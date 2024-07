Ser delincuente o fontanero, esa es la cuestión

Como muchos sabéis soy una abogada especializada en Derecho Mercantil. Un sector jurídico de los 'aburridos', de los que no despiertan una ovación en una primera presentación como pudiera suceder con un abogado que salva animales o se dedica al ámbito de menores. “Qué gran vocación, que gran papel hacen”, se suele decir. Os voy a contar lo que tiene de emotivo y humano mi trabajo a ver si os consigo sorprender.

Ha llegado el cierre del año fiscal con datos muy duros en la Región. Una de cada cuatro empresas tiene alto riesgo de insolvencia. “Rebeca, que se cierren y punto” me diréis. Porque en nuestro imaginario colectivo una empresa es un señor con traje con gran formación en las normas que le atañen y, sobre todo, en hacer triquiñuelas con las que no le interesan. Pues ese señor es un 1%.

Pero la realidad es otra amigos y amigas: La realidad es que el 76% del tejido empresarial de nuestra región son microempresas. Son Noelia, que es panadera, se levanta a las 4 cada día y no puede pagar más su alquiler, la luz de los hornos, el préstamo que sacó con aval ICO del gobierno y el único trabajador que se puede permitir a su lado. O Manuel, un transportista autónomo que ha estado toda la vida trabajando con su camión y debe al taller 36.000€, al proveedor de gasolina 47.000€ y otro tanto a Hacienda, que no perdona. Le han ejecutado su vivienda y no ha podido permitirse un abogado hasta ahora, que ha llegado a mis manos en una situación límite.

Estas personas, con sus nombres modificados, son los casos que llegan a mi mesa cada semana. La salida laboral de muchas personas es desarrollar su oficio u arte de manera autónoma, incluso la de quienes trabajan para otros, pero no los van a contratar ni van a tener reconocida su laboralidad jamás, como los abogados falsos autónomos. Mi sector es muy cruel aunque yo haya escapado de esa suerte.

Es un riesgo ser autónomo o tener tu pequeña empresa por cientos de motivos que analizan los economistas y con los que coincido parcialmente. Pero el riesgo real comienza cuando esa persona decide emprender creyendo que podrá andar el camino de las normas como el señor que constituye el 1% de nuestro tejido empresarial de la mano de un asesor que le haga los impuestos y ya está. Las normas del juego empresarial son las más complejas, de hecho, creo que un delincuente profesional lo tiene más sencillo para emprender porque las normas penales se conocen con tocar dos asuntos, pero por más empresas que hayas tenido siempre vas a encontrar un pozo en el que te puedes tropezar sin verlo de cerca. Siempre hay una vuelta de tuerca en el ámbito mercantil y tributario, no está hecho para quien lo necesita, para la gente de a pie.

Nuestro país no tiene lo que yo denomino 'cultura empresarial' una rutina que implique la formación de quien se sumerge en un proyecto desde el principio. Ahí está el riesgo real del que hablo, aunque un asesor te haga la contabilidad necesitas saber hacer una factura, necesitas saber los riesgos que supone ser administrador en una sociedad limitada y que ésta no va a limitar la responsabilidad, necesitas saber cuando es inteligente ser avalista personal de un préstamo y cuando no. Necesitas tanta información y asesoramiento estratégico que un 40% de las nuevas empresas que se crean perecen a los cuatro años en nuestra Región.

Mi trabajo consiste en ese asesoramiento estratégico y preventivo, pero es la menor parte. La mayor parte es el drama de Manuel, el de Noelia, el de personas que han estado toda la vida trabajando y cuando llegan a la jubilación los desahucian de sus viviendas por las deudas de su empleo, con hijos e, incluso, nietos a cargo. En mi mesa hay un paquete de pañuelos porque relatar esa historia duele y, aunque siempre hay una solución, yo hago esfuerzos para que no salgan las emociones desde mi lado.

El drama económico de nuestra Región no es exclusivo nuestro, también se traslada a todo el Estado, necesitamos que quiénes nos gobiernan arriba y abajo dejen de usar los datos como armas arrojadizas o dejen de ver a los autónomos como a ese empresario tenaz que representa al 1% del tejido empresarial. Necesitamos que los vean como yo veo a mis clientes, con la emoción y valentía que me llevan al atrevimiento de decir que yo también merezco una ovación.