que se especializa en todo tipo de contenido deportivo, incluyendo la formula 1. Este canal cuenta con transmisiones exclusivas de la Fórmula 1 en directo e incluye todas las carreras y clasificaciones de la temporada.

Es importante que consideres que al tratarse de un canal Suizo, es posible que los comentarios en Español no estén disponibles. Asimismo, las transmisiones solo están disponibles para el público suizo, por lo que si deseas disfrutar de las mismas.as debes utilizar un servidor VPN que te ubique en este país.

7. ESPN

Entre los principales canales deportivos destaca ESPN, a pesar de ser de Estados Unidos, está cuenta con cobertura global de toda de eventos deportivos, incluyendo eventos de Fórmula 1 a nivel mundial.

Esta cadena cuenta con transmisión en vivo de carreras, programas de análisis, comentarios y mucho contenido de gran calidad. Además, cuenta con una cobertura completa de la temporada. Sin embargo, la programación puede variar de acuerdo a tu ubicación, por lo que debes configurarla de acuerdo al evento que deseas ver.

8. RTBF

Este servidor de Bélgica ofrece transmisiones en vivo de todas las carreras de Fórmula 1 en Full HD. Esta plataforma es completamente gratis y legal, así que, es completamente seguro que disfrutes de la Fórmula 1 a través de la misma. No obstante, para hacerlo debes cambiar tu dirección IP a Bélgica.

Al tratarse de un canal Belga los comentarios de las carreras están en francés y puede que no consigas la opción de Español. Su interfaz es muy intuitiva y aunque es necesario crear una cuenta no solicita ningún tipo de método de pago. Ten en cuenta que no está disponible para dispositivos Fire TV.

¿Cómo puedo ver la F1 gratis en Internet utilizando una VPN?

Es muy posible que la transmisión de los eventos de Fórmula 1 sean limitados en los canales de tu país. Sin embargo, existen opciones en línea que te dan la oportunidad de disfrutar de todos los eventos gratis y con una red VPN puedes obtener acceso ilimitado.

Una Red Privada Virtual (VPN), da la posibilidad de ocultar tu dirección IP con el fin de evitar bloqueos geográficos y de mantener tu red segura. Con ella, puedes cambiar tu IP y conectarte a un servidor en otra localización geográfica. Así, ocultas tu dirección real, lo que proporciona un extra de seguridad, especialmente si accedes desde una red de acceso público y al mismo tiempo evades bloqueos geográficos al simular una localización diferente a la tuya que te permite disfrutar al contenido restringido. Lo mejor es que opciones como Total VPN cuentan con servidores en todo el mundo, por lo que puedes utilizarlo de forma estratégica y tener acceso a ilimitado a todo el contenido.

Utilizar la VPN es muy simple y no requiere de habilidades técnicas especiales. En primer lugar, debes elegir una VPN confiable como Total VPN, qué ofrece seguridad y buena reputación. Hecho esto, descarga el software compatible con tu dispositivo y configúralo. Debes crear una cuenta con tu correo electrónico y agregar una contraseña. Una vez Configurada la VPN solo debes elegir el servidor del país que desees utilizar y hacer clic en conectar al mismo. Con ello, ya has cambiado tu dirección IP y solo debes ingresar a la web de la F1 para ver el contenido gratis en directo.

¿Cómo ver F1 gratis en móvil?

Las páginas para ver F1 gratis no solo son accesibles desde un ordenador. Estas cuentan con aplicaciones y versiones móviles que te permiten acceder desde tus dispositivos. Con ello, puedes entrar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Para tener acceso ilimitado solo debes descargar la aplicación de la VPN, ingresar y activar la localización que necesitas. Te recomendamos algunas de las mejores aplicaciones disponibles para ver formula 1 gratis.

Movistar+

Los derechos para la transmisión de la Fórmula 1 en España pertenecen a Movistar+. En consecuencia, si te encuentras en España puedes disfrutar de todas las carreras de la temporada, desde los entrenamientos hasta que las carreras finalizan. Los usuarios fuera del territorio español deben utilizar una VPN, modificar su geolocalización a este país y así acceder a todo el contenido.

