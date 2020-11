Luces de Navidad: solo un tercio de Bravo Murillo iluminado sobre nuestras cabezas

Este año las luces de navidad en Tetuán se resumen, prácticamente, en el primer tramo de la calle de Bravo Murillo, desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta antes de la calle de La Coruña. El alumbrado se limitará a la parte más céntrica de nuestra arteria principal (1 km de los 2,7 km que abarca el tramo de la calle en Tetuán, aproximadamente), con los mismos adornos que conocemos de otras ocasiones. También repiten los bastones luminosos de la isleta de Cuatro Caminos.

A pesar de que este año habrá en Madrid una treintena de calles adornadas más que el pasado, según el propio Ayuntamiento, en la navidad de 2019 encontrábamos en el distrito decoración que este, al menos a día de hoy, no ha sido colocada: en Sor Ángela de la Cruz y Poeta Joan Maragall.

Quienes quieran ver más luces tendrán que asomarse a alguno de los contornos del distrito, bien para ver la ristra de banderas de España que adorna el paso elevado de Nuevos Ministerios, bien para ver las luces en los árboles del Paseo de la Castellana o el árbol de Plaza de Castilla. Todo en la frontera con otros distritos.

Este año, no han faltado voces que llamaran a la contención presupuestaria en luminaria navideña debido a la situación social ocasionada por la pandemia. El presupuesto para iluminación, ciertamente, no ha subido y se mantiene en una cifra similar a la del ejercicio anterior (entorno a los tres millones de euros). Cabe recordar, no obstante, que la iluminación de 2019 costó un 27,7 % más que la del año anterior.

Las grandes novedades de la decoración de este año ya han dado que hablar días atrás: la enorme menina de la Plaza de Colón y grandes banderas de España con luces LED. Aunque no hay una fecha anunciada para el encendido de las luces, lo más probable es que sea el viernes 27 de noviembre, pues los últimos años siempre se ha hecho el último fin de semana antes de diciembre.

