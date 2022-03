Se da un paso hacia la conservación de la simbólica morera centenaria de Tetuán

Uno de los debates más esperados del Pleno Municipal de Tetuán del pasado jueves era el que llevaba el destino de la morera centenaria de la calle Alberdi al ruedo político del distrito. El asunto tenía dos entradas en el orden del día: una proposición del PSOE y otra de Más Madrid.

Finalmente, ambas se debatieron y votaron juntas. La del PSOE hacía suyo el texto de la Casa Vecinal de Tetuán, pidiendo la protección de la morera, y la de Más Madrid, similar, añadía buscar la integración del árbol en la promoción de viviendas de la EMVS que se hará en el solar donde está el árbol.

Aunque todos los grupos municipales expresaron buenos deseos para la conservación de la morera, el sentido de los votos no fue tan unánime. La proposición del PSOE salió aprobada pese a la abstención de PP y Ciudadanos, y la de Más Madrid rechazada por el voto en contra de la derecha.

Las razones esgrimidas para los votos en contra y abstenciones del PP (secundadas al pie de la letra por el partido naranja) fueron que la EMVS dice que la conservación de la morera es incompatible con el proyecto para el solar, en el caso de la proposición de Más Madrid; y el hecho de que no está contemplada la conservación de las moreras como árboles singulares, según los técnicos de Medioambiente, para justificar la abstención ante la proposición socialista.

A pesar de ello, la concejala presidenta, Blanca Pinedo Texidor, expresó que el distrito hará lo posible para encontrar una solución a la conservación del árbol centenario y que Medioambiente y la EMVS ya están trabajando en ello.

Por su parte, el Grupo Mixto escindido de Más Madrid) puso en duda durante el debate la apreciación técnica sobre la no protección legal de las moreras. Tal y como esgrimía la Casa Vecinal en uno de sus escritos, la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid prevé la protección de todos lo ejemplares mayores de diez años sin importar su especie.

La situación de la morera es hoy, por lo tanto, un poco más optimista que hace veinticuatro horas, pero está lejos de ser clara. En el transcurso del debate, Pinedo Teixidor explicó que un informe emitido hace años por Medioambiente desaconsejó su traslado porque probablemente no sobreviviría. Si, como se expresó en el Pleno, no existe la posibilidad de integrarlo en el diseño de la nueva comunidad de vecinos por la situación del árbol dentro de la parcela, no parece quedar otra opción que intentar trasplantarlo.

El apoyo a la morera centenaria de Tetuán no hace más que crecer. Tras las recogidas de firmas, actos públicos, la defensa vecinal frente a las máquinas de obra, el envío de cartas a políticos, o la campaña de vecinos fotografiándose con la imagen del árbol en la Casa Vecinal de Tetuán (principal impulsora de su defensa), esta semana hemos conocido también adhesiones que llegan desde fuera del distrito y artículos que ponderan el valor simbólico de la morera.

La Morera es algo más que un árbol centenario, que no es poco. Cuidada durante mucho tiempo por vecinas de la zona del Paseo de la Dirección, el árbol superviviente se ha erigido en símbolo de la resistencia del vecindario ante un proyecto de remodelación del barrio que está durando demasiados años y ha conllevado innumerables injusticias con los vecinos, realojados o no.