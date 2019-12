Las delegaciones de estudiantes de la UM niegan obtener beneficios con las fiestas patronales: "No percibimos ninguna retribución"

Las delegaciones de estudiantes de Letras, Enfermería y Derecho de la Universidad de Murcia (UM) han emitido un comunicado oficial criticando las palabras de Pablo Artal, catedrático de la misma institución educativa que reprobó las celebraciones patronales y su financiación. "Para algunos representantes estudiantiles, estas fiestas, que por cierto reportan beneficios económicos a algunos a la vez que cuestan dinero a la universidad, son intocables", señaló Artal en un artículo de opinión publicado el pasado 31 de octubre en el diario La Verdad.

En el documento conjunto de las delegaciones, los estudiantes denuncian que "cuando el señor Artal expone que las fiestas cuestan dinero a la universidad y que son intocables, no se trata sino de una sutil falacia".

Las delegaciones aclaran que el dinero utilizado para organizar estos eventos "es el que las distintas delegaciones obtengan por sus propios medios; que las tasas las fijan mediante consenso entre Vicerrectorado de Infraestructuras y de Estudiantes, y se aprueban en Consejo de Gobierno; que se pagan por medios electrónicos, los cuales aseguran que se realiza correctamente dicho pago; y que los estudiantes no perciben ninguna retribución". Los estudiantes matizan que "en caso de que no se obtenga la cuantía necesaria para el pago, este recaería sobre la representación estudiantil".

Las delegaciones se preguntan en el comunicado si Artal "sabe fielmente todo lo que hacemos, si conoce que la labor de representación es un voluntariado que, como explicamos en el manifiesto, no utiliza las fiestas patronales como elemento de presión". Los representantes interpelan al catedrático sobre el supuesto uso electoralista de las fiestas patronales: "No son los representantes quienes eligen al rector, sino todos los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS, todo el estudiantado…). Las fiestas no son ni de lejos el centro de las campañas electorales. El mismo Pablo Artal, que se presentó como candidato a rector en las pasadas elecciones, debería saberlo".

En la misma línea, los alumnos de la UM señalan que estos eventos se componen principalmente de eventos culturales "cuyo objetivo es acercar a los estudiantes, y al resto de la sociedad, las diferentes disciplinas, y que las 'paellas' que se realizan en el recinto de fiestas de Espinardo no son sino el colofón final".

Los estudiantes reivindican el papel de las celebraciones patronales, aclarando que "el propósito de festejar el Patrón es favorecer la convivencia, además de servir de acompañamiento a actividades culturales que, en ningún caso, podrían calificarse de causa de 'mediocridad, desidia y autocomplacencia', tal y como afirma Artal".

Las delegaciones critican que "dar espacio a la desinformación y las acusaciones veladas contra la representación estudiantil es inadmisible, y lo que es mucho peor, confunde al estudiante y al ciudadano".