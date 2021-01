¿Cómo están de abastecidos los mercados de Tetuán? ¿Cuáles abren?

No hay desabastecimiento general pero sí que faltan muchos productos en los lineales de nuestros supermercados y en los puestos de mercado. Sobre todo, de productos frescos. Aunque hoy ha vuelto a abrir Mercamadrid, el abastecimiento va a ir llegando poco a poco, especialmente a las calles no principales, que aún distan mucho de encontrarse en un estado transitable. Según nos cuentan distintos tenderos, ellos esperan que hasta mañana al menos no se normalice el abastecimiento de productos.

El Mercado de Maravillas (calle de Bravo Murillo 122) ha tenido que cerrar hoy, 12 de enero, pues el equipo de mantenimiento está trabajando en tareas de reparación en el interior. La nevada ha pasado factura.

El Mercado de San Enrique (calle San Enrique 16) está abierto, con caminos habilitados por ellos mismos. Según nos cuentan desde el mercado, escasean productos, como los de pollería, pero el pescado fresco ha conseguido acceder hasta el mercado y quedan carne y algo de fruta también.

El Mercado Municipal de Tetuán (Marqués de Viana 4) también está abierto (no quiere decir que todos los puestos lo estén). Según nos cuenta su gerente, han conseguido sal para facilitar el acceso con sal y, como el resto, están esperando a que se normalice el reparto de fruta y verdura, que al no ser género de que pueda aguantar en cámara, es lo que más escasea.

El Mercado de la Remonta (calle Bravo Murillo 327) tiene abierto el súper, pero en lo referente al resto de tiendas las hay abiertas y cerradas. Recordemos que este mercado está formado por establecimientos dedicados a la venta de productos no alimentarios que se agrupan en la planta baja y un supermercado.

El estado de las calles interiores del distrito es, es general, complicado de transitar. En los caminos abiertos por los vecinos y comercios aparecen, moteadas, placas de hielo poco perceptibles, que cogen desprevenido al viandante, por lo que es recomendable hacer compras en establecimientos cercanos al domicilio en la medida de lo posible.