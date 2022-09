PP y Ciudadanos, a lo perro del hortelano con el jardín vecinal Gloria Fuertes de Lavapiés

El asunto del antiguo huerto creado por un grupo de vecinos en un parterre abandonado de la plaza de Lavapiés, que el Ayuntamiento arrasó el pasado 2 de septiembre, llegó este miércoles al pleno de la Junta Municipal de Centro.

Replantado ya por las mismas personas que lo estaban cuidando y transformado ahora en un jardín ornamental de plantas sin frutos comestibles, principal motivo esgrimido por el Consistorio para justificar su actuación en aras de posibles problemas higiénicos sanitarios con los productos que estaba ya produciendo, su existencia se abordó mediante tres propuestas prácticamente idénticas de los grupos de Más Madrid, PSOE y Mixto.

En ellas, los partidos de la izquierda pedían que el Ayuntamiento se comprometiera a replantar el jardín y a hacerse cargo del mismo y que, mientras eso no sucediera, el distrito se comprometiera a respetar el trabajo sustitutorio que desde abril llevan realizando en el citado parterre los vecinos de la zona.

“Que la Junta Municipal de Centro proceda a la mayor brevedad posible, y en el ámbito de sus competencias, a la plantación y mantenimiento de un jardín ornamental en los parterres de la plaza de Lavapiés. Que la Junta Municipal de Centro, hasta el momento en el que se establezca dicho jardín ornamental, se comprometa a respetar y mantener en el ámbito de sus competencias, el jardín ornamental plantado por los vecinos en los parterres de la plaza de Lavapiés”, rezaban los textos de Más Madrid y PSOE.

Llegado el momento de la votación, los grupos en el gobierno, PP y Ciudadanos, tumbaron la propuesta, mientras que Vox se abstuvo y el bloque de izquierdas se mostró a favor.

El asunto generó distintas discusiones más o menos oportunas y ciertas frases a todas luces fuera de lugar (“Para huerto urbano el que tiene Pedro Sánchez en Moncloa”, llegó a decir el concejal presidente del distrito, José Fernández). Para Carlos Marqués, uno de los vecinos de Lavapiés implicados en la creación del citado jardín, Fernández llegó a mostrarse incluso “bastante maleducado” al contestar sobre este asunto a una de las personas que intervino en el turno de propuestas ciudadanas del pleno defendiendo el jardín.

Al final, ciñéndonos a lo votado, la postura de PP y Ciudadanos con respecto al parterre se traduce en no hacer nada desde el Ayuntamiento en él -se desconoce si hay o no planes de ocuparse del mismo por parte del área pertinente- y, a la vez, no validar el trabajo de cuidado que realizan los vecinos, a los que se les volvió a recomendar que solicitaran formalmente su uso para poder estudiarlo, algo que Marqués y su grupo ya habían rechazado al entender que es al Ayuntamiento a quien corresponde ocuparse de ese espacio ajardinado, sirviendo su acción para visibilizar la dejadez de la administración y teniendo sentido tan sólo mientras que el Consistorio siga haciendo gala de la misma.