Qué hacer si un ave rapaz llega a tu balcón (explicado con un caso en Tetuán)

El sábado, 16 de octubre, el usuario de twitter y vecino de Tetuán Fer Ramos ponía en la red social el siguiente mensaje: “En #Tetuán hay un joven #halcón peregrino con anilla en la pata q parece perdido y q no se va hoy del balcón aunq le espante. Me da mucha pena pero no quiero alimentarle xq es un ave q se quedaría aquí. Si alguien sabe cómo podemos ayudarle a tener un hogar adecuado, q me diga.” El tuit estaba acompañado de unas bonitas fotos del ave sobre su ropa tendida y el mensaje se movió también por algunos grupos de Facebook del barrio.

No tardaron en llegar los mensajes de otros usuarios que aportaban conocimiento y consejos acerca de qué hacer en caso de encontrarte un animalito como este en tu ventana. Una de las primeras aportaciones fue, de hecho, la correcta identificación de la especie, que resultó ser un cernícalo americano y no un halcón peregrino.

El resto de usuarios de esta red social le recomendaron llamar al 112 (número único de asistencia a la ciudadanía ante cualquier tipo de emergencia) y contactar con asociaciones conservacionistas de la naturaleza (como Grefa o la Sociedad Española de Ornitología). También se le indicó que se podía mirar su número de anilla, pues parecía ser una rapaz escapada de cetería.

Mientras, el cernícalo volaba, marchaba de su balcón y volvía luego, aunque su canto agudo delataba su presencie en el entorno de las calles de Nuestra Señora del Carmen y Bellber (barrio de Berruguete). Así fue hasta que, sencillamente, el cernícalo se marchó.

Aunque no conocemos el destino de la rapaz, la experiencia sirvió para que Fernando Ramos condensara en un par de tuits la experiencia acumulada, que te puede servir de guía si un buen día te encuentras, como él, un ave rapaz descansando sobre tu colada tendida (pincha en el tuit para ver el hilo completo):

Finalmente se trataba de un cernícalo americano. Se marchó ayer por la tarde y no ha vuelto. Aprovecho la experiencia y lo que me han explicado para informar sobre cómo actuar en caso de que te encuentres un pollo de rapaz en vuestra ventana, balcón o terraza: https://t.co/SxdAS3fvA7 — Fer Ramøs (@fram0s__) 17 de octubre de 2021

Fernando hace las siguientes recomendaciones:

Si el ejemplar puede volar, no parece herido pero sí perdido:

Protégete la mano con un guante o similar Apunta lo que diga la inscripción de su anilla, en caso de que tenga Avisa a @GREFA_Fauna o 112 Dale pollo crudo hasta que acudan a recogerlo

Si está herido, no puede volar y no acude su madre: