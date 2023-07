Mejor VPN: Las 10 mejores VPN Más Seguras y Rápidas

Para poder navegar sin límites geográfico y de manera privada y anónima una VPN es una excelente alternativa. Son muchas las opciones de proveedores de VPN disponibles y cada uno ofrece diferentes servicios y posee características distintas.

En el mercado de servicios de VPN existen algunas opciones que destacan por su calidad, compatibilidad, rapidez, seguridad y otras características muy deseables al momento de elegir estas herramientas. Si buscas una buena alternativa para navegar con confianza a continuación te recomendamos algunas de las mejores opciones disponibles.

¿Cuáles son las 10 mejores VPN?

Entre las mejores VPN disponibles en la actualidad se pueden mencionar:

CyberGhost VPN – la mejor VPN del mercado Private Internet Access VPN – la VPN con mayor privacidad NordVPN - la VPN más fácil de usar Express VPN Surfshark IP Vanish Atlas VPN Proton VPN PureVPN TunnelBear

1. CyberGhost VPN - la mejor VPN del mercado

Este gigante con sede en Rumania es uno de los principales servicios del momento y es una de las más asequibles del mercado. Con más de 17 años de experiencia, CyberGhost VPN es uno de los líderes en el sector de la privacidad y la seguridad, y tiene una calificación Excelente en la plataforma de opiniones Trustpilot. No obstante, a pesar de que su precio es bajo, CyberGhost VPN es una opción confiable y ofrece características muy diversas. Esto la convierte en una excelente opción para todo tipo de usos, tanto para usuarios principiantes como avanzados.

Características de CyberGhost VPN

CyberGhost es una VPN que destaca por su excelente relación calidad-precio y sus múltiples características para garantizar la privacidad y seguridad en línea de sus usuarios. Esta VPN cuenta con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Esto la convierte en una VPN accesible para cualquier persona, independientemente de su nivel técnico. Además, ofrece opciones de personalización para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.

CyberGhost es compatible con hasta 7 dispositivos usados simultáneamente, lo que significa que los usuarios pueden conectar múltiples dispositivos con una sola suscripción. Además, cuenta con cuatro planes disponibles que varían en términos de la cantidad de meses y precios, lo que permite a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a sus presupuestos.

Esta VPN ofrece servicios para una amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos, brindando gran versatilidad al programa. También permite la descarga de torrents y visualización de plataformas streaming, lo que permite el acceso a contenido sin limitaciones geográficas.

Los servidores optimizados para streaming son una característica destacada de CyberGhost VPN, que ofrece a sus usuarios una experiencia de entretenimiento excepcional. Estos servidores están diseñados específicamente para garantizar la mejor calidad de transmisión posible, reduciendo la latencia y asegurando una reproducción fluida de contenido en línea. Lo destacado es que en la aplicación de CyberGhost VPN, los usuarios pueden acceder fácilmente a esta sección dedicada para streaming, donde encontrarán una amplia lista de plataformas y servicios de streaming desbloqueados y compatibles. Desde Netflix y Hulu hasta Amazon Prime Video y BBC iPlayer, CyberGhost VPN es compatible con más de 40 servicios, permitiendo a los usuarios disfrutar de su contenido favorito sin restricciones geográficas.

En caso de surgir algún problema, CyberGhost VPN cuenta con un servicio de atención al cliente 24/7 con chat en vivo, correo electrónico y por vía telefónica, lo que garantiza una rápida resolución de problemas o dudas que se presenten.

CyberGhost VPN ofrece características avanzadas, incluyendo cifrado de nivel militar, política de cero registros y ubicación en Rumania, un país que defiende la privacidad en Internet. Además, no recopila datos de navegación, consultas DNS, ni historiales de navegación, lo que garantiza una mayor privacidad en línea. Además, CyberGhost VPN opera bajo una estricta política auditada de no-logs.

Con CyberGhost VPN, los usuarios pueden disfrutar de una navegación de alta velocidad gracias al protocolo VPN WireGuard. También cuenta con túnel dividido, lo que permite encubrir parcialmente la ubicación para navegar de forma segura sin ocultar la IP de forma total. Por último, cuenta con un interruptor de muerte que desconecta de forma inmediata y automática ante cualquier conexión insegura, hasta que sea posible establecer una nueva conexión segura.

Ventajas de CyberGhost

Debido a lo completo de las características de CyberGhost VPN, esta posee numerosas ventajas. Entre los puntos fuertes de esta VPN destacan:

Desbloquea de manera confiable numerosas plataformas de streaming populares , incluyendo Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y Hulu.

, incluyendo Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y Hulu. Servidores optimizados P2P para torrents , esto te permite descargar archivos de manera segura y sin restricciones. Esto significa que puedes descargar torrents de manera segura y sin preocupaciones.

, esto te permite descargar archivos de manera segura y sin restricciones. Esto significa que puedes descargar torrents de manera segura y sin preocupaciones. Ofrece servidores optimizados para juegos , los usuarios pueden conectar hasta 7 dispositivos a la vez, e incluso compartir su cuenta. Además, la VPN tiene aplicaciones nativas para diversas consolas de juegos, como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, y la opción de configurar Smart DNS para conectarse a servidores DNS globales.

, los usuarios pueden conectar hasta 7 dispositivos a la vez, e incluso compartir su cuenta. Además, la VPN tiene de juegos, como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, y la opción de configurar Smart DNS para conectarse a servidores DNS globales. La velocidad de conexión es muy buena, permite reproducir todo tipo de contenido y descargar toda clase de archivos sin inconvenientes. Para ello, solo se debe elegir la mejor ubicación y este localiza el servidor más cercano para alcanzar una excelente velocidad.

sin inconvenientes. Para ello, solo se debe elegir la mejor ubicación y este localiza el servidor más cercano para alcanzar una excelente velocidad. Cifrado de nivel militar y funciones de seguridad adicionales , como el interruptor de interrupción, para mantener la seguridad en línea.

, como el interruptor de interrupción, para mantener la seguridad en línea. Política de cero registros auditada y comprobada para proteger la privacidad del usuario. Esto evita que la VPN almacene información y la aleja del alcance de terceros.

para proteger la privacidad del usuario. Esto evita que la VPN almacene información y la aleja del alcance de terceros. Diseñado para la facilidad de uso con aplicaciones nativas para todos los principales sistemas operativos e incluso algunos televisores inteligentes. Esto significa que es fácil de usar incluso para aquellos que no tienen mucha experiencia en tecnología.

para todos los principales sistemas operativos e incluso algunos televisores inteligentes. Esto significa que es fácil de usar incluso para aquellos que no tienen mucha experiencia en tecnología. Garantía de devolución del dinero de 45 días, que resulta mucho más larga que la mayoría de las VPN.

de 45 días, que resulta mucho más larga que la mayoría de las VPN. Ofrece características especiales como antivirus descargable para Windows. Es decir, no solo protege tu conexión a internet, también cuida a tus dispositivos de malwares y otros softwares maliciosos.

como antivirus descargable para Windows. Es decir, no solo protege tu conexión a internet, también cuida a tus dispositivos de malwares y otros softwares maliciosos. Ofrece servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Desventajas de CyberGhost VPN

Por otro lado, aunque no son muchas, como cualquier VPN presenta ciertas desventajas:

Los servidores optimizados para juegos no están disponibles para dispositivos móviles. Sin embargo, esto no debería tener un impacto significativo en tu vida digital, ya que es poco probable que juegues juegos similares a los de consola en tu teléfono.

En general, CyberGhost es una VPN segura y confiable que es fácil de usar y ofrece una excelente relación calidad-precio. Su capacidad para desbloquear plataformas de transmisión populares, su impresionante red de servidores y sus características adicionales de seguridad lo convierten en una excelente opción para cualquier persona que busque una VPN.

2. Private Internet Access VPN - la VPN con mayor privacidad

Una VPN que debes tener en cuenta si buscas las mejores opciones disponibles para tu seguridad es Private Internet Access, también conocida como PIA. Esta ofrece funciones de todo tipo, desde características de seguridad básicas de todas las VPN como cifrado avanzado, hasta elementos especiales como bloqueador de Anuncios. Es una herramienta muy completa que por sus numerosas características es muy versátil permitiendo toda clase de usos. Su propuesta se centra en la privacidad por lo que incluso los pagos a la misma pueden realizarse de manera anónima.

Dispone de 3 tipos de facturación mensual y ofrece promociones especiales para suscripciones más longevas, lo que resulta muy atractivo. Aunque su precio es un poco más alto que otras VPN, es entendible y vale la pena considerarlo gracias a su confiabilidad y a lo completo del software.

Características de PIA VPN

PIA VPN ofrece una serie de características que garantizan la seguridad y privacidad de tus datos en línea. Con su función de interruptor de corte seguro, se asegura de que tu información esté protegida en caso de que se pierda la conexión VPN. Desconecta automáticamente el dispositivo si la conexión segura se pierde y conectándolo de nuevo al establecer la VPN.

Además, utiliza protocolos VPN confiables y de código abierto como OpenVPN y WireGuard®, junto con algoritmos de cifrado seguro utilizados por los gobiernos, las agencias de inteligencia y los militares. PIA también ofrece tunelización dividida a nivel de aplicación en Android y en el escritorio, lo que te permite personalizar aún más tu conexión VPN. Con ella puedes elegir las aplicaciones y sitios web o las direcciones IP que deben pasar por alto el túnel VPN, lo que significa que puedes acceder a ciertos sitios web sin desconectar la VPN de otras aplicaciones, sitios web o direcciones IP.