Con Movistar+ no te perderás de nada, ya que, cuenta con una aplicación que te permite estar conectado en todo momento con notificaciones y la posibilidad de sintonizar en vivo los eventos desde donde te encuentres. Solo debes descargar la aplicación disponible en Google Play Store.

Dazn

Esta es una de las aplicaciones más populares para ver la Fórmula 1 gratis. Desde que en 2021 se alió con Movistar, todos sus suscriptores pueden acceder a la Fórmula 1 sin límites desde sus móviles al descargar la aplicación gratis tanto para iOS como para Android.

El contenido de F1 disponible en DAZN es muy completo. Este no solo se limita a carreras, también cuenta con rueda de presa de los pilotos, retransmisiones con análisis de expertos, etc. A la Fórmula 1 se suman otros eventos deportivos de importancia como la Premier League y LA Liga F. DAZN es una excelente app con buen rendimiento, sin embargo, al igual que Movistar+ se limita al público de España y los usuarios de otros países deben descargar en su dispositivo móvil una VPN

ESPN

El gigante deportivo no solo está disponible para ordenadores a través de su página web. También, cuenta con una excelente aplicación que pone todo el contenido de la web a tu alcance en tus dispositivos móviles.

El contenido disponible en ESPN es muy completo, no solo pueden ver la Fórmula 1 gratis en directo, también otros deportes. Sin embargo, no es el mismo en todas las localizaciones, por lo que debes tener instalada una aplicación VPN y configurar la localización de acuerdo a lo más conveniente.

Mitele

Otra de las aplicaciones que puedes utilizar para ver la Fórmula 1 gratis es Mitele. Está cuenta con todos los canales de Mediaset, incluyendo Telecinco, el cual cuenta con la licencia para transmitir el Gran Premio España en abierto. Incluso, se espera que Telecinco no solo transmita carreras de España, sino que también otros importantes eventos en diversas localizaciones. La clave está en ubicar tu IP en un sitio estratégico donde puedas disfrutar a gusto el contenido de la F1 sin complicaciones.

¿Dónde ver Fórmula 1 en directo gratis Telegram?

Los canales de Telegram son otra opción que te permite mantenerte actualizado, en lo que se refiere a Fórmula 1 gratis. En estos los fanáticos de este deporte sobre ruedas pueden compartir información de manera gratuita que en otros lugares sería bastante costoso.

Retransmisiones, entrevistas, adelantos y otro contenido de la Fórmula 1. Estos canales te mantienen actualizado de todo lo que sucede, sin tener que descargar aplicaciones o ingresar a plataformas. No obstante, siempre verifica la legalidad de los sitios y es importante utilizar las plataformas que cuentan con derecho de autor para eviar infringir la ley.

La popularidad de este deporte ha hecho que surja muchos canales distintos, te recomendamos algunos de los mejores.

F1 TV

Este Canal ofrece transmisiones en vivo y directo de algunas de las carreras más importantes. Asimismo ofrece enlaces para acceder a otras carreras para ver F1 gratis.

Sport Live Free

Este Canal se dedica no solamente as Fórmula 1, también comparte contenido de otros deportes como el fútbol. En el se envian enlaces para acceder a los eventos en vivo y también links para seguir los eventos desde otras plataformas con autorización para transmitir los eventos.

Live F1

Live F1 te mantiene actualizado de lo que sucede en las carreras. Aunque no da la posibilidad de ver los eventos en vivo este Canal comparte imágenes en directo que te permiten estar enterado de todo, sin la necesidad de seguir la trasmisión.

Fórmula 1 Gratis

Si buscas Fórmula 1 gratis en este canal puedes encontrar toda la información que necesitas de los eventos que están ocurriendo en vivo, enlaces para sintonizar y actualizaciones para que te mantengas informado en todo momento mediante imagenes y noticias.

Sports Live Stream

En este canal puede disfrutar contenido de Fórmula 1, motociclismo y fútbol. Puedes conectarte de forma gratuita a la transmisión en vivo de la competencia por el enlace que comparten el día de la misma. Del mismo modo, si no puedes acceder, te mantienes actualizado con las fotos que comparten sobre lo que ocurre en directo.