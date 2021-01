"¿En plena tercera ola tenemos que elegir entre contagiarnos o morirnos de frío?: Docentes Unidos denuncia la reanudación del curso en la Región

La asociación Docentes Unidos denuncia que el retorno a las aulas sin estrategias para combatir las bajas temperaturas: "Hemos tenido suerte con el tiempo en Murcia, pero ahora en la mayoría de los pueblos tenemos cero grados, dos grados. ¿Cómo vamos a seguir con las ventanas abiertas?", se preguntan desde el movimiento.

"Hasta ahora hemos estado a 15 grados en las aulas. Los niños que tenían frío traían una manta, les dejábamos que tuvieran el gorro puesto, los abrigos... Pero por debajo de 10 grados y con la humedad que hay no podemos tenerlos así. Son cinco horas sentados en el frío sin moverse. ¿En plena tercera ola tenemos que elegir entre contagiarnos o morirnos de frío?, lamenta Docentes Unidos.

El protocolo COVID redactado conjuntamente por la consejería de Educación y la de Salud estipula que "siempre que las condiciones meteorológicas y del edifico lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible". Sin embargo, Docentes Unidos asegura que las Consejerías no les han ofrecido otra alternativa de ventilación de los espacios.

La asociación asegura que desde el gobierno regional "no han hecho nada por utilizar sistemas de filtración de aire", un sistema que afirman que podría ser una alternativa a mantener las ventanas abiertas durante estos días de frío. "Algunas AMPAS los han puesto de su bolsillo y otras los han querido poner pero la consejería no se lo ha permitido", lamentan, "no piensan gastarse ningún euro en filtrar el aire". Desde la consejería reconocen que "los dispositivos portátiles con filtros HEPA son una medida complementaria que puede ser útil dependiendo de la ventilación existente".

Docentes Unidos subraya que desde el gobierno regional "han tenido tiempo para planificar lo que iban a hacer con el frío de enero, pero no han hecho absolutamente nada".

"Estamos muy desanimados, vemos que la protección les da igual, solo miran en términos económicos. Están esperando que la población solucione este problema, igual que esperaron que los docentes solucionásemos los problemas de la semipresencialidad", reflexionan.

"Esperan que los padres que no quieran que su hijo pase frío se lo queden en casa. Pero el que no tenga medios para ello lo tendrá que mandar al aula a pasar frío", lamentan desde la asociación.