Con PIA tu dirección IP no será compartida con otros usuarios de VPN, ya que te permite obtener una dirección IP exclusiva para una mayor privacidad y seguridad, y configurar reglas de automatización para auto conectar o auto desconectar en redes o tipos de red específicos. También puedes personalizar ajustes DNS, reenvío de puertos, puertos remotos, proxies y mucho más.

Otras características útiles incluyen la función “MACE” de PIA, que bloquea los anuncios, los rastreadores y los sitios maliciosos a nivel de DNS en el escritorio y en Android, y la protección de Wi-Fi público, que encripta los Wi-Fi públicos para proteger tus datos contra la vigilancia y los registros de navegación.

Además, PIA incluye un escáner de violaciones de correo electrónico para verificar si tu dirección de correo electrónico se ha visto afectada por alguna violación de seguridad. Para aquellos que buscan una protección adicional, PIA también ofrece uno de los mejores antivirus para dispositivos Windows por un costo adicional mensual.

Para garantizar la velocidad, PIA combina el protocolo optimizado para el rendimiento WireGuard con OpenVPN de alta velocidad, lo que proporciona una conexión rápida y estable. Con una amplia red global de servidores VPN de próxima generación optimizados para velocidades de conexión de hasta 10 Gbps y numerosos servidores en múltiples países. PIA permite una conexión más rápida y menos congestión de servidores. La función de separación de túneles envía solo el tráfico de alta velocidad a través de la VPN, lo que permite una navegación y transmisión de contenido más rápida.

Con PIA, obtienes ancho de banda ilimitado, una red mundial de servidores de alta velocidad, potente cifrado, bloqueo de anuncios, asistencia en vivo 24/7 y tecnología actualizada. En general, la versión de pago ofrece una experiencia completa y confiable para proteger tu privacidad y seguridad en línea.

Ventajas de PIA

PIA VPN ofrece una amplia variedad de ventajas para los usuarios que buscan una solución de VPN de alta calidad. A continuación, se detallan cada una de las ventajas mencionadas anteriormente:

Excelente privacidad: Private Internet Access (PIA) ofrece una excelente privacidad a sus usuarios, con una política de no registros del 100% y un software VPN de código abierto. PIA enmascara la dirección IP del usuario mediante el enrutamiento del tráfico de Internet a través de sus servidores, lo que proporciona anonimato y acceso a contenido en línea sin restricciones. Además, PIA permite pagos anónimos mediante el uso de tarjetas de regalo de terceros o criptomonedas. La compañía ha sido auditada por empresas de auditoría y tribunales, demostrando su cumplimiento con la política de no registros.

Private Internet Access (PIA) ofrece una excelente privacidad a sus usuarios, con una política de no registros del 100% y un software VPN de código abierto. PIA enmascara la dirección IP del usuario mediante el enrutamiento del tráfico de Internet a través de sus servidores, lo que proporciona anonimato y acceso a contenido en línea sin restricciones. Además, PIA permite pagos anónimos mediante el uso de tarjetas de regalo de terceros o criptomonedas. La compañía ha sido auditada por empresas de auditoría y tribunales, demostrando su cumplimiento con la política de no registros. Alto nivel de seguridad: Utiliza cifrado de grado militar para proteger tus datos y protocolos de seguridad confiables como OpenVPN y WireGuard®. Además, PIA VPN ofrece una función de interruptor de corte seguro que actúa como un cortafuegos para proteger contra fugas de datos en caso de que la conexión VPN se caiga. En resumen, PIA VPN te ofrece una red privada virtual segura y confiable que protege tu privacidad y seguridad en línea.

Utiliza cifrado de grado militar para proteger tus datos y protocolos de seguridad confiables como OpenVPN y WireGuard®. Además, PIA VPN ofrece una función de interruptor de corte seguro que actúa como un cortafuegos para proteger contra fugas de datos en caso de que la conexión VPN se caiga. En resumen, PIA VPN te ofrece una red privada virtual segura y confiable que protege tu privacidad y seguridad en línea. Amplia selección de cifrados compatibles: PIA VPN ofrece una amplia variedad de cifrados compatibles para personalizar tu experiencia de VPN. Esto incluye cifrados como AES-128 y AES-256. Puedes elegir el cifrado que mejor se adapte a tus necesidades de seguridad en línea y garantizar que tus datos están protegidos de manera óptima.

VPN ofrece una amplia variedad de cifrados compatibles para personalizar tu experiencia de VPN. Esto incluye cifrados como AES-128 y AES-256. Puedes elegir el cifrado que mejor se adapte a tus necesidades de seguridad en línea y garantizar que tus datos están protegidos de manera óptima. Uso en dispositivos simultáneos ilimitados: PIA VPN permite a los usuarios utilizar un número ilimitado de dispositivos simultáneamente en una sola cuenta. Esto significa que puedes proteger la privacidad y seguridad en línea de todos tus dispositivos con una sola cuenta de PIA VPN. Esto es especialmente beneficioso para hogares con múltiples dispositivos, así como para pequeñas empresas que necesitan proteger la privacidad y seguridad en línea de sus empleados.

PIA VPN permite a los usuarios utilizar un número ilimitado de dispositivos simultáneamente en una sola cuenta. Esto significa que puedes proteger la privacidad y seguridad en línea de todos tus dispositivos con una sola cuenta de PIA VPN. Esto es especialmente beneficioso para hogares con múltiples dispositivos, así como para pequeñas empresas que necesitan proteger la privacidad y seguridad en línea de sus empleados. Buena relación calidad-precio: Su plan anual es uno de los más asequibles del mercado, lo que lo hace ideal para aquellos que buscan una solución de VPN de alta calidad a un precio razonable. Además, PIA VPN ofrece una política de reembolso de 30 días, lo que significa que puedes probar el servicio sin riesgo durante un mes completo antes de comprometerte a una suscripción a largo plazo.

En resumen, PIA VPN es una excelente opción para aquellos que buscan una solución de VPN de alta calidad con una amplia gama de características de seguridad y privacidad en línea. Con su alto nivel de seguridad, amplia selección de cifrados compatibles, capacidad para usar simultáneamente en un ilimitado número de dispositivos y buena relación calidad-precio, PIA VPN es una excelente opción para proteger la privacidad y seguridad en línea de cualquier usuario de Internet.

Desventajas de PIA

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, hay algunos aspectos que PIA VPN podría mejorar. A continuación, se detallan dos de las desventajas que algunos usuarios han experimentado al utilizar PIA VPN.

Aplicación de escritorio robusta: Algunos usuarios han encontrado que la aplicación de escritorio de PIA VPN es robusta y puede resultar difícil de usar para algunos usuarios. Sin embargo, la aplicación de PIA VPN está bien organizada y ofrece opciones de configuración avanzadas para aquellos que desean personalizar su experiencia de VPN. Además, PIA VPN ofrece una amplia variedad de tutoriales en línea y un equipo de soporte al cliente disponible 24/7 para ayudar a los usuarios con cualquier problema que puedan tener al utilizar la aplicación.

3. NordVPN - la VPN más fácil de usar

Es una de las mejores VPN disponibles en el mercado. Por sus características y efectividad se ha convertido en una de las VPN más populares y recomendadas. Destaca por su elevada seguridad y por su facilidad de uso. Esta VPN es compatible con una amplia gama de sistemas operativos como Linux, Windows, Mac, Android y iOS. Su protocolo de túneles garantiza máximas velocidades y ofrece un anonimato completo con su política de no registros.

Además, su interfaz es intuitiva por lo que no requiere ningún tipo de habilidad especial y funciona tanto para principiantes como para avanzados. En lo que se refiere al precio de NordVPN este varía de acuerdo al tiempo de la suscripción y ofrece garantía de devolución del dinero.

Características de NordVPN

NordVPN es una solución de red privada virtual (VPN) que ofrece una amplia gama de características de seguridad en línea para proteger la privacidad del usuario y mantener seguros sus datos en línea. Una de las principales características de NordVPN es su capacidad de protección en tiempo real, lo que significa que puede escanear y bloquear instantáneamente las amenazas en tiempo real para evitar que infecten el sistema.

Otra característica clave de NordVPN es su SafeBrowsing VPN, que le permite disfrazar su ubicación IP para mantener su identidad y su historial de navegación privados. Además, NordVPN ofrece un práctico buscador de archivos duplicados que le ayuda a clasificar imágenes, videos, música y otros documentos para liberar espacio en disco desperdiciado.

El limpiador de archivos basura es otra característica útil de NordVPN, ya que permite limpiar de manera segura los archivos basura que no causan daño, pero que desperdician espacio en disco innecesariamente. También cuenta con la eliminación de cookies de rastreo, lo que ayuda a superar los problemas de privacidad que plantean las cookies de seguimiento al eliminarlas.

NordVPN ofrece una protección avanzada contra sitios web maliciosos y bloqueo de intentos de robar su información personal a través de su WebShield avanzado. Además, cuenta con la opción de Dark Web Monitor, que te notifica en caso de que tu información se filtre a la Dark Web.

MeshNet es una opción que posibilita que te conectes directamente a otros dispositivos mediante túneles privados encriptados. También cuenta con la opción de tunelización dividida, lo que da la posibilidad de seleccionar cuáles aplicaciones y webs requieren protección VPN y cuáles no. Esto permite utilizar sitios que requieran seguridad y sitios que bloqueen el acceso con una VPN, como algunas plataformas bancarias, de manera simultánea sin problemas.

