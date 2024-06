Las trabajadoras contra la violencia de género de Madrid se ponen en huelga: “Estamos luchando por las mujeres”

La Plataforma de Trabajadoras contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en huelga este lunes para exigir mejoras en sus condiciones laborales y de recursos a la red para apoyar a las mujeres que sufren la violencia machista. “Cuando inicio mi terapia me dan la próxima cita en cinco semanas. Mis hijos tienen que esperar hasta cuatro meses para ver a su psicóloga”, afirma una de las afectadas a las que la red no logra atender con la eficacia deseada en la capital.

Las trabajadoras reclaman una atención individualizada y continuada que, aseguran, no es posible en la actualidad ya que las víctimas debe esperar dos meses para tener la primera cita y entorno a las cinco semanas entre esta y la siguiente. Además, señalan que los alojamientos de protección no son seguros, se encuentran colapsados y, de los que hay, no aseguran una salida autónoma real al tan solo tener dos mes para que las víctimas sean protegidas y recuperadas. “Son plazos imposibles, tanto para cubrir a todas, como para que una vez iniciado el proceso sea suficiente”, señala una de las portavoces de las huelguistas.

Por otro lado, exigen un aumento de los recursos económicos y laborales destinados a las mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia de género y revisión de las condiciones laborales, dotación de recursos materiales, profesionales y la mejora de las infraestructuras de los centros. En este último punto, señalan que las condiciones de su trabajo como los centros están permanentemente en riesgo por las amenazas de las formaciones de extrema derecha que niegan la violencia machista y ponen en alto peligro la situación física y emocional de las víctimas.

La jornada de la huelga comenzaba este lunes a las 10.00 de la mañana frente al Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en el barrio madrileño de Delicias. Varias decenas de trabajadoras han mostrado sus quejas a la institución pública señalando que “la red no se sostiene”. “No nos han hecho ningún caso, pero vamos a persistir porque la vida de las mujeres está en peligro”, ha señalado la portavoz, megáfono en mano, que daba inicio a los cánticos y reclamos que han inundado el Paseo de la Chopera ante la atenta mirada de vecinos. Las trabajadoras también han sido apoyadas por el Sindicato de Comisiones de Base y simpatizantes que han respaldado la huelga.

Tras una protesta que ha durado cerca de dos horas, se ha llevado a cabo la lectura de un comunicado en el que realizan una denuncia pública para todas las mujeres que necesitan de este servicio para sobrevivir y dejar claro que la red contra la violencia de género está en una “situación crítica”. “Las mujeres no están siendo asistidas y es responsabilidad de las instituciones dar esta cobertura a familias que, literalmente se están jugando la vida”, señalaba la plataforma a la par que aseguraba que “el abandono de este servicio por parte de Almeida fomenta la violencia y no han hecho ni una sola acción para dar alguna solución”. “Estamos al límite de lo que una persona puede soportar, soportamos unas condiciones laborales y económicas pésimas, además de un desgaste emocional e impotencia que nos han empujado a estar hoy aquí”, concluía Fátima, una de las trabajadoras de la red, arropada por los aplausos de sus compañeras.

La huelga marchaba del punto original para trasladarse al Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles. Las trabajadoras llegaban entonando los cánticos que ya habían dejado huella en el Paseo de la Chopera. “La red no se sostiene, por eso aquí nos tienes; denuncia archivada, mujer asesinada; cita demorada, mujer abandonada; mi abuela luchó, mi madre luchó y aquí estoy ahora luchando yo; basta de agresiones y asesinatos, paremos todas juntas los malos tratos”, sonaban en la plaza céntrica de Madrid. Fátima exponía a los medios de comunicación y transeúntes las reclamaciones de las trabajadoras ante una situación que considera “límite”. “Cada vez hay más profesionales que abandonan la red ante las situaciones que padecemos: una sobrecarga emocional inasumible y una lucha que es absolutamente necesaria, a la par que precarizada y sin fondos, que lucha por las mujeres y su atención”, explicaba mientras reconocía que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, no se ha puesto en contacto con ellas y que “están abiertas a negociar”. “Hay un apoyo mayoritario de la huelga, por ello solicitamos a todos los organismos que que busquen una solución”, finalizaba.

A la huelga en el Ayuntamiento de Madrid se han sumado Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, que señalaba al Ayuntamiento al asegurar que “lo que debe hacer es dejar de ponerse de perfil y escaquearse de sus obligaciones y trabajar por las víctimas de violencia de género”, además de garantizar un salario mínimo a estas trabajadoras de 1.500 euros y aumentar los recursos y personal para poder llevar a cabo con eficacia y adecuadamente estas tareas. Junto a ella, también se encontraban las integrantes de Sumar Elisabeth Duval y Tesh Sidi apoyando la concentración.

La portavoz del Partido Socialista, Reyes Maroto también ha acudido a la huelga para “poner en valor la valentía y el coraje de las trabajadoras incansables” y que “la reivindicación es justa para las personas que ofrecen este servicio porque no se puede mantener esta situación de precariedad”. “Esta es la censura de un concejal y un alcalde que no se preocupan por su ciudadanía”, a la par que afirmaba que Almeida “se ha convertido en un radical que ha comprado el discurso de la extrema derecha”.

La protesta ha continuado entre cánticos y reclamos sin respuesta del Ayuntamiento. Las trabajadoras han asegurado que al igual que los paros que ya orquestaron el pasado mes de marzo, los días 8 y 22, en caso de no tener respuesta o intención de negociar una mejora de las condiciones por parte de las instituciones, persistirán con las protestas, huelgas y “todo lo que sea necesario por la lucha e integridad de las mujeres”.