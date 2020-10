Docentes murcianos temen los efectos del modelo semipresencial en todas las etapas: "Está creando lagunas educativas"

La Región de Murcia se enfrenta a la segunda ola de la pandemia de la COVID-19 y a pesar de las medidas del Gobierno regional, los casos de coronavirus siguen aumentando diariamente. El nuevo modelo semipresencial implantado para el curso 2020-2021 no ha evitado los contagios en los centros educativos. Un formato que parte de la comunidad docente ha criticado por no garantizar el acceso igualitario a una educación pública, además de asegurar que dejan en desventaja a los alumnos de los centros frente a los de otras comunidades autónomas. Parte de los profesores denuncian que este no es el modelo más adecuado para la enseñanza porque retrasa el nivel académico de los estudiantes en Murcia. A esto se suma la tasa de absentismo escolar en la Región con un 18 por ciento de abandono según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019. Pese a que la semipresencialidad también ha sido implantada en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, solo en la Región de Murcia se ha introducido tanto en el ciclo Infantil como en el de Primaria.

Diego Reina, profesor de segundo de Bachillerato, califica el modelo semipresencial en los centros educativos de la Región como un “auténtico desastre”. El docente asegura que lo más importante de la enseñanza no es solo “mandar deberes y que los alumnos te los traigan hechos al día siguiente, si no los 50 minutos que están en clase ya que vía online se pierde por completo la interacción”. En la misma línea se manifiesta Paqui López, portavoz de Marea Verde y profesora, que asegura que no asistir a clase a diario está afectando tanto al ámbito educativo como al familiar: “No todas pueden hacer frente a la situación de la misma manera, al igual que los centros”. Uno de los problemas fundamentales de esta nueva modalidad educativa además de no avanzar en todas las materias, sostiene la docente, es que los alumnos de la Región de Murcia “cuentan con menos tiempo de enseñanza que el resto de comunidades”.

“Aquí lo criticable es que la Consejería no haya garantizado una igualdad para todos”, señala Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación de Directores de Educación Secundaria. El docente, ya retirado, expresa que si desde el Gobierno regional se pusieran “encima de la mesa los datos, se podría decir cuáles son las distintas soluciones”. En la misma línea, Raimundo critica que la Consejería no haya expuesto los motivos por los que no puede aplicar la presencialidad. “Si lo demuestra, no quedaría más alternativa que aceptar el modelo actual” y añade también que un “30 por ciento de los centros, en caso de Secundaria, sí han podido hacer grupos de menos de 24 y están yendo todos los días”.

La portavoz de Marea Verde asegura que la modalidad de educación semipresencial contribuirá además a aumentar el dato de absentismo escolar y abandono precoz de la educación. También añade que la situación va a crear una laguna en una generación y que está provocando que los alumnos tengan “miedo al futuro”.

“Todo lo que no sea presencial al final no es efectivo. La asistencia a clase es fundamental, el contacto con los maestros, el convivir, el socializar. Al final esto provoca una desmotivación que puede terminar en un absentismo” cuenta Mariola Sanz, presidenta de la Asociación de Directores de Educación Primaria. La también docente expresa que hay familias preocupadas que no quieren llevar a sus hijos al centro: "Los directores estamos intentando normalizar la situación". Diego Reina critica que el Gobierno regional descartara la presencialidad: "Se han equivocado y deberían plantear la vuelta a las aulas completa y guardando distancia de seguridad. Los alumnos con peor nivel académico serán las víctimas de este futuro absentismo".

Educación propone flexibilizar la Ebau por la semipresencialidad

El Ministerio de Educación y La Comisión Organizadora de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Murcia tienen intención de flexibilizar la prueba de este año como respuesta al modelo semipresencial. Los exámenes se adaptarán para que a los alumnos que solo hayan visto en clase dos tercios del temario, no se le penalice. El profesor Diego Reina asegura que será "algo positivo para los alumnos pero que otras comunidades autónomas podrían utilizarlo en nuestra contra".

La portavoz de Marea Verde añade que "está bien que quieran adaptar la prueba porque el problema no es del alumnado, es de la Institución", además afirma que el modo de enseñanza en el caso de los alumnos de Bachiller no se está desarrollando correctamente y que, "aparte de crear lagunas educativas, tendrán que aprender en un futuro lo que no les va a dar tiempo a aprender ahora, cayendo en desventaja con respecto a otros alumnos del territorio".