La función Kill Switch o interruptor de seguridad es una de las características más importantes de NordVPN, ya que bloquea de forma automática el acceso a internet el dispositivo en caso de que se pierda la conexión VPN, para evitar que los datos puedan quedar expuestos. Además, se establece automáticamente una vez que se recupera la conexión VPN.

NordVPN utiliza el cifrado AES-256, que es uno de los métodos de encriptación estándar más fuertes disponibles en la actualidad. Este proporciona un nivel de seguridad alto el cual encripta todos los datos transmitidos a través de sus servidores. La VPN garantiza que los datos de navegación del usuario estén ocultos y permanezcan privados, proporcionando un nivel adicional de seguridad en línea.

Otra característica de seguridad que ofrece NordVPN es el doble cifrado, que enruta la conexión con dos servidores en lugar de uno. También cuenta con servidores ofuscados, que hacen posible acceder a páginas restringidas, ya que ocultan el hecho de que el usuario está empleando una VPN.

Por último, NordVPN es compatible con una amplia variedad de dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio y portátiles con Windows, macOS y Linux, dispositivos móviles Android e iOS, enrutadores seleccionados y dispositivos de transmisión como Amazon Fire TV, Apple TV y Chromecast. Además, NordVPN es compatible con consolas de juegos como PlayStation, Nintendo Switch y Xbox. En resumen, NordVPN es una solución VPN completa y confiable que ofrece características avanzadas de seguridad en línea para proteger la privacidad del usuario y mantener seguros sus datos en línea.

Ventajas de NordVPN

Las diversas características de este antivirus le proporcionan ciertas ventajas que lo convierten en una excelente opción para quienes buscan navegar de manera protegida. Algunas son:

Es más rápida que la mayoría de las VPN al utilizar servidores de alta velocidad y una infraestructura optimizada para ofrecer una conexión rápida y estable, lo que garantiza una experiencia de navegación sin interrupciones.

al utilizar servidores de alta velocidad y una infraestructura optimizada para ofrecer una conexión rápida y estable, lo que garantiza una experiencia de navegación sin interrupciones. Posee una gran cantidad de características de seguridad y privacidad y permite la personalización en configuración de uso con la posibilidad de tunelización dividida, lo que aumenta la flexibilidad y el control.

y permite la personalización en configuración de uso con la posibilidad de tunelización dividida, lo que aumenta la flexibilidad y el control. Ofrece alertas de seguridad que te informan en tiempo real de cualquier vulnerabilidad o problema que pueda surgir lo que permite a los usuarios tomar medidas inmediatas para proteger su privacidad y seguridad en línea.

que te informan en tiempo real de cualquier vulnerabilidad o problema que pueda surgir lo que permite a los usuarios tomar medidas inmediatas para proteger su privacidad y seguridad en línea. Utiliza una infraestructura de VPN que solo se almacena en la RAM , lo que significa que no se almacena información en el disco duro del usuario y se ahorra memoria.

, lo que significa que no se almacena información en el disco duro del usuario y se ahorra memoria. Ofrece varios tipos de servidores y en toda clase de localizaciones esto da la posibilidad a los usuarios de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y requisitos de seguridad y privacidad.

esto da la posibilidad a los usuarios de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y requisitos de seguridad y privacidad. Cuenta con un servicio de atención al cliente y soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana , a través de correo electrónico o chat en línea, lo que garantiza una asistencia inmediata y confiable en caso de problemas o dudas.

, a través de correo electrónico o chat en línea, lo que garantiza una asistencia inmediata y confiable en caso de problemas o dudas. Es compatible con toda clase de dispositivos y sistemas operativos, desde computadoras de escritorio hasta consolas de videojuego.

Desventajas de NordVPN

Por otro lado, al igual que el resto de las VPN tiene ciertos aspectos negativos que se deben considerar antes de adquirirla.

Solo permite 6 conexiones simultáneas , lo que puede ser

, lo que puede ser No se encuentra ningún reporte de transparencia

No ofrece pruebas gratuitas, sin embargo, concede política de reembolso si a los 30 días no se está satisfecho con los resultados del programa.

A pesar de ello Nord sigue siendo reconocida como una de las mejores VPN disponibles en el mercado actual con excelentes características que permiten una navegación segura y veloz

4. ExpressVPN - la herramienta más segura

ExpressVPN se trata de una de las mejores VPN que proponen una solución integral con múltiples capas de protección de privacidad y seguridad para los usuarios. Cuenta con una red de servidores amplia distribuida en todo el mundo. Con ello logra una excelente cobertura geográfica, que la convierte en una opción sólida para aquellos que buscan una solución de VPN confiable y de alta calidad.

Es considerada una de las opciones más seguras del mercado. Su cifrado de alta gama y el DNS seguro son solo algunas de las características principales que hacen que ExpressVPN sea una de las opciones más seguras en el mercado de VPN. Además, la empresa cuenta con tecnologías únicas, como el protocolo VPN Lightway y el sistema DNS inteligente de MediaStreamer, que ofrecen una experiencia de usuario mejorada y una mayor protección.

ExpressVPN es una VPN de alta calidad que ha ganado el premio Editors' Choice de CNET debido a su velocidad, costo y privacidad. Ha llevado a cabo 12 auditorías de seguridad independientes sólo en 2022, lo que demuestra sus esfuerzos para ser transparente y asegurar la privacidad de sus usuarios. Su tecnología TrustedServer es una característica única que ayuda a consolidar su lugar como proveedor de VPN para aquellos con necesidades críticas de privacidad.

Características de ExpressVPN

ExpressVPN provee a sus usuarios una amplia variedad de funcionalidades que aseguran la privacidad, la seguridad y el acceso a la información en línea. Una de las características más destacables es la navegación anónima, la cual es altamente apreciada por los usuarios de ExpressVPN debido a las medidas implementadas para garantizar el anonimato. La plataforma no registra las conexiones a la misma ni el tráfico de internet, lo que garantiza una navegación completamente anónima. Además, ExpressVPN emplea direcciones IP compartidas, lo que hace imposible que se rastree al usuario.

Otra característica importante de ExpressVPN es su sistema de protección de DNS. Cada servidor VPN ejecuta sus propias consultas DNS encriptadas, lo que impide que terceros accedan a datos y solicitudes. Esto favorece la privacidad y seguridad del usuario, además de permitir una mayor velocidad de navegación al llevar las solicitudes de manera más rápida.

ExpressVPN rota regularmente las direcciones de IP, lo que mejora el anonimato y protege la privacidad del usuario. Además, cuenta con la función Kill Switch, que bloquea automáticamente toda la actividad en línea si la conexión VPN se cae. Con ello logra proteger la dirección IP y los datos del usuario.

La tunelización dividida es otra característica de ExpressVPN que permite al usuario elegir qué tráfico debe dirigirse a través de la VPN y qué tráfico debe ir directamente a Internet, ya sea de forma individual o grupal. ExpressVPN también permite a los usuarios proteger toda la red de su hogar con su servicio VPN en el router, incluyendo dispositivos como smart TV, videoconsolas y dispositivos IoT.

Es importante destacar que ExpressVPN se somete a auditorías de seguridad independientes regularmente para garantizar la transparencia y la privacidad del usuario. Además, la plataforma es compatible con todas las plataformas y dispositivos.

Por último, Express VPN ofrece una serie de recursos educativos, como un centro de confianza, un blog activo, pruebas de velocidad, guías para streaming de deportes, seguridad en Wi-Fi públicas, y guías para garantizar la privacidad, entre otros recursos.

En lo que se refiere a sus costos, Express VPN ofrece diversos planes mensuales, semestrales y anuales. Estos se adaptan a las necesidades y presupuestos de los usuarios. Cada plan incluye todas las aplicaciones disponibles, ancho de banda ilimitado y soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, cada suscripción viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días, lo que permite a los usuarios probar el servicio sin compromiso.

Ventajas de ExpressVPN

Entre las VPN más populares del mercado se encuentra ExpressVPN debido a múltiples razones. Esta opción cuenta muchas ventajas que la convierten en una de las favoritas y la hacen destacar en el mercado:

Es muy fácil de usar , ya que cuenta con una interfaz intuitiva y cómoda que no requiere de conocimientos técnicos.

, ya que cuenta con una interfaz intuitiva y cómoda que no requiere de conocimientos técnicos. Posee acceso a contenido en streaming , lo que posibilita acceder a contenido bloqueado por ubicación geográfica.

, lo que posibilita acceder a contenido bloqueado por ubicación geográfica. Cuenta con gran cantidad de ubicaciones de servidores .

. Soporta el túnel dividido (split tunneling), esto evita el congestionamiento de servidores mejorando la velocidad de navegación.

(split tunneling), esto evita el congestionamiento de servidores mejorando la velocidad de navegación. Incluye una aplicación para el router que protege todos los dispositivos conectados, lo que permite que se puedan proteger todos los dispositivos conectados a una red Wifi.

que protege todos los dispositivos conectados, lo que permite que se puedan proteger todos los dispositivos conectados a una red Wifi. Soporte útil y eficiente, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Desventajas de ExpressVPN

Aunque es una muy buena opción de VPN, existen algunos aspectos negativos que es importante que tengas en cuenta al momento de decidir si utilizarla.

Su precio es más alto que el de la mayoría de VPNs disponibles.

que el de la mayoría de VPNs disponibles. Para uso comercial es algo limitada.

