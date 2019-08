La DOP Jumilla: vinos con legado y ecológicos por naturaleza

El vino es la imagen de la tierra que lo produce y el de la D.O.P. Jumilla es un claro ejemplo de cómo este producto gastronómico transmite a los consumidores el legado de esta zona que comprende los términos municipales albaceteños de Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo, Ontur, Hellín, Albatana, Tobarra y la ciudad murciana de Jumilla. En total, el área de la D.O.P. Jumilla abarca unas 19.000 hectáreas, que se reparten en un 40% en la provincia de Murcia y el 60% en la de Albacete.

Esta institución creada en 1966 ha conseguido esquivar las posibles trabas de las delimitaciones político-administrativas españolas, convirtiéndose así en una de las tres Denominaciones de Origen (junto a la D.O. Cava y D.O. Ca. Rioja) que une a varias comunidades autónomas y provincias en torno a un objetivo común: garantizar la calidad del vino, su promoción y su desarrollo en los mercados internacionales. El centro de operaciones se sitúa en Jumilla, en una emblemática casa del siglo XIX que perteneció al Barón del Solar, pero desde la D.O.P. Jumilla tienen claro quiénes son los principales protagonistas en la elaboración de este vino que recorre los restaurantes y hogares de medio mundo: "La D.O.P. Jumilla cuenta con más de 1900 agricultores especializados y 45 bodegas. Ellos son los responsables del éxito", afirma a este periódico Carolina Martínez Origone, Secretaria General de la D.O.P. Jumilla.

Una cata de vinos en la sede de la DOP Jumilla eldiariomurcia / Jumilla

¿Sabías que…? La DOP Jumilla tiene una historia tan interesante como casi desconocida. En el año 1978 se descubrieron los restos de pepitas de 'vitis vinifera' más antiguos de Europa, unos restos arqueológicos que atestiguan su tradición vitivinícola en más de 5.000 años de antigüedad.

Si entre las distintas variedades de uva hubiera que elegir cuál es la más característica de la D.O.P. Jumilla, la elección sería sencilla. La uva Monastrell es la principal, ocupando casi el 70% de la superficie. No faltan otras variedades, que consiguen aportar una gran diversidad en la producción anual, como son: Garnacha, Garnacha tintorera, Cabernet-Sauvignon o Syrah, entre otras uvas tintas, o Macabeo, Airén, Chardonnay o Verdejo para los blancos.

Los vinos tintos están dominados por la uva autóctona Monastrell, aunque estos también se complementan con variedades como Syrah, Cabernet-Sauvignon y Garnacha. Estos vinos, sobre todo los jóvenes, se caracterizan por ser muy expresivos en la nariz, su frutosidad y fuerte color. Los vinos de crianza, aparte de la elegancia de la madera bien integrada, son sabrosos, carnosos, aromáticos y complejos. Los vinos rosados se obtienen principalmente de la variedad Monastrell. Son vinos limpios y brillantes, con tonalidades muy atractivas como rosa, frambuesa o cereza. Los aromas son elegantes, frutales y florales, manteniendo los aromas de la variedad y en boca son carnosos, sabrosos y frescos, con amplia retronasal. Los vinos blancos son en general vinos limpios y brillantes, con tonalidades del amarillo-verdoso al amarillo-pálido, con aromas afrutados, limpios y frescos. En el paladar destaca su ligereza, frescura y equilibrio. Los vinos dulces son vinos tradicionales de gran calidad y personalidad que siguen teniendo vigencia y un buen futuro, en especial los dulces de Monastrell, seña de identidad de esta comarca.

Todas estas variedades de uva se cultivan en suelos principalmente de naturaleza caliza, pedregosos y pobres en materia orgánica y en nutrientes, y que marcan el sabor del vino de la D.O.P. Jumilla. Otra de las características de la zona de producción es la notable altitud en el que se cultivan los viñedos, extendiéndose las plantaciones desde los 320 metros hasta los 900 en las zonas más altas del denominado Altiplano Levantino. El clima es el que marca la identidad de la zona. Escasas precipitaciones, menos de 300 mm al año, y temperaturas máximas que superan los 40 ºC en verano y mínimas en invierno de -10ºC, lo que junto a una exposición lumínica de unas 3.000 horas anuales conforma unas condiciones óptimas y singulares para los cultivos.

Viñedos de Jumilla durante el mes de julio eldiariomurcia / Jumilla

Ecológico por naturaleza

El modo de cultivo 'ecológico' es una de las banderas que exhibe con orgullo la D.O.P. Jumilla. Más de la mitad de los viñedos son ecológicos. En el municipio de Jumilla, hasta el 96% de los viñedos ostenta esta certificación y es que, tal y como señalan desde el Consejo Regulador, estas tierras "reúnen las condiciones para no tener plagas y no necesita, por tanto, del uso de pesticidas que cualquier producción vitivinícola requiere para poder sacar adelante la cosecha". En este sentido, la responsable de Comunicación y Marketing de la D.O.P. Jumilla, Esther González de Paz, recurre a un acontecimiento histórico para explicar la resistencia natural que posee esta tierra, como fue la plaga de filoxera (un tipo de pulgón) de finales del siglo XIX que afectó a las principales zonas vitivinícolas de Europa. "La D.O.P. Jumilla se resistió a las consecuencias de esta plaga que arrasó con casi todos los viñedos de la Península Ibérica. La plaga acabó llegando a la comarca, pero, gracias a las características de nuestros suelos y clima, no tuvo las consecuencias catastróficas que sobrellevaron otros viñedos de la Península y aún quedan viñas de pie franco anteriores a la llegada de la filoxera. Estos factores indican que tenemos algo muy especial para producir vinos", declara a eldiario.es.

Certamen de calidad de vinos DOP Jumilla

El Consejo Regulador de la DOP Jumilla (organización que agrupa a operadores de la comarca, viticultores bodegas y cooperativas) celebra cada año el Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla, que en 2019 cumplió su XXV edición.

En este evento anual participan cada año más bodegas de la Denominación de Origen, llegando a registrarse cifras de récord en cuanto a las muestras presentadas que, a lo largo de dos jornadas de cata, son sometidas a un minucioso examen por un panel de 20 catadores expertos, críticos y miembros pertenecientes a la prensa especializada, representantes de asociaciones de enólogos y de las organizaciones agrarias.

Los vinos presentados se dividen en 8 categorías que muestran la diversidad de los vinos con D.O.P. Jumilla: Blancos, Rosados, Tintos elaborados sin contacto con madera, Tintos elaborados en contacto con madera de distintas añadas; la actual, 2017/2018, añadas 16 y anteriores, Crianzas, Reserva y gran reserva, y vinos dulces. Además de 2 menciones especiales Monastrell para las añadas 17 y 18 de los tintos Monastrell elaborados tanto sin madera como con madera.

Las catas se realizan a ciegas, y las muestras son gestionadas por personal del Consejo Regulador durante todo el proceso, desde la selección en bodega hasta la puesta en consideración de la mesa de trabajo, reforzando la idea íntegra de este Certamen, uno de los primeros en España, y reconocido por el Ministerio de Agricultura, entidad que vela por el buen hacer de este Consejo Regulador.

En esta edición un total de 20 vinos resultaron premiados; 8 medallas de oro y 12 de plata otorgadas a 12 bodegas, demostraron el alto nivel de los vinos que entraron a competición, y la evolución positiva de las bodegas de la D.O.P. Jumilla, comentada por todos los catadores que se desplazaron hasta esta zona mágica del noreste murciano para experimentar el fruto del viñedo y valorar el trabajo de cultivadores y elaboradores.