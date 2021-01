El lector de novela negra siempre vuelve al lugar del crimen

Antes de volver al lugar de los hechos, he de confesar que no soy un experto en este género literario, que lo mismo leo cuentos, que poesía o ensayo, ni siquiera tengo claro porqué elijo en un momento determinado un género u otro. También he de decir que gozo leyendo, tanto que cuando antaño te obligaban a poner la profesión en el carnet de identidad quise poner “Lector”, y obviamente no me reconocieron esa profesión. En otra etapa me gané la vida leyendo, como corrector de textos.

No tengo la certeza de cuál fue la primera novela negra que leí, considerando que no tengo un concepto nada laxo, sino muy amplio sobre ese término. Sin embargo, sí tengo claro que me inicié en esas lecturas negras, de intriga y suspense o detectivescas, a finales de los años 70, con verdadera fruición y con las aventuras de las peripecias de los detectives Philip Marlowe, de Raymond Chandler y Sam Spade, de Dashiell Hamett. A los dos detectives, años después, curiosamente le tuve que poner el mismo rostro, inconfundible, de Humphrey Bogart en la pantalla de cine. Antes quizás me inquietaron y sorprendieron los crímenes de la calle Morgue y me quedé un rato colgado con Edgar Allan Poe. Después me extasié con “Crimen y castigo” de Dostoievski, que ya me pareció una trama de novela negra.

Lo cierto es que, por esa época, fui saltando de un personaje a otro, de Sherlock Holmes a Hércules Poirot o a Ripley. Con Georges Simenón me tiré una época larga leyendo sus obras completas que conseguí a precio de remate al cerrar los almacenes Simago. ¡Ah, qué tiempos de lecturas, sin tiempo, hasta el alba!, con aquellas cassetes de jazz que no dejaban de sonar, tan solo cuando se enrollaban y había que utilizar el bolígrafo Bic para solucionar el pequeño contratiempo, y volvía a sonar aquella música entre la densa atmósfera del humo de los cigarrillos y aquellas juguetonas volutas de humo, hasta que se volviera a desenrollar.

Por cierto, no sé si ahora me estoy enrollando. Un buen rollo literario sí que cogí con Pepe Carvalho, tanto que intenté escribir mi primer relato corto de temática negra con la pretensión de publicarlo en la revista “Gimlet” que dirigía Manuel Vázquez Montalban, allá por 1981, y que tan solo duró catorce números. “Gimlet” es el nombre de un cocktail que tomaba el personaje de Chandler. Yo también me tomé unos cuantos por entonces. Aún recuerdo la cara que puso Vázquez Montaban cuando le conté el argumento del relato corto, en una visita a Murcia. En otra ocasión que visité Barcelona me dirigí al famoso Bar “Gimlet” y me volví a tomar cuantos.

Así que ahora sí, volvamos al lugar de los hechos. Después de unos tres o cuatro años de no haber leído una novela negra, otra vez sin saber por qué, me encontré con “Galíndez”, una curiosa novela de Vázquez Montalbán. Después me topé con los “Los Amantes” de Jonh Connolly, hasta volver, como lector, al lugar de crimen. Creo que la última novela negra que leí fue de Petros Markaris, un autor que te cuenta, entre crimen y crimen, la historia más reciente de la crisis y sus efectos en Grecia, con aquellos famosos hombres negros que imponían los recortes. Y ahora regresó a Atenas, con Markaris con las amenazas de los fascistas de Amanecer Dorado, que atentan contra la familia del comisario Kostas Jaritos, con su novela “Hasta aquí hemos llegado”. Pues eso, hasta aquí ha llegado este artículo.