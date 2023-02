La Comunidad se compromete a respetar la decisión del consistorio en relación con las plantas solares

El primer edil ha instado al director de Territorio y Arquitectura de la Región para tener en cuenta la no conformidad del consistorio con los nuevos proyectos para instalar grandes plantas solares en el municipio, debido a que no cumplen una utilidad pública y de interés social.

Este encuentro viene dado por la actual situación de tramitación de un nuevo proyecto que busca instalar placas solares en el entorno de El Niño de Mula. Y es que, para la concesión de la licencia, se tiene que cumplir un proceso que compete al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Territorio y Arquitectura.

El primer paso consiste en una evaluación ambiental del proyecto por parte del Ministerio para Transición Ecológica. Una vez favorable, el Ayuntamiento puede dar a conocer a la Comunidad Autónoma, a quien compete la autorización del cambio de uso del suelo -autorización excepcional en suelo no urbanizable-, su conformidad con este proyecto aludiendo a que cumple o no con el interés social. En este caso, el Ayuntamiento de Mula se muestra disconforme.

Debido a esta situación, el alcalde ha pedido al director de Territorio y Arquitectura su compromiso con no autorizar el cambio de uso del suelo cuando el Ayuntamiento de Mula se muestre disconforme. Jaime Pérez ha mostrado su compromiso y ha asegurado que respetarán desde la Comunidad Autónoma la no conformidad del consistorio muleño y no procederán a conceder una evaluación urbanística favorable.