Iseo & Dodosound, 47 Soul, Inner Circle, The Savage Rose, Karmacadabra y Bamba Wassaoulou Groove en La Barra Libre de La Mar de Músicas

Ya se ha convertido en un clásico del festival, que todos los miércoles, cuando se celebra el ecuador del festival, esté la fiesta “La Barra Libre de la La Mar”. Una jornada que cuenta con el patrocinio de Repsol y que celebra siete conciertos gratuitos en distintos escenarios del festival. Iseo & Dodosound, 47 Soul, Inner Circle, The Savage Rose, Karmacadabra por partida doble y Bamba Wassaoulou Groove serán los protagonistas de una fiesta que el año pasado congregó a 10.000 personas. Mañana miércoles 25 de julio, desde las 19:00 horas.

El dúo Iseo & Dodosound son el plato fuerte de la jornada. Su concierto comenzará a las 22:00 horas en el Paseo del Puerto, junto a El Batel. Los navarros se han convertido en un fenómeno viral con su cóctel de ritmos jamaicanos, dub y electrónica. Su proyecto musical es un lugar de encuentro de estos dos artistas con pasados musicales bien diferentes, dos bagajes e influencias que dan lugar a una explosión creativa y los transporta a nuevos e inexplorados horizontes musicales. Viene Iseo & Dodosound a La Mar de Músicas acompañados por su sección de vientos, The Mousehunters.

Tras el grupo navarro será el turno de 47Soul. Formados en Jordania hace cinco años, con miembros de Palestina y Jordania, 47 SOUL es una de las bandas del momento en las músicas globales. Representantes de un estilo que llaman shamstep, una fusión de hip-hop electrónico y sonidos más tradicionales como el dabke. Sus letras son una celebración de la libertad y la lucha por la igualdad en todo el mundo. El colectivo palestino, máxime representante de la modernidad del país, combina la música de la calle y la danza, con ritmos electrónicos, sonidos del Medio Oriente, sintetizadores analógicos, efectos de dub y guitarras inductoras de trance.

La noche la cerrará Inner Circle, la banda está en el top ten de las mejores de reggae que ha dado Jamaica. Este año cumplen cincuenta años en la música, pero en esta formación hay mucho más allá de lo que el ojo puede alcanzar a ver. El quinteto jamaicano es uno de los más respetados grupos de reggae en el mundo, con un largo historial de éxitos que se remontan a mediados de los 70's entre los que destacan canciones como We a Rockers, Dog and Bone, Bad Boys, No Cocaine y Sweat (A La La La La Long). Precisamente esta canción se ha bailado en discotecas, chiringuitos y terrazas de medio planeta. Fue número 3 en Gran Bretaña y número 1 en 16 países. Esta canción le permitió al movimiento rasta, y a una banda de reggae tradicional, saltar al estrellato. Siempre han fusionado sin prejuicios reggae con pop y rock desde que publicaron su primer álbum en 1973, cuentan con casi una treintena de discos editados, varios premios Grammy…. Fueron una de las primeras bandas de reggae de Jamaica en entrar en listas Billboard americanas. Empezaron en 1968 y tuvieron a Jacob Miller como cantante principal hasta que falleció en un accidente en 1980. A raíz de aquello reestructuraron la banda, hicieron un parón de un par de años y volvieron a grabar. Ian Lewis y Roger Lewis siguen siendo la columna vertebral de Inner Circle después de todas las personas que han pasado por la banda. Pocas bandas en el mundo siguen en activo al cumplir 50 años.

El CIM, acogerá por su parte a la mítica banda danesa The Savage Rose. El grupo debutó en 1968 y se ha convertido en una de las bandas de rock más importantes de Dinamarca. El año pasado celebraron su cincuenta aniversario, o más bien lo celebró Annisette Koppel, la cantante de la formación y la única que queda de la banda original. El grupo es un clásico venerado en Dinamarca, que cuenta con millones de fans por el mundo, entre los que se encuentra la propia Bjork.

A las 20:00 horas en la plaza del Ayuntamiento los malienses Bamba Wassoulou Groove, Banda que rinde homenaje a Zani Diabatém que murió en 2011 y fue uno de los grandes maestros de la guitarra malienses, aunque nunca llegó a triunfar en Occidente, pese a que unió los estilos más tradicionales de Mali con la energía del rock; fue comparado con Jimi Hendrix cuando lanzó el exuberante álbum Zani Diabaté & The Super Djata Band, allá por 1988. Pero ahora su música y estilo están siendo resucitados. Fundado en 2012 el grupo cuenta con siete músicos en el escenario: tres guitarras, bajo, batería, percusión y voz. Todos ellos de un gran talento que han actualizado y modernizado una música que no ha perdido para nada su fuerza y originalidad.

La plaza San Francisco mañana miércoles tiene como protagonista a Karmacadabra, un grupo musical de Cartagena que surgió en 2014 y mezcla el mestizaje, reggae, ska, flamenco, swing, drum and bass… En sus directos mezclan la música con disciplinas artísticas como performance, pinturas o audiovisuales… El límite en su música lo ponen ellos mismos, y hasta ahora no lo han encontrado. También tienen preparado un espectáculo para niños.