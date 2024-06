Golpe de timón de Opel con el nuevo Frontera

La popular marca alemana Opel se ha propuesto revitalizar su nivel de ventas, que consideran inferior al que les correspondería, con un nuevo modelo que llega con precios muy competitivos y acompañado de amplias resonancias históricas. Como el Frontera original, el nuevo luce las líneas angulosas de los 4x4 de toda la vida, pero en su caso se utilizan básicamente para conseguir un habitáculo que sorprende por su amplitud, pensado en especial para familias.

Aunque Opel se refiere al nuevo modelo como un B-SUV complementario del Mokka, sus 4,38 metros de longitud son más propios del segmento C y, de hecho, dan para ofrecer una tercera fila de asientos, algo que no se había dado a conocer hasta la fecha. Estas plazas suplementarias estarán disponibles solo en las versiones de hibridación ligera, de 100 o 136 caballos, y no en la eléctrica que se pondrá a la venta al mismo tiempo.

Hablando de plazos, la firma germana abrirá los pedidos del Frontera en el mes de julio, y las primeras unidades se entregarán alrededor de octubre. A falta de cifras precisas, se anuncian precios -con campañas- inferiores a 22.000 euros para la variante mild hybrid menos potente y por debajo de 25.000 para la 100% eléctrica.

Este Frontera eléctrico es primo hermano del Citroën ë-C3 Aircross, con el que comparte plataforma y diversos componentes entre los que se encuentran el motor eléctrico de 113 caballos y una batería de 44 kW que le otorga unos 310 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP y que puede recuperar en 20 minutos el 80% de su capacidad haciendo uso de un punto de carga de un máximo de 100 kW.

Al igual que el C3 Aircross, que tendrá también una variante de gasolina aquí no prevista, el Frontera busca aumentar la cartera de clientes de la marca gracias a unas tarifas muy atractivas en todas sus configuraciones de motor. Por la parte que le toca, el modelo alemán se presenta así como la alternativa familiar y asequible al Mokka, un SUV más pequeño (4,15 metros de largo), de carácter más urbano y chic y, también, más caro en términos relativos que el Frontera.

Para hacer la factura de compra lo menos gravosa posible, Opel ha contemplado una variante de entrada (Edition) que prescinde, por ejemplo, de la pantalla central multimedia y la sustituye por un soporte donde el usuario puede colocar su teléfono móvil. Mediante la correspondiente vinculación Bluetooth, el smartphone puede usarse como navegador -a través de las apps habituales- o fuente de sonido que cabe manejar con los botones del volante.

El acabado Edition incorpora llantas de 16 pulgadas, cuadro de instrumentos de 10“, retrovisores con intermitentes integrados, faros delanteros de led, freno de estacionamiento eléctrico y, en el caso de la versión eléctrica, cargador embarcado de 7,4 kW y cable de carga de 22 kW.

Quienes prefieran el climatizador al aire acondicionado manual que se sirve de serie podrán acudir a un pack Tecno -de precio que se anuncia también muy asequible- que incluirá igualmente los asientos delanteros calefactados, entre otros elementos. Otro paquete, llamado Confort, permitirá añadirle a este modelo más pelado la pantalla central, de 10 pulgadas, la cámara trasera y el reposabrazos central.

La versión más equipada del Frontera, GS, suma a ello llantas de 17“ específicas, climatización de dos zonas, navegador, faros traseros led y retrovisores plegables de forma automática y dotados de sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto, además de equipo de audio con seis altavoces, techo en color negro, lunas traseras tintadas y las protecciones de bajos delantera y posterior habituales en los SUV. Para este acabado se ofrecerá otro pack Tecno más completo en el que figuran, entre otras cosas, los rieles de techo y el volante calefactado.

Soluciones inteligentes

Un aspecto que distingue a las dos terminaciones es la posición de la consola central, más elevada en el modelo GS. Es común a ambas un sistema denominado Flex-strapp, una especie de correa que rodea la palanca de cambios y demás instrumentación cercana para evitar que los objetos allí depositados vayan golpeándose durante la marcha.

Otras soluciones ingeniosas de que puede presumir el Frontera son unas pequeñas bolsas situadas en los respaldos delanteros en las que los pasajeros posteriores pueden guardar todo tipo de objetos y la propia estación donde colocar el teléfono móvil en aquellas versiones carentes de pantalla central.

Conocida por su atención a la ergonomía, Opel equipa en el Frontera la función patentada Intelli-Seat en los asientos delanteros, que consiste básicamente en una ranura que alivia la presión sobre el coxis con el fin de reducir la fatiga corporal cuando se acumulan los kilómetros en carretera.

El nuevo SUV de Opel cuenta con 460 litros de capacidad de maletero, que ascienden a 1.600 cuando se abaten los asientos traseros. Además, es capaz de transportar la llamativa cifra de 240 kilos sobre el techo, para el que se ofrecerá en posventa un accesorio muy curioso: una tienda de campaña en la que podrán pernoctar dos personas.

La marca de Rüsselsheim ha anunciado que durante el año próximo se comercializará una versión eléctrica de la misma potencia (113 CV) pero con batería de mayor capacidad, la de 54 kW que ya incorporan otros modelos del grupo Stellantis y que proporciona unos 400 km de autonomía teórica.

Contado todo esto, solo falta por conducir el coche, puesto que la presentación realizada en Madrid ha sido estética, y evaluar la funcionalidad de su tercera fila de asientos, ausentes en la unidad desplazada al evento. Dado el carácter compacto del Frontera, sería una sorpresa que estas plazas extra fueran amplias y, sobre todo, que el acceso a ellas -y la salida- no resultaran problemáticos salvo que la operación les corresponda hacerla a niños pequeños.