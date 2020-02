La Consejería de Hacienda concentra sus esfuerzos en que Montero autorice el préstamo europeo para el Mar Menor

La inestabilidad de las cuentas regionales ha sido el argumento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cerrar las puertas a que la Comunidad opte a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 320 millones de euros que el Gobierno de Fernando López Miras quiere destinar a la recuperación del Mar Menor y las zonas afectadas por la gota fría.

La documentación para acceder a esta línea de financiación europea se presentó a finales de octubre, según fuentes del Ejecutivo regional. Y el 21 de noviembre, el BEI remitió un escrito comunicando la superación de la primera fase y solicitando la organización de una visita técnica. En la actualidad, "estamos pendientes de fijar esa visita técnica, ya que esta segunda fase se paralizó cuando el Ministerio de Hacienda negó a la Comunidad la posibilidad de endeudarse".

Si el Ministerio de Hacienda no autoriza el endeudamiento, la Comunidad tendría que renunciar. Sin embargo, desde la Consejería de Hacienda que dirige el popular Javier Celdrán siguen insistiendo para que lo autoricen y se pueda continuar con la tramitación.

Aunque lo habitual en este tipo de préstamos es firmar el contrato en un plazo de unos 6 o 7 meses desde que se produce el primer contacto -en este caso, finales de octubre- no hay un plazo definitivo para que el préstamo 'muera'. Según fuentes de Hacienda, la tramitación -y por tanto, la visita técnica- en sentido estricto se podría producir al margen de la decisión ministerial; "pero si este no lo autorizase se volvería a la casilla de inicio, por lo que los esfuerzos se concentran ahora en el departamento de Montero".

A este respecto, según el eurodiputado murciano Marcos Ros, el Gobierno de la Región asegura que el préstamo está preconcedido, "que saquen el expediente porque dicen que se dio luz verde, pero no enseñan ese documento", esgrime el socialista Ros, que se estrenó en el Parlamento Europeo hace dos semanas.

Arreglar el problema "deprisa y corriendo"

Ros insiste en que la Comunidad tiene un problema financiero y de incumplimiento de las previsiones del déficit: "Hay que dar explicaciones a los murcianos de por qué han decidido invertir millones de euros por ejemplo en un aeropuerto que no está siendo rentable o una desaladora que está en trámites judiciales". En su opinión, las prioridades económicas de Murcia en los últimos 20 años "han ido por otros derroteros y ahora quieren arreglar el Mar Menor deprisa y corriendo con un crédito exterior".

El problema, destaca, lo tiene la Comunidad "que no tiene capacidad de endeudamiento y el Gobierno español no le ha bloqueado el préstamo; lo que le ha trasladado es que no puede endeudarse más ni con este préstamo ni con cualquier otro; lo que hay que saber es en qué se están gastando el dinero de los murcianos y por qué no tenemos capacidad de abordar un problema tan grave como el de la laguna salada que está afectando a nuestra economía y nuestra imagen exterior".

El Gobierno murciano, que ha reconocido que está por encima de sus límites de endeudamiento, alega que la Ley de Estabilidad puede hacer excepciones en situaciones de catástrofes como las de los últimos meses. E insiste en que el BEI, que ya ha autorizado un préstamo para Italia para actuar contra los destrozos de la gota fría, veía con buenos ojos financiar a la Región.

Para la ministra de Hacienda, en referencia a algunas Comunidades gobernadas por el PP, “no se entiende que pidan más recursos al Estado y bajen impuestos en paralelo".

El pasado 21 de enero, Celdrán informaba de que seguían abiertas las negociaciones con la Unión Europea a través del BEI para acceder a sus mecanismos de financiación y hacer frente a los gastos de reparación de los daños de la DANA, así como la recuperación del Mar Menor.

Tras reunirse con la vicepresidenta de esta entidad, Emma Navarro, concretó que de esos 320 millones, 120 se destinarían a los destrozos de las tormentas en septiembre, y los otros 200 a poner en marcha algunas medidas urgentes del Plan Vertido Cero para el Mar Menor.

Según el departamento de Hacienda regional, los técnicos del BEI y los del Icref (Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia) habían avanzado mucho en la evaluación previa de la documentación para concretar la solicitud y se encontraban en la segunda fase de la concesión, en la que se tenía que concretar una visita técnica antes de pasar a la fase final en la que se somete el expediente a la evaluación y, si procede, aprobación por parte del Comité de Dirección.

Cs pregunta en el Senado

El senador autonómico Miguel Sánchez se interesó este martes en el Senado por esta cuestión y pidió explicaciones al Ministerio de Hacienda por no haber dado su conformidad para que el BEI atendiera la financiación para recuperar el Mar Menor. En su opinión, "todo apunta a que la apelación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que justifica esta decisión arbitraria tapa un presunto castigo o chantaje a una Comunidad a la que el Gobierno del PSOE y Podemos considera díscola, como ha ocurrido recientemente con la de Andalucía".

Según Sánchez, "parecería más lógico aunar esfuerzos entre todas las administraciones para buscar fondos que ayuden a paliar esta enorme catástrofe medioambiental, pero nos encontramos con actitudes sectarias y partidistas".

Sánchez ha pedido al Ministerio que concrete sus protocolos "para dar la conformidad a la llegada de fondos procedentes del BEI una vez que son solicitados por las Comunidades autónomas", y si se han aplicado en el caso concreto de los fondos solicitados para la recuperación del Mar Menor por parte de la Región de Murcia.