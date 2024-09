Noches infernales

Soy de Murcia; estoy hecho al calor. Al menos eso creía hasta que llegaron las sucesivas noches tórridas, tropicales e infernales de los últimos veranos. No creo que ninguno de nosotros haya experimentado este tipo de calor antes, a pesar de que algunos negacionistas afirmen que siempre ha hecho calor. Sí, pero no por la noche.

Ya les digo, estoy dispuesto a asumir el calor matutino, incluido el de la siesta, ese que nos obligaba a recluirnos en casa mientras veíamos el Tour de Perico y Miguel Induráin —uno ya tiene sus años y sus magdalenas— en la casa de Paquita y Pepe, con Consuelo, Trini y los niños. Sin embargo, lo que no estoy dispuesto a aceptar es este calor continuo que, a las diez de la noche, marca treinta y tres grados y, si desciende, apenas baja de los veinte. Esto te arruina la noche si no dispones de un buen aire acondicionado, pues no hay ventilador que lo resista. ¡Nos ha fastidiado! Esto no hay quien lo soporte; hasta en el desierto tienen inversión térmica, grito sin poder dormir.

Yo quiero volver a esas noches de rebeca y jersey, de cine de verano y sesión doble; quiero volver a cuando refrescaba por las noches y había que buscar la sábana. Mi hijo se ríe de mí y dice que quiero volver al Mordor idílico de antes del volcán, y que eso ya no existe. Él confiesa que no recuerda haberse tenido que abrigar en las noches de verano, y ahí es cuando me doy cuenta de que algo ha cambiado, de que me he hecho viejo y de que ese frío nocturno parece que no volverá, que no son golondrinas. Entonces, se me eriza la piel mientras, sudando, leo el periódico y observo que el verano empieza más temprano, acaba más tarde, y alguno me dice que si China. El país de Confucio, al ser una dictadura, ha empezado el cambio; los europeos y algunos americanos, descolocados en este mundo multipolar, entre redes sociales y contenido magufo, no sabemos a qué carta quedarnos: queremos cambiar, pero que todo siga igual; queremos ir en coche hasta para mear, y eso es imposible: la contaminación nos acabara matando. Adaptarnos es una necesidad; hacerlo todos juntos para intentar frenar esta subida de temperaturas, este clima desbocado de extremos es cosa de todos.

Sin embargo, los intereses se cruzan, y vende más una manifestación magufa e intencionada políticamente que la unión de los vecinos por un objetivo múltiple pero no tangible en el corto espacio de tiempo: cambiar la ciudad. En esta situación, necesitamos transformar el urbanismo, mejorar las plazas, plantar árboles... Sin embargo, ninguna de estas acciones parece apetecible sin un objetivo que articule los cambios.

Desde mi punto de vista, ese objetivo es un tranvía (metro ligero) que permita establecer un marco de movilización social y transformación. Así que va siendo hora de crear una plataforma por un tranvía o metro ligero que atraviese el Puente Viejo, como en el siglo pasado, y que llegue hasta El Palmar y Alcantarilla, logrando unir también a Molina. Esta es la clave para cambiar tanto el urbanismo como la Región, porque, por un lado, necesitamos generar una entidad de transporte regional, lo que obliga a los dos actores principales —ayuntamientos y comunidad autónoma— a ponerse de acuerdo; y, por otro lado, implica ir más allá de la ciudad de Murcia y pensar en cómo articular metros ligeros, autobuses... y cercanías. Algún día habrá que pensar en articular la región con los trenes, y eso incluye al FEVE (Ferrocarriles españoles de vía estrecha), ¡oiga!

Necesitamos cambiar el urbanismo, dejar de crear 'sartenes cocederas' y buscar zonas de sombra con paseos arbolados y sin asfalto. Es cuestión de reflexionar y empezar a cambiar el chip, pues ya no nos vale el famoso 'tira por la sombra' porque, incluso, en ella te asas. Sin embargo, cambiar la ciudad no se trata solo de Murcia, sino también de Cartagena y los pueblos; implica un proyecto de Región por el que apostar. Hay cosas pequeñas que pueden convertirse en algo grande.