5. Surfshark - la mejor VPN para quienes buscan rapidez

Está VPN es una de las mejores calificadas dentro de las opciones actuales. Destaca por su rapidez y su cómoda interfaz que la convierte en una VPN intuitiva que es fácil de utilizar. A pesar de que su tarifa mensual es ligeramente superior al promedio, su calidad del servicio hace que merezca completamente la pena.

Surfshark cuenta con diversas características que la hacen destacar del resto como su tunelización dividida y sus conexiones de saltos múltiples. Aunque como cualquier VPN su principal función es la de ocultar la dirección IP y actividad de navegación.

Características de SurfShark

Surfshark es una de las VPN más populares en el mercado. Esta cuenta con características que la hacen muy atractiva ante los ojos de los usuarios que buscan una conexión cómoda, privada y segura. Utiliza una encriptación AES-256-GCM para proteger los datos y conexiones de sus usuarios, lo que significa que cualquier información que se transmita a través de su red estará protegida y segura.

Además, Surfshark ofrece un kill switch y protección contra fugas de DNS y de WebRTC para evitar que la dirección IP real del usuario sea expuesta. La navegación anónima es posible, ya que la plataforma no hace ningún registro de actividad de navegación, como el historial o consultas DNS. Asimismo, su función de multisalto, los usuarios pueden hacer uso de 2 VPN diferentes de manera simultánea.

La red de servidores es rápida y confiable, lo que significa que los usuarios pueden navegar por la web, descargar archivos y transmitir contenido sin interrupciones o retrasos. Esto es especialmente útil para aquellos que necesitan una velocidad estable o que desean reproducir contenido de streaming sin problemas.

Surfshark también ofrece la posibilidad de acceder a contenido geobloqueado en diferentes países. Los usuarios pueden conectarse a servidores de todas partes del mundo, lo que les permite acceder a programas de televisión y películas que normalmente no estarían disponibles en su ubicación. Además, la plataforma permite conectar varios dispositivos al mismo tiempo y su opción de doble tunelización hace posible acceder simultáneamente a plataformas sin VPN y dirigir otras a una VPN sin tener que conectarte y desconectarte.

La plataforma también ofrece funciones adicionales, como la limpieza de seguimiento, que borra automáticamente los datos de navegación después de cerrar sesión en línea, y la opción de conectarse automáticamente a una red VPN en puntos de acceso Wi-Fi públicos.

En cuanto a la política de privacidad, Surfshark mantiene cierta información de la cuenta del usuario, como la dirección de correo electrónico, la información de facturación, el historial de pedidos y los informes de diagnóstico. Sin embargo, oculta el tráfico web por medio de múltiples servidores, lo que aumenta su seguridad. En cuanto a su política de registro, reúne la mínima cantidad de datos necesarios para que el servicio pueda seguir funcionando.

Finalmente, Surfshark ofrece planes de suscripción a precios razonables, lo que lo hace atractivo para aquellos que buscan una solución VPN asequible pero confiable. En general, Surfshark es una opción segura y confiable para aquellos que buscan proteger su privacidad en línea.

Ventajas de Surfshark

Surfshark es una VPN que cuenta con muchos aspectos positivos que la hacen una opción competitiva y a la que vale la pena echar un vistazo. Entre las principales ventajas de Surfshark destacan:

Ofrece un botón de emergencia automático para que en caso de que se pierda la conexión no queden expuestos los datos, IP e información. Además, permite el cambio de servidor sin problemas con Nexus.

para que en caso de que se pierda la conexión no queden expuestos los datos, IP e información. Además, permite el cambio de servidor sin problemas con Nexus. Permite conexiones simultáneas ilimitadas , lo que es poco frecuente entre las VPN que por lo general limitan el número de dispositivos.

, lo que es poco frecuente entre las VPN que por lo general limitan el número de dispositivos. Dispone de suscripciones económicas , con una buena relación calidad-precio.

, con una buena relación calidad-precio. Desbloquea fácilmente Netflix y otros servicios de streaming y permite la descarga de Torrents sin inconvenientes.

y permite la descarga de Torrents sin inconvenientes. Cuenta con funciones adicionales útiles , como CleanWeb (bloqueador de anuncios), Modo NoBorders, Modo de Camuflaje (VPN sigilosa) y Bypasser (túnel dividido).

, como CleanWeb (bloqueador de anuncios), Modo NoBorders, Modo de Camuflaje (VPN sigilosa) y Bypasser (túnel dividido). Tiene una red Nexus para una mayor seguridad. Esta red utiliza una arquitectura de servidor distribuida para garantizar la privacidad y la seguridad del usuario.

para una mayor seguridad. Esta red utiliza una arquitectura de servidor distribuida para garantizar la privacidad y la seguridad del usuario. La página web y el software están totalmente en español .

. Ofrece velocidades excelentes, útiles para streaming y descargas.

Desventajas de Surfshark

Aunque posee muchas fortalezas Surfshark posee algunas desventajas que es importante que conozcas:

No tiene túneles divididos en iOS, lo que hace algo incomodo cambiar de un sitio a otro al tener que activar y desactivar el VPN.

lo que hace algo incomodo cambiar de un sitio a otro al tener que activar y desactivar el VPN. Las aplicaciones de productos de Apple son ligeramente más débiles.

No funciona bien en Linux.

6. IP Vanish - la VPN más diversa

Considerada como una de las mejores VPN debido a su gran cantidad de funciones y la diversidad de las mismas. Esta es considerada una excelente herramienta para aumentar la seguridad y la privacidad en línea. Aunque su precio mensual se ubica un poco por encima del promedio, sus características la respaldan, ya que es una herramienta más completa que el promedio. A diferencia de la mayoría de las VPN no establece un límite de dispositivos que se pueden conectar.

IPVanish es compatible con diferentes sistemas operativos Windows, Mac, Linux, Chrome, Android, iOS y FireTV. Además, es posible instalar su aplicación IPVanish directamente en su enrutador para proteger todos los dispositivos que utilizan una misma red Wi-Fi. Aunado a esto, la velocidad de carga de esta VPN es bastante buena y es posible reproducir toda clase de videos y utilizar plataformas de streaming sin interrupciones.

Características de IP Vanish

IPVanish VPN es una excelente opción para aquellos que buscan navegar de forma privada y segura. Ofrece diversas funciones importantes que garantizan la protección de la privacidad y seguridad en línea de los usuarios.

Una de las características más destacadas de IPVanish es su capacidad para permitir la navegación anónima, ya que no registra el tráfico de internet ni las conexiones VPN del usuario. Esto significa que no se puede rastrear la actividad en línea ni interceptar los datos.

Otra función importante de IPVanish es la protección DNS, que utiliza sus propios servidores DNS privados para resolver direcciones web. Esto garantiza que el DNS sea privado y seguro, protegiendo la actividad en línea de cualquier tipo de espionaje o vigilancia. Además, al utilizar servidores DNS privados, IPVanish puede garantizar que no haya fugas de DNS.

IPVanish no ofrece una IP dedicada, lo que significa que el usuario no tendrá que preocuparse por la posibilidad de que alguien pueda rastrear su dirección IP.

Para mantener la privacidad y anonimato, IPVanish cuenta con la función de kill switch. Si la conexión de IPVanish deja de funcionar, el kill switch desconectará el internet para mantener el anonimato y privacidad. Es importante tener en cuenta que esta función sólo está disponible en las aplicaciones de IPVanish para Android Mobile 8-plus, macOS y Windows.

La función de split tunneling de IPVanish permite decidir qué aplicaciones o programas se conectarán a través de la VPN y cuáles se conectarán directamente a internet. Esto da un mayor control sobre el tráfico de internet y permite utilizar la VPN solo para las aplicaciones que se necesitan, lo que puede mejorar la velocidad de la conexión. Es importante tener en cuenta que esta función sólo está disponible en las aplicaciones de IPVanish para dispositivos Android y Fire OS.

IPVanish es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, iOS, Android, Chrome OS, Fire OS y Linux. Además, también es compatible con enrutadores VPN como DD-WRT v2 y v3, Tomato, ASUSWRT y Merlin. Esto significa que IPVanish puede proteger computadoras de escritorio, tabletas, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión y muchos otros dispositivos conectados a Internet.

Ventajas de IP Vanish

Teniendo todo en cuenta todas estas características, algunas de las fortalezas de esta VPN y que la convierten en una opción a tener en la mira son:

Los usuarios pueden conectar un número ilimitado de dispositivos simultáneamente , lo que no es usual, ya que, la mayoría de VPN pone un número libre a las conexiones. Con este acceso es posible lograr cubrir todas las necesarias, en lo que se refiere a número. Además, su compatibilidad es muy amplia con toda clase de sistemas operativos.

, lo que no es usual, ya que, la mayoría de VPN pone un número libre a las conexiones. Con este acceso es posible lograr cubrir todas las necesarias, en lo que se refiere a número. Además, su compatibilidad es muy amplia con toda clase de sistemas operativos. Ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días. Además, los usuarios pueden obtener asistencia en vivo en cualquier momento , ya que el equipo de expertos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a través de chat en vivo, correo electrónico y teléfono. Además, la empresa ofrece una base de datos completa de conocimientos que incluye tutoriales y preguntas frecuentes para ayudar a los usuarios con cualquier problema relacionado con la VPN. Esto demuestra el compromiso de IPVanish de brindar un servicio excepcional a sus clientes.

