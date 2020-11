De pequeña mi padre me llevaba a jugar a baloncesto los fines de semana. Compramos un balón y, para mí, unas zapatillas "de las que llevan los chicos en el recreo". La sensación que tenía es que en la cancha mi padre y yo éramos iguales: echábamos a suertes quién empezaba, íbamos a un tiro cada uno y no había piedad, pero tampoco abuso. Le cogimos gusto y se nos acabó dando bastante bien. Ahora he retomado lo de salir a echar unas canastas con mis amigos, hombres todos, y la sensación es que en la cancha no somos iguales. Si me apuras, antes de poner un pie en ella ya me están dejando claro cuál es mi papel.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión