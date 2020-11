Sr. López Miras: ¿libertad de enseñanza o de negocio?

El Sr. López Miras, en su intervención en prensa del día 14 del corriente, hace una encendida defensa de la enseñanza privada concertada y al mismo tiempo dice que es compatible con la enseñanza pública.

Una vez más el Presidente de todas las personas de esta Región sale a defender los negocios de la enseñanza como hicieron sus antecesores desde los tiempos del Sr. Valcárcel al que debemos el comienzo de la privatización de la enseñanza en nuestra Comunidad.

Primero quiero hacer constar que no todos los colegios concertados son iguales. Los hay, tanto cooperativas como religiosos, que con el dinero del concierto que oscila entre 61.023,05 euros por aula de infantil hasta los 98.200,20 euros por aula de secundaria o bachillerato (hay que multiplicar por nº de aulas del centro), estos centros no solo se mantienen y no cobran a las familias más allá de los 20 0 30 euros año del AMPA, sino que, si es una cooperativa, el trabajad@r al jubilarse habrá visto multiplicada su inversión inicial y tendrá un complemento a su pensión al vender sus derechos. Estos centros al no cobrar y estar abiertos a todo tipo de familias no hacen ningún tipo de discriminación, mientras que los centros que cobran cuotas desde 40 a 150€ mensuales, aparte de lo que puedan cobrar por el comedor, el transporte y otros servicios, cierran sus puertas a la mayoría de la población.

Cuando me jubilé en 2012, quedó pendiente un juicio contra un centro concertado que empezó en 2007 cuando yo era liberado sindical que se anuló porque la Consejería de Educación se “olvidó” de comunicar algún trámite al colegio condenado. Hubo que repetir el proceso y al final, gracias a la constancia de la familia, del sindicato y de algún partido político, hubo sentencia:

Sentencia num. 398/2014 de 16 mayo del Tribunal Superior de Murcia : "..... Estuvo presidida por un evidente ánimo de lucro, bastando realizar una simple operación matemática para determinar su alcance en el curso 2006/2007, en el que el Centro obtuvo ingresos de las familias próximos a 1.015.650 euros toda vez que durante ese curso la cuota de gastos generales era de 120 euros/año/alumno y las aportaciones mensuales eran de 90 euros/alumno (11 meses) y al mismo tiempo de los 964 alumnos matriculados en las enseñanzas concertadas aproximadamente 915 hacían dichas aportaciones (95%), resultando:

915 alumnos x 120 euros/año de gastos generales: 109.800

915 alumnos x 11 meses x 90 euros: 905.850

Total de ingresos de las familias al centro: 1.015.650 euros/año durante el curso citado."

La sentencia firme, sin posibilidad de recurso condena al centro a una multa equivalente a la cantidad recibida por el concierto en concepto de "otros gastos" , unos 400.000 euros, por dos faltas graves: por infringir principio de gratuidad (art. 62.2 b), y además, por infringir el principio de no discriminación de la LODE.

Ante esa realidad, para que nos las aclare algún defensor de la muy liberal “libertad de elección” y a ser posible algún responsable de la Consejería de Educación, o del mismo Sr Presidente, que tan ardientemente defiende a las patronales de la enseñanza, para que podamos saber cuál es realmente su posición con respecto a la enseñanza, si está a favor de la Educación como un derecho de todas las personas por encima de la libertad del negocio o al revés. Con respecto a la citada sentencia, pregunto:

1. ¿Eso es libertad de elección, de enseñanza o de negocio?

2. ¿Alguien podría indicar cuándo pagó la empresa esa multa, o se perdieron los papeles como pasó en 2007?

3. ¿Cómo explica que haya colegios concertados que no cobren, que tengan bastante con el dinero del concierto y otros no?

4. ¿Qué libertad de elección tienen las familias que no llegan a fin de mes y que les obligan a pagar una cuota de 50 euros o más?¿Hace algo su gobierno para que empresas no utilicen las cuotas para discriminar alumnado?

5. Por último hace usted una defensa del “distrito único” siguiendo con el tole tole de la “libertad de elección”. ¿Qué libertad de elección tienen los que no tienen coche, ni dinero para el transporte, ni tiempo para desplazarse de barrio para llevar a sus hij@s al colegio?

6. O los 16 municipios de la Región de menos de 10.000 habitantes (con la excepción de Moratalla). O muchas pedanías del campo que no pueden elegir y que se les recortan servicios y prestaciones en su colegios en beneficio de conciertos fuera de la Ley como los de bachillerato

Son preguntas que hago yo pero que están latentes en la sociedad murciana y que requerirían una respuesta directa de una Administración transparente o de un buen gobernante.

Agradeciendo la atención y esperando respuesta:

José Luis López Lillo

Maestro jubilado.

DNI 22422036A