Además, los usuarios pueden obtener , ya que el equipo de expertos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a través de chat en vivo, correo electrónico y teléfono. Además, la empresa ofrece una base de datos completa de conocimientos que incluye tutoriales y preguntas frecuentes para ayudar a los usuarios con cualquier problema relacionado con la VPN. Esto demuestra el compromiso de IPVanish de brindar un servicio excepcional a sus clientes. Tiene servidores en una amplia variedad de regiones geográficas, lo que da opciones a los usuarios para elegir entre un amplio catálogo que se adapte a sus necesidades y permite el acceso a toda clase de contenido censurado por geolocalización.

lo que da opciones a los usuarios para elegir entre un amplio catálogo que se adapte a sus necesidades y permite el acceso a toda clase de contenido censurado por geolocalización. Es reconocido por su alta velocidad y excelente rendimiento en su conexión a internet encriptada. No obstante, la velocidad que experimente el usuario dependerá de varios factores, como su ubicación, su proveedor de servicios de internet, la ubicación de los servidores, la distancia entre el servidor y los dispositivos, el dispositivo y el protocolo de VPN utilizado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la velocidad real puede variar según la situación individual, pero en general, IPVanish tiene una buena reputación por su rendimiento superior.

Desventajas de IP Vanish

A pesar de ser muy positiva, PI Vanish presenta ciertas debilidades que vale la pena conocer antes de adquirir el producto. Algunas de estas son:

No ofrece una opción de dirección IP dedicada . Esto significa que cada vez que se conecten a una VPN se les asigna una dirección diversa. Aunque para muchos usuarios esto no significa un inconveniente, de acuerdo a la actividad que realicen para algunos usuarios podría ser más cómodo contar siempre con la misma dirección IP fija para mejorar su privacidad o para acceder a servicios que requieren una dirección IP dedicada.

. Esto significa que cada vez que se conecten a una VPN se les asigna una dirección diversa. Aunque para muchos usuarios esto no significa un inconveniente, de acuerdo a la actividad que realicen para algunos usuarios podría ser más cómodo contar siempre con la misma dirección IP fija para mejorar su privacidad o para acceder a servicios que requieren una dirección IP dedicada. No tiene un informe de transparencia publicado . Este se refiere a un documento en el cual se detalla la manera en que una empresa maneja los datos de sus usuarios, incluyendo las solicitudes de información del gobierno y las agencias de aplicación de la ley. Aunque IPVanish no ha publicado un informe de transparencia, esto no significa que la empresa no realice un manejo inadecuado de los datos. Sin embargo, para aquellos que buscan una mayor transparencia, esto podría ser un factor a considerar antes de adquirir el producto.

. Este se refiere a un documento en el cual se detalla la manera en que una empresa maneja los datos de sus usuarios, incluyendo las solicitudes de información del gobierno y las agencias de aplicación de la ley. Aunque IPVanish no ha publicado un informe de transparencia, esto no significa que la empresa no realice un manejo inadecuado de los datos. Sin embargo, para aquellos que buscan una mayor transparencia, esto podría ser un factor a considerar antes de adquirir el producto. La política de no registrar información es vaga y no detalla qué datos se registran y por cuánto tiempo. En consecuencia, esto podría generar dudas sobre la privacidad de los usuarios y podría ser un factor a considerar para aquellos que buscan una VPN que garantice una mayor privacidad.

7. Atlas VPN - una herramienta al alcance de todos

Atlas VPN es una VPN gratuita y de pago que ofrece una amplia variedad de servidores en varios países alrededor del mundo. Utiliza el protocolo de túnel WireGuard para brindar una experiencia de navegación segura y protegida. Atlas VPN también es capaz de desbloquear muchas plataformas de transmisión, lo que significa que puede acceder a contenido geobloqueado en Netflix y otros servicios.

En cuanto a precios, Atlas VPN ofrece varios planes premium con diferentes duraciones y precios. Todos los planes premium incluyen conexiones simultáneas ilimitadas y una garantía de devolución de dinero de 30 días. Además, Atlas VPN también ofrece una versión gratuita que tiene algunas limitaciones pero, aún así, es útil para aquellos que desean probar la VPN antes de comprar un plan premium.

En comparación con otras VPN, Atlas VPN se destaca por su facilidad de uso y capacidad para desbloquear plataformas de transmisión. Además, Atlas VPN tiene una política sólida de no registros y ofrece opciones de pago anónimas como criptomonedas. En general, Atlas VPN es una VPN confiable y económica que es fácil de usar y ofrece una experiencia de usuario satisfactoria.

Atlas VPN además de ofrecer una conexión segura a Internet y privada, va más allá, e incluye características diversas que hacen que su servicio sea mucho más completo y atractivo para toda clase de clientes, desde principiantes hasta avanzados y para toda clase de usos.

Características de Atlas VPN

Atlas VPN es una VPN relativamente nueva en el mercado que ha logrado destacar debido a sus excelentes características que la ponen al nivel de grandes propuestas en la industria. Una de sus principales características es su interruptor de apagado de red. Este detiene instantáneamente todas las actividades en línea si se pierde la conexión a un servidor VPN, evitando que se filtre información a su ISP.

Otra característica importante de Atlas VPN es que permite conexiones simultáneas ilimitadas, lo que significa que se pueden conectar múltiples dispositivos a la vez con una sola cuenta. Esto la convierte en la VPN ideal para personas con varios dispositivos.

La función de túnel dividido de Atlas VPN le permite dividir sus túneles VPN en dos, un túnel encriptado y otro no encriptado. Puede ser útil en ciertas situaciones, como acceder a cuentas bancarias en línea que bloquean direcciones IP de VPN. Entre sus características también ofrece la función de desbloqueo de contenido, lo que permite desbloquear contenido geo bloqueado en plataformas de transmisión como Netflix.

La función Multihop Plus de Atlas VPN permite a los usuarios conectarse al mismo tiempo a diversos servidores VPN. Esto agrega una capa adicional de seguridad y oculta la ubicación real del usuario para hacer que su actividad en línea sea prácticamente indetectable. Además, Atlas VPN ofrece herramientas adicionales como el bloqueador de rastreadores, SafeSwap y el monitor de violación de datos, que no son comunes en otras VPN.

En cuanto al cifrado y protocolos, Atlas VPN utiliza el estándar de oro AES de 256 bits para cifrar los datos y el protocolo VPN WireGuard para enrutar el tráfico. El cifrado AES de 256 bits, el mismo utilizado por las instituciones militares y financieras, garantiza una protección segura de la información del usuario. Además, emplea ChaCha20-Poly1305, que proporciona un mejor rendimiento en las aplicaciones móviles. Ambos cifrados son prácticamente indestructibles y deberían hacer que los usuarios de Atlas VPN se sientan muy seguros.

Atlas VPN ofrece una conexión a internet rápida y fluida para la navegación normal. La VPN utiliza protocolos VPN como OpenVPN, IKEv2/IPSec y Wireguard. Sin embargo, no ofrece una opción de dirección IP dedicada. Esto puede ser un inconveniente para aquellos que buscan una mayor privacidad y seguridad en línea.

Esta VPN ofrece una prueba gratuita de su servicio VPN para usuarios de móvil y escritorio, con una capacidad de datos de hasta 5 GB. Además, ofrece dos planes de precios, uno mensual y otro anual. El plan anual tiene más ubicaciones de servidores y características adicionales como soporte 24/7, streaming 4K y conexión de alta velocidad.

Ventajas de Atlas VPN

Esta VPN se ha ido popularizando entre las mejores opciones en la industria, gracias a algunas de sus ventajas como:

Desbloqueo de contenido geobloqueado en plataformas de streaming: Atlas VPN es muy útil para desbloquear contenido geobloqueado en plataformas de streaming. Esto permite que los usuarios disfruten del contenido que les gusta sin importar su ubicación geográfica.

en plataformas de streaming: Atlas VPN es muy útil para desbloquear contenido geobloqueado en plataformas de streaming. Esto permite que los usuarios disfruten del contenido que les gusta sin importar su ubicación geográfica. Seguridad sólida y política de no registro : Atlas VPN posee una seguridad sólida que en conjunto con su política de no registro de identificación, garantiza la privacidad del usuario y lo protege en todo momento.

: Atlas VPN posee una seguridad sólida que en conjunto con su política de no registro de identificación, garantiza la privacidad del usuario y lo protege en todo momento. Ideal para hogares : Atlas VPN permite conectar varios dispositivos de forma simultánea. Esto lo hace ideal para hogares con varios miembros o para aquellos con varios dispositivos.

: Atlas VPN permite conectar varios dispositivos de forma simultánea. Esto lo hace ideal para hogares con varios miembros o para aquellos con varios dispositivos. Velocidad rápida: La velocidad rápida de Atlas VPN permite a los usuarios navegar rápidamente por la web y realizar descargas sin interrupciones.

Desventajas de Atlas VPN

Aunque Atlas VPN posee muchos aspectos positivos, también presenta ciertas desventajas que deben ser consideradas antes de elegir la VPN favorita incluyendo:

Política de privacidad no transparente : La política de privacidad de Atlas VPN no es tan transparente y detallada como la de otros proveedores de VPN. Esto puede generar dudas sobre cómo se manejan y manipulan los datos de los usuarios.

