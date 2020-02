Ironsight, el 'shooter' gratuito más parecido a Call of Duty

Cuando los juegos gratuitos empezaron a aparecer en PC parecían seguir una lógica en la que las empresas daban importancia a tener la máxima comunidad con el mínimo coste posible. Es por eso que las palabras Free to Play no eran precisamente un signo de calidad. En la última década, sin embargo, hemos vivido una notable mejoría en el modelo de juego gratuito gracias a que las empresas han visto que juegos cómo League of legends o Fornite no solo atraen a una gran comunidad que genera mucho dinero, sino que también mantienen a esa comunidad activa.

Ironsight ha llegado al Free to Play para ser ese juego que tanto esperábamos, ya teníamos algunas experiencias de disparos que valen la pena como el propio Fornite o Team Fortress 2. Sin embargo solo Ironsight se acerca al modelo FPS (juego de disparos en primera persona). Entre sus modos, encontramos experiencias más arcade como el clásico duelo a muerte por equipos o capturar la bandera con modos mucho más estratégicos como Front Line en el que un equipo defiende un punto y otro debe intentar capturarlo o el también clásico buscar y destruir donde el equipo terrorista debe poner una bomba y el contrario debe impedirlo, un modo donde no hay reapariciones.

La variedad de modos de juego no es lo único que hace a Ironsight un juego atractivo, también lo es la sensación de sus armas en las que podemos llegar a notar el peso y la cadencia de cada fusil o cada pistola. También sobresalen sus gráficos con un estilo de guerra moderna que se ve plasmado en la variedad de drones que podremos utilizar para diezmar al enemigo y hacernos con la victoria.

En definitiva Ironsight es un Shooter muy pulido con una fluidez en el movimiento de los personajes que permite una sensación de juego muy agradable, unos gráficos muy bien definidos y unas reglas de juego que nos pondrán en múltiples situaciones donde exploraremos la verdadera profundidad de un juego que ha llegado para quedarse.