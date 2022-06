De 'El efecto Feijóo' al cambio de ciclo de Juanma Bonilla

El otro miércoles la portavoz Cuca Gamarra del P.P dijo en la sesión de control al Gobierno, que: “Las urnas constataron que el Gobierno Frankenstein es un proyecto fracasado y agotado”. Como estamos en junio, al escuchar esas palabras, lo primero que me vino a la mente es la famosa noche de junio de 1816 y aquella famosa reunión en la villa Diodati, en la que se pergeñaron dos mitos de terror, para asombro de niños y mayores; de un lado ese 'Frankenstein“ de Mery Shelley y de otro: 'El Vampiro' de John William Polidori. Aunque a mí el que me más me inquietó fue ”El vampiro de Düsseldorf“, en esa gran película dirigida por Fritz Lang, con esa fascinante interpretación de Peter Lorre, con esa gran banda sonora de Edvard Grieg. Creo que me estoy poniendo un poco expresionista.

Volvamos al realismo. Por esta parte de Murcia ya se escuchó que el Gobierno de la Comunidad de Murcia que surgió, después de aquella famosa moción de censura, era un gobierno 'Frankenstein'. Unos días después se celebró la famosa moción de censura en la Asamblea de Madrid que ganó Ayuso. Y aún Con Pablo Casado y Teodoro García Egea como mandamases de la cosa se dijo que todo había empezado en Murcia. Después, llegó el efecto Ayuso. Se montó el pollo en Madrid. Despidieron a Casado y a Teo y llegó el Efecto Feijóo. Lo del Gobierno PP-Vox en Castilla y León ya lo saben.

En Andalucía por arte de birlibirloque se pasó del efecto Feijóo y ahora escuchamos decir que estamos en un cambio de ciclo. Muy pocas encuestas vaticinaban esa mayoría absoluta del PP. De hecho, unas semanas antes de las elecciones el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, le requería la abstención al PSOE para que Juanma Moreno no se viera abocado a pactar con Vox para formar Gobierno en Andalucía. ¿Qué pasó en Andalucía? Pues, eso, por arte de birlibirloque Juanma Bonilla consiguió la mayoría absoluta. Como el asunto no es baladí les dejo la complejidad de ese resultado histórico a los conspicuos sociólogos, entendiendo la complicación de la situación. Hasta ahora se adelantado la fecha de las elecciones en Andalucía, en unos meses. ¿Qué pasará en la Comunidad autonómica de Murcia, se celebrarán las elecciones antes del 28 de mayo de 2023? ¿Y qué pasará con ese Gobierno Frankenstein, que el otro miércoles Cuca Gamarra definía como proyecto fracasado y agotado? Solo el tiempo lo sabe.

Volvamos al expresionismo. Como estamos en junio, lo que tengo muy claro es si me gusta más la interpretación de Boris Karloff en el Frankenstein dirigida por James Whale, o la de Peter Lorre en “El vampiro de Düsseldorf”.