: La política de privacidad de Atlas VPN no es tan transparente y detallada como la de otros proveedores de VPN. Esto puede generar dudas sobre cómo se manejan y manipulan los datos de los usuarios. Servicio al cliente no tan efectivo: Según algunas reseñas, el servicio al cliente de Atlas VPN no es tan efectivo, lo que puede ser un problema para los usuarios que necesitan ayuda o soporte técnico.

Según algunas reseñas, el servicio al cliente de Atlas VPN no es tan efectivo, lo que puede ser un problema para los usuarios que necesitan ayuda o soporte técnico. Falta de algunas características útiles: Atlas VPN no ofrece algunas características útiles, como el túnel dividido, que pueden ser una desventaja para algunos usuarios que buscan una VPN con una funcionalidad más avanzada.

8. Protón VPN - la mejor opción para ciberseguridad

ProtonVPN es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de ciberseguridad y privacidad en línea. Conocida principalmente por su servicio de correo electrónico cifrado, ProtonMail, esta empresa también ofrece una red privada virtual (VPN). Utiliza funciones de seguridad como medidas de protección de DNS, interruptor de apagado y túnel dividido para brindar la máxima privacidad y acceso a contenido geobloqueado.

Con numerosos servidores en diferentes países ofrece una amplia variedad de opciones para que encuentres un servicio de alta velocidad cerca de ti. Así evitas que los atacantes espíen tus actividades en línea. Además, funciona de manera excelente para el streaming y da acceso a todas las plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu y otras. La identidad del usuario permanece protegida sin afectar la velocidad o el rendimiento de Internet.

Características de Protón VPN

Protón VPN es una VPN que ofrece una experiencia confiable, rápida y segura. Con su red de servidores mayormente ubicados en centros de datos de alta seguridad, Protón VPN brinda una capa adicional de seguridad. Aunque ofrece una versión gratuita, las mejores características se encuentran en sus planes pagos.

Una de las características más destacadas de Protón VPN es su arquitectura Secure Core. Esta protege su conexión al enrutar su tráfico a través de múltiples servidores. Esto proporciona una capa adicional de seguridad y privacidad para sus datos y su navegación en línea. Además, Protón VPN también ofrece NetShield, un bloqueador de anuncios que protege contra malware y rastreadores de sitios web.

Otra característica importante de Protón VPN es su VPN Accelerator. Este aumenta drásticamente la velocidad de su VPN y proporciona una experiencia de navegación más rápida y fluida. Además, Protón VPN ofrece el Protocolo Stealth, que evita la detección y le permite eludir la mayoría de los firewalls y métodos de bloqueo de VPN.

Protón VPN también cuenta con cifrado de disco completo para proteger los servidores VPN de Protón VPN. Posee una política de no registro que garantiza que su historial de navegación permanezca privado. Además, Protón VPN es compatible con Tor, lo que permite una navegación anónima en la web.

Incluye una función de interruptor de apagado incorporada que detiene automáticamente la conexión a internet si la VPN se desconecta. También posee una función VPN siempre activa que mantiene la conexión VPN activa incluso cuando cambia de red. ProtonVPN también ofrece aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva y sencilla, lo que permite una experiencia de usuario fácil y accesible.

ProtonVPN es una VPN bien equilibrada que ofrece una amplia gama de características útiles para mejorar la seguridad, privacidad y experiencia de navegación en línea de sus usuarios. Con su arquitectura Secure Core, NetShield, VPN Accelerator, Protocolo Stealth, cifrado de disco completo, política de no registro y compatibilidad con Tor integrada, Protón VPN se posiciona como una de las mejores opciones de VPN en la industria.

Ventajas de Protón VPN

ProtonVPN posee muchos aspectos positivos, incluyendo:

Plan gratuito sin límite de tiempo : Protón VPN ofrece un plan gratuito que no tiene límite de tiempo. Este permite a los usuarios acceder a servidores en tres países con una velocidad decente y sin límite de datos.

: Protón VPN ofrece un plan gratuito que no tiene límite de tiempo. Este permite a los usuarios acceder a servidores en tres países con una velocidad decente y sin límite de datos. Planes premium a precios competitivos: La empresa ofrece planes premium a precios competitivos que incluyen características adicionales como más ubicaciones de servidores, conexiones simultáneas y soporte 24/7. Además, Protón VPN ofrece promociones de precios con frecuencia para nuevos usuarios.

La empresa ofrece planes premium a precios competitivos que incluyen características adicionales como más ubicaciones de servidores, conexiones simultáneas y soporte 24/7. Además, Protón VPN ofrece promociones de precios con frecuencia para nuevos usuarios. Política de privacidad transparente: La política de privacidad de Protón VPN es transparente y se adhiere a la legislación suiza, que es conocida por sus fuertes protecciones de privacidad. Los usuarios pueden estar seguros de que su información personal y datos de navegación están protegidos.

La política de privacidad de Protón VPN es transparente y se adhiere a la legislación suiza, que es conocida por sus fuertes protecciones de privacidad. Los usuarios pueden estar seguros de que su información personal y datos de navegación están protegidos. Aplicaciones de código abierto : Las aplicaciones de Protón VPN son de código abierto, lo que significa que cualquier persona puede ver el código fuente y verificar la seguridad de la aplicación.

: Las aplicaciones de Protón VPN son de código abierto, lo que significa que cualquier persona puede ver el código fuente y verificar la seguridad de la aplicación. Herramientas adicionales de privacidad: Protón VPN ofrece herramientas adicionales de privacidad, como Secure Core, que protege los datos del usuario incluso si el servidor VPN está comprometido, y el VPN Accelerator, que acelera la conexión VPN.

Desventajas de Protón VPN

ProtonVPN es una VPN con una variedad de características positivas, como su red de servidores y política de privacidad transparente. Sin embargo, también presenta algunas desventajas que pueden influir en la decisión de los usuarios al elegir una VPN como:

Falta de servidor de dirección IP dedicada: Protón VPN no ofrece un servidor de dirección IP dedicada, lo que podría ser una desventaja para aquellos que buscan una dirección IP dedicada para una mayor privacidad y seguridad.

Protón VPN no ofrece un servidor de dirección IP dedicada, lo que podría ser una desventaja para aquellos que buscan una dirección IP dedicada para una mayor privacidad y seguridad. Soporte al cliente limitado: El soporte al cliente de Protón VPN es limitado, lo que podría ser un problema si necesita ayuda con algún problema técnico.

El soporte al cliente de Protón VPN es limitado, lo que podría ser un problema si necesita ayuda con algún problema técnico. Costos adicionales para funciones avanzadas: Para acceder a velocidades más altas y a ubicaciones de servidores adicionales, los usuarios tendrán que pagar más, lo que podría ser un inconveniente para aquellos que buscan una VPN con una funcionalidad más avanzada sin tener que gastar más dinero.

9. PureVPN - la mejor para quienes buscan confiabilidad

Ofrece una amplia gama de características de seguridad, incluyendo encriptación AES-256, varios protocolos de seguridad, protección contra fugas de DNS y una política de no registro. Además, es compatible con el protocolo WireGuard, lo que significa que puede proporcionar una conexión más rápida y segura. Es una excelente opción para aquellos que desean desbloquear contenido restringido geográficamente. Puede desbloquear Netflix, Hulu y BBC iPlayer. Asimismo, tiene una función de control de proxy que permite a los usuarios acceder a sitios restringidos sin cifrado.

Por otro lado, resulta efectivo para aquellos que desean descargar torrents. Aunque no todos sus servidores son compatibles con P2P, hay una buena cantidad que sí lo son. Sin embargo, la velocidad de descarga puede ser un poco lenta en comparación con otros proveedores de VPN. En cuanto al precio, PureVPN es uno de los proveedores más asequibles del mercado, especialmente si se adquiere un plan a largo plazo. También ofrece una garantía de devolución de dinero de 31 días, lo que significa que los usuarios pueden probar el servicio sin riesgo.

Una de las mayores preocupaciones con PureVPN es su reputación de seguridad mixta. Sin embargo, con su reciente incorporación de la auditoría Always-On, ha mejorado significativamente su seguridad y privacidad.

Características de PureVPN

PureVPN es una VPN que se destaca por su interfaz sencilla y agradable, lo que facilita su uso para cualquier usuario. Además, su proceso de instalación es rápido y cuenta con conectividad automática, aunque se puede modificar en el panel de control. Otra característica positiva de PureVPN es su extensión para navegadores Chrome y Firefox, lo que permite una mayor flexibilidad en la navegación en línea.

PureVPN ofrece una amplia cobertura geográfica, que la convierte en una buena opción para aquellos que necesitan una VPN para acceder a contenido geobloqueado en plataformas de streaming como: Netflix, Amazon Prime y Hubu. Además- PureVPN ofrece la capacidad de descargar torrents en algunos servidores con velocidad aceptable.

PureVPN es compatible con laptops, computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes, tablets, routers, iPad y sistemas operativos como Windows, MacOS X, iOS, Linux y Android. La VPN también ofrece planes de suscripción a diferentes precios y duraciones. Esto permite a los usuarios elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

En términos de seguridad, PureVPN cuenta con una variedad de características avanzadas, como sistemas de encriptación de grado militar para mayor seguridad y conexión anónima en redes públicas. La VPN también ofrece un túnel dividido para acceder a redes de otros países mientras se mantiene la ubicación actual para otras aplicaciones.

En cuanto al soporte técnico, PureVPN ofrece un servicio eficiente con tiempos de respuesta rápidos a través de chat en vivo, correo electrónico y Facebook Messenger. En general, es una excelente opción para aquellos que buscan una VPN económica con una amplia gama de características de seguridad y la capacidad de desbloquear contenido restringido geográficamente.

