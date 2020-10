El Cartagena Jazz Festival adelanta sus conciertos de la noche a las 8 de la tarde por el toque de queda

Este sábado 31 de octubre comienza la edición 39.5 del Cartagena Jazz Festival, y la organización del festival, para ajustar los horarios por el toque de queda, que comienza a las 23:00 horas, ha anunciado cambios en el inicio de sus conciertos de la noche. Estos pasarán a las 20:00 horas, y no a las 21:00 horas, como estaba previsto. Todas las personas que no puedan asistir a los conciertos, por este motivo, podrán solicitar la devolución de las entradas. Los conciertos de la terraza de El Batel no sufren cambios.

Los conciertos de la jornada inaugural del festival de jazz, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, Puro Gershwin con Sheila Blanco, Federico Lechner y Chema Saiz, a las 12:30 horas en la terraza del auditorio El Batel y María José Llergo, a las 20:00 horas, en el Nuevo Teatro Circo, ya tienen las entradas agotadas.

El festival ya tiene agotadas las entradas para los conciertos de Andrea Motis, Tito Ramírez, María Yfeu y Antonio Lizana.

A través de la taquilla del teatro y del auditorio El Batel se devolverá el importe de las entradas adquiridas en taquilla a aquellos que quieran hacer la deovulución por el cambio de horario, o vía internet, quienes compraron la entrada online recibirán un email informando de la nueva hora y cómo solicitar la devolución, si no desean asistir.

25% de aforo

Tanto el Auditorio El Batel, como el Nuevo Teatro Circo, va a tener una capacidad del 25 % de su capacidad. Si el Nuevo Teatro Circo tiene una capacidad de 900 butacas, se han puesto a la venta algo menos de 200 entradas. En el auditorio El Batel, con una capacidad de 1400 asientos, se han puesto a la venta menos de 400 localidades. Tanto los grupos familiares que adquieran las localidades juntas, como aquellas personas que asistan tendrán distancia de seguridad establecida.

Tanto el teatro como el auditorio se limpia, se venitla y desinfecta a fondo diariamente: pasillos, butacas, pasamanos. Los aseos se desinfectan continuamente.

Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la estancia dentro del teatro y del auditorio y sus instalaciones. Si presenta cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 y si se tuviera su entrada ya adquirida, la organización del festival realizará la devolución de la misma.

Se recomienda al público permanecer en su localidad durante toda la representación. Tanto en El Batel como en el Nuevo Teatro Circo no habrá servicio de bebida, excepto en los conciertos de la terraza del auditorio. Habrá diferentes puntos con dispensadores de gel hidroalcoholico para su uso.

Se recomienda que la llegada al festival se haga con antelación debido al nuevo protocolo de entrada. Se abrirán puertas media una hora antes del comienzo de los conciertos para permitir el acceso sin aglomeraciones, con itinerarios de entrada y salida, para que esta se realice de manera escalonada y ordenada.