Ventajas PureVPN

PureVPN es una VPN que posee ciertos atributos positivos que vale la pena conocer. Entre sus principales ventajas se pueden mencionar:

Encriptación AES-256: PureVPN utiliza encriptación AES-256, lo que garantiza una mayor seguridad para los datos del usuario.

PureVPN utiliza encriptación AES-256, lo que garantiza una mayor seguridad para los datos del usuario. Desbloqueo de Netflix: PureVPN puede desbloquear contenido geobloqueado en plataformas de streaming como Netflix.

Soporte para descarga de torrents: PureVPN admite la descarga de torrents en algunos servidores.

PureVPN admite la descarga de torrents en algunos servidores. Sin fugas de DNS : PureVPN cuenta con medidas de seguridad para evitar la fuga de DNS.

: PureVPN cuenta con medidas de seguridad para evitar la fuga de DNS. Compatible con Android TV : PureVPN es compatible con Android TV, lo que permite a los usuarios disfrutar de contenido en una pantalla más grande.

: PureVPN es compatible con Android TV, lo que permite a los usuarios disfrutar de contenido en una pantalla más grande. Soporte para reenvío de puertos: PureVPN admite el reenvío de puertos. Esto permite a los usuarios acceder a servicios web alojados en su red local.

PureVPN admite el reenvío de puertos. Esto permite a los usuarios acceder a servicios web alojados en su red local. Garantía de devolución de dinero de 31 días: PureVPN ofrece una garantía de devolución de dinero de 31 días, lo que permite a los usuarios probar la VPN sin riesgo.

PureVPN ofrece una garantía de devolución de dinero de 31 días, lo que permite a los usuarios probar la VPN sin riesgo. Complemento de administrador de contraseñas: PureVPN ofrece un complemento de administrador de contraseñas para una mayor seguridad en línea.

Desventajas PureVPN

Es importante tener en cuenta algunas desventajas antes de decidir si PureVPN es la mejor opción para las necesidades de cada usuario. Algunas estas son:

Ofrece una aplicación limitada para Linux , lo que puede ser un inconveniente para aquellos que utilizan este sistema operativo.

, lo que puede ser un inconveniente para aquellos que utilizan este sistema operativo. Problemas de conexión : algunos usuarios han reportado problemas de conexión al usar PureVPN.

: algunos usuarios han reportado problemas de conexión al usar PureVPN. Algunas funciones no funcionan con WireGuard: algunos usuarios han comentado que algunas funciones de PureVPN no funcionan con WireGuard.

10. TunnelBear - la mejor VPN freemium

TunnelBear es una empresa de VPN fundada en Canadá en 2011. A pesar de que Canadá es miembro fundador de Five Eyes, una alianza de vigilancia internacional, TunnelBear tiene una política de no registro de datos, lo que significa que no deberían tener ningún dato para entregar. Es una VPN fácil de usar que ofrece una versión gratuita limitada.

Características de TunnelBear

TunnelBear es una VPN que se caracteriza por ofrecer una política de no registro de datos. Esto significa que no almacena información sobre su tráfico web, como los sitios que visita o las direcciones IP que utiliza. Aunque la VPN registra algunos datos básicos, como la dirección de correo electrónico, detalles de pago, sistema operativo utilizado y la cantidad total de datos utilizados en el mes actual, estos datos no comprometen su privacidad.

Una de las características más importantes de TunnelBear es su interruptor de muerte llamado VigilantBear. El mismo se desconecta automáticamente su conexión a Internet si pierde la conexión VPN. Esta función es importante porque evita que su dirección IP privada se exponga si hay una interrupción momentánea en la conexión VPN. VigilantBear está disponible en las aplicaciones de Windows, Mac y Android.

TunnelBear también tiene una función de túnel dividido llamada SplitBear. Permite enrutar parte del tráfico web a través de su proveedor de servicios de Internet (ISP) y otra parte a través de un túnel VPN encriptado. Es útil si desea ver contenido de streaming que está bloqueado en su región mientras navega por la web. Sin embargo, esta característica solo está disponible en la aplicación de Android.

Aunque TunnelBear permite descargar torrents, tenga en cuenta que no tiene servidores específicos para transferencias de archivos P2P, por lo que es posible que experimente velocidades lentas. Además, TunnelBear no funciona actualmente con Netflix, por lo que si desea desbloquear esta plataforma, debe optar por una VPN con servidores dedicados para Netflix, como ExpressVPN o NordVPN.

TunnelBear no ofrece direcciones IP dedicadas, sino que utiliza direcciones IP compartidas con otros usuarios de la VPN. Esto significa que su dirección IP cambiará cada vez que se conecte a la VPN, lo que dificultará la identificación de su ubicación real.

En cuanto al cifrado, TunnelBear utiliza cifrado AES-256 para el cifrado de datos, SHA256 para la autenticación de datos y un grupo DH de 2048, 3072 o 4096 bits para el cifrado de protocolo de enlace. AES-256 es un estándar de cifrado avanzado que utiliza una clave de 256 bits para proteger sus datos de manera segura. SHA256 es un algoritmo de hash que se utiliza para autenticar contraseñas o claves. DH es un intercambio de claves criptográficas que se utiliza para enviar claves criptográficas a través de un canal público.

Finalmente, TunnelBear utiliza diferentes protocolos según la plataforma. En Windows, la VPN utiliza los protocolos OpenVPN/IKEv2, mientras que en MacOS y Android utiliza OpenVPN. En iOS, TunnelBear utiliza los protocolos IPSec/IKEv2. Todos estos protocolos son considerados altamente seguros y ofrecen una buena combinación de velocidad y seguridad.

Ventajas de TunnelBear

TunnelBear se ha posicionado entre las VPN más populares actualmente, y ofrece ventajas diversas como:

Plan gratuito : TunnelBear ofrece un plan gratuito que proporciona 500 MB de datos al mes, lo que permite a los usuarios realizar tareas básicas en línea sin tener que pagar.

: TunnelBear ofrece un plan gratuito que proporciona 500 MB de datos al mes, lo que permite a los usuarios realizar tareas básicas en línea sin tener que pagar. Servidores DNS propios : TunnelBear utiliza sus propios servidores DNS, lo que garantiza una mayor privacidad y seguridad en línea.

: TunnelBear utiliza sus propios servidores DNS, lo que garantiza una mayor privacidad y seguridad en línea. Interfaz de usuario atractiva: La interfaz de usuario de TunnelBear es atractiva y fácil de usar, lo que la hace ideal para usuarios principiantes.

La interfaz de usuario de TunnelBear es atractiva y fácil de usar, lo que la hace ideal para usuarios principiantes. Admite todas las plataformas principales : TunnelBear está disponible en todas las plataformas principales, incluyendo Windows, Mac, Android, iOS y Linux.

: TunnelBear está disponible en todas las plataformas principales, incluyendo Windows, Mac, Android, iOS y Linux. Política de no registro de datos : TunnelBear no recopila ni almacena información de su tráfico web, lo que garantiza la privacidad y seguridad de los usuarios.

: TunnelBear no recopila ni almacena información de su tráfico web, lo que garantiza la privacidad y seguridad de los usuarios. Interruptor de muerte: La función de VigilantBear desconecta automáticamente su conexión a Internet si pierde la conexión VPN, evitando la exposición de su dirección IP privada.

La función de VigilantBear desconecta automáticamente su conexión a Internet si pierde la conexión VPN, evitando la exposición de su dirección IP privada. Cifrado seguro: TunnelBear utiliza cifrado AES-256 para el cifrado de datos, que es un estándar de cifrado avanzado que proporciona una seguridad robusta.

TunnelBear utiliza cifrado AES-256 para el cifrado de datos, que es un estándar de cifrado avanzado que proporciona una seguridad robusta. Protocolos seguros: TunnelBear utiliza protocolos de seguridad altamente seguros, como OpenVPN/IKEv2, IPSec/IKEv2, y OpenVPN, para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios.

TunnelBear utiliza protocolos de seguridad altamente seguros, como OpenVPN/IKEv2, IPSec/IKEv2, y OpenVPN, para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios. Descargar torrents permitido: TunnelBear permite descargar torrents, lo que significa que los usuarios pueden descargar archivos de manera segura y anónima.

Desventajas de TunnerlBear

Aunque es una gran opción, existen algunas debilidades que TunnelBear debe mejorar como:

La función de túnel dividido de TunnelBear solo está disponible en la aplicación de Android , lo que limita su capacidad para enrutar selectivamente el tráfico web.

, lo que limita su capacidad para enrutar selectivamente el tráfico web. Al utilizar una VPN, la velocidad de conexión puede verse afectada, lo que puede ralentizar la navegación web y las descargas.

lo que puede ralentizar la navegación web y las descargas. No permite la configuración manual de la conexión VPN, lo que puede ser una desventaja para aquellos que desean personalizar la configuración.

VPN, lo que puede ser una desventaja para aquellos que desean personalizar la configuración. No admite conexiones de enrutador , lo que significa que solo se puede utilizar en dispositivos individuales.

, lo que significa que solo se puede utilizar en dispositivos individuales. Incluso en su plan empresarial, TunnelBear no ofrece una opción de dirección IP dedicada , lo que puede ser una desventaja para aquellos que requieren una dirección IP fija.

, lo que puede ser una desventaja para aquellos que requieren una dirección IP fija. Tiene un servicio al cliente limitado en comparación con otras VPNs, lo que puede ser un problema para aquellos que necesitan ayuda con problemas técnicos o de configuración.

¿Qué es una VPN?

La privacidad es de gran importancia en la era digital actual, en la cual los datos están cada vez más expuestos. Por ello, las VPNs se han convertido en herramientas fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios en línea. Una VPN se trata básicamente de una red privada que pasa a extenderse a través de una red pública, como el internet, de manera que puede cifrar y proteger su tráfico.

Al emplear un VPN su dirección IP que antes era pública, se esconde y se sustituye por una IP privada que dificulta a los ciberdelincuentes y a los anunciantes reunir sus datos personales y de navegación.

Las mejores VPN no solo se limitan a ocultar la IP, están van más allá con características anti censura que dan la posibilidad al usuario de acceder a contenido que no está disponible para determinada geolocalización. Un ejemplo muy común es su utilización para ver contenidos streaming sin importar que esté limitado sólo a ciertas regiones. También, permiten tener una experiencia más segura al descargar Torrents.

En resumen, una VPN es una herramienta muy útil que permite navegar con una garantía de seguridad y protección y que ayuda a desafiar los límites que la censura ha impuesto en internet

¿Por qué utilizar una VPN?

Las mejores VPN ya no se tratan solo de software que permiten ocultar y cambiar IP, estas van mucho más allá por lo que sus usos son muy diversos. Las razones por las cuales debes utilizar una VPN son muchas, sin embargo, van a depender principalmente de tus necesidades de navegación.

La principal razón del uso de una VPN es la privacidad y seguridad en línea. La actual era digital, aunque tiene muchos beneficios también implica riesgos y uno de los principales es la exposición de datos e información. Con una VPN, puedes ocultar tu IP y encriptar tus datos lo que los deja fuera del alcance de terceros que quieran rastrear tu información.

Además, al encriptar tus datos y transmitirlos mediante túneles. Incluso si alguien los intercepta no podrá leerlos. A su vez, las mejores VPN actuales han integrado nuevas funciones que permiten acceder a contenido geo censurado, como en el caso de algunas plataformas de streaming, lo que resulta muy útil. Aunado a ello funciones como el bloqueo de anuncios pueden hacer la navegación mucho más cómoda.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar una VPN?

Los beneficios de utilizar una VPN son muchos, a continuación, enumeramos algunos de los más destacados:

Mejora tu seguridad y privacidad e n redes públicas y privadas, lo que te salvaguarda de hackers, spammers y piratas informáticos.

n redes públicas y privadas, lo que te salvaguarda de hackers, spammers y piratas informáticos. Posibilita una navegación anónima, lo que protege tu identidad.

lo que protege tu identidad. Limita las restricciones de navegación por geolocalización, lo que resulta muy útil para el streaming, la compra de boletos e incluso el acceso a noticias mundiales.

por geolocalización, lo que resulta muy útil para el streaming, la compra de boletos e incluso el acceso a noticias mundiales. Ayuda a transferir datos de forma segura, lo que resulta un gran beneficio especialmente para empresas.

¿Cómo funciona una VPN?

Una VPN (Red Privada Virtual) funciona al crear un túnel seguro entre tu dispositivo y el servidor VPN remoto. A través de este tus datos se cifran y se envían a internet, logrando ocultar tu dirección IP y a su vez protegiendo la privacidad y seguridad. En pocas palabras, este esconde tu información frente a los sitios web, de manera de que cuando estos buscan acceder a la misma solo ven la información de la VPN y no pueden rastrearte.

¿Cómo elegir una VPN?

Elegir la mejor VPN puede ser algo difícil, ya que, hay muchas opciones en el mercado. Aquí hay algunos factores importantes a considerar al elegir una VPN:

Política de no registro de datos : Una de las razones primordiales por las que las personas emplean un VPN es la privacidad. En consecuencia, es indispensable elegir una VPN que ofrezca una clara política de no registro de datos. Es decir, la VPN no registra o rastrea información sobre su actividad en línea.

: Una de las razones primordiales por las que las personas emplean un VPN es la privacidad. En consecuencia, es indispensable elegir una VPN que ofrezca una clara política de no registro de datos. Es decir, la VPN no registra o rastrea información sobre su actividad en línea. Cifrado sólido: Es fundamental que la VPN a elegir posea un cifrado sólido, ya que, este es el que garantiza la seguridad y protege el tráfico web. Uno de los que son considerados más seguros actualmente es el AES-256.

Es fundamental que la VPN a elegir posea un cifrado sólido, ya que, este es el que garantiza la seguridad y protege el tráfico web. Uno de los que son considerados más seguros actualmente es el AES-256. Amplia variedad de servidores : Para poder ofrecer una conexión rápida y confiable es necesario que la VPN cuente con una amplia red de servidores en todo el mundo. También la diversidad permite un mayor acceso a contenido geo censurado.

: Para poder ofrecer una conexión rápida y confiable es necesario que la VPN cuente con una amplia red de servidores en todo el mundo. También la diversidad permite un mayor acceso a contenido geo censurado. Velocidad : De acuerdo a tus necesidades, si requieres realizar actividades que necesitan una rápida conexión, como streaming o descarga de grandes archivos es muy importante que prestes atención a la velocidad del VPN y a la estabilidad de la misma.

: De acuerdo a tus necesidades, si requieres realizar actividades que necesitan una rápida conexión, como streaming o descarga de grandes archivos es muy importante que prestes atención a la velocidad del VPN y a la estabilidad de la misma. Compatibilidad con dispositivos: Procura que la VPN que selecciones sea compatible con tus dispositivos y que tal es el desempeño en los mismos. Por otro lado, si quieres proteger toda una red WIFI puedes elegir una VPN compatible con routers.

Procura que la VPN que selecciones sea compatible con tus dispositivos y que tal es el desempeño en los mismos. Por otro lado, si quieres proteger toda una red WIFI puedes elegir una VPN compatible con routers. Soporte al cliente: Si tiene alguna pregunta o problema con su VPN, es importante contar con un buen soporte al cliente. Busque una VPN que ofrezca soporte en vivo y opciones de contacto fáciles, como chat en vivo o correo electrónico.

Si tiene alguna pregunta o problema con su VPN, es importante contar con un buen soporte al cliente. Busque una VPN que ofrezca soporte en vivo y opciones de contacto fáciles, como chat en vivo o correo electrónico. Precio: Existen VPN disponibles en todo rango de precios, por ello, al elegir ten en mente tu presupuesto. También considera que las VPNs gratuitas por lo general presentan limitaciones. Así que es recomendable que optes por una opción con una buena relación precio-calidad.

¿VPN gratuito o de pago?

Aunque las VPN gratis pueden resultar atractivas, estas tienen limitaciones en lo que se refiere a su rendimiento y características. Por ello, es importante que antes de elegir tengas muy claras tus necesidades de uso. Ten en cuenta que algunas VPN gratuitas comprometen la privacidad y seguridad al vender datos de navegación. Por otro lado, las VPN de pago, garantizan la seguridad de sus usuarios con sólidas políticas y ofrecen mejores velocidades de conexión sin límites de datos. Así que, si buscas ahorrar dinero una VPN gratis puede ser atractiva, sin embargo, debes tener en cuenta los riesgos y limitaciones que implica.

¿Cuánto cuesta una buena VPN?

Las VPN varían considerablemente de precio e incluso se pueden encontrar algunas opciones decentes y gratuitas. Sin embargo, si buscas un mejor servicio acceder a una VPN de pago es indispensable, para ello, se considera una cantidad razonable una cantidad entre 7 y 10 dólares mensuales por un paquete Premium. Una estrategia que se puede emplear para ahorrar un poco más es optar por un plan a largo plazo, ya que, la mayoría de VPNs ofrecen promociones para suscripciones largas.

Preguntas Frecuentes sobre las VPN

¿Qué VPN gratis es mejor?

Las VPN gratuitas suelen implicar riesgos y limitaciones que pueden no ser ideales si buscas un buen servicio. Sin embargo, algunas de las mejores VPN de pago como TunnelBear ofrece un servicio gratuito limitado, pero bastante aceptable.

¿Son legales las VPN?

En la mayoría de los países el uso de VPN es legal y en general no hay reglas que las prohiban su utilización. Sin embargo, en algunos sitios pueden existir restricciones por motivos de seguridad. También es importante tener en cuenta que el uso indebido de las mismas puede ser ilegal en el caso de emplearse para acceder a contenido ilegal o para cometer delitos en línea.

¿Cuál es el VPN más rápido del mundo?

Es difícil afirmar con certeza cuál VPN es la más rápida del mundo. Sin embargo, opciones como NordVPN en pruebas de seguridad se muestra más rápida que la mayoría, por lo que puede ser muy útil si buscas descargar archivos muy pesados, utilizar plataformas de streaming u otros usos que requieran de una rápida conexión

¿Qué VPN es segura?

Existen diversas opciones seguras de VPN como las que te hemos recomendado entre las 10 mejores VPN a utilizar. Alternativas como Cyberghost y Nord ofrecen potentes cifrados y políticas sólidas que garantizan tu seguridad sin problemas.

¿Cómo cambiar el VPN de mi celular gratis?

Para cambiar la VPN de tu celular de manera gratuita debes descargar la App de alguna de ellas, como TunnelBear que ofrece servicio gratis y seguir los pasos de instalación.