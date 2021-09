Shock, miedo y caos

Se comenta entre el profesorado que este inicio de curso está siendo bastante caótico. Desde que comenzó la pandemia los docentes murcianos hemos pasado por diferentes estados de ánimo. El primer curso de pandemia, allá por marzo de 2020 fue el curso del shock. Nadie sabía qué estaba pasando y ni mucho menos qué iba a pasar. El segundo curso fue el del miedo. Los docentes sentíamos que nos enviaban al matadero. Temíamos por nuestra salud, algunos incluso por su vida. Por la salud de los nuestros, pensando que vendríamos de los centros cargados de virus y que podríamos contagiar a nuestros familiares. Por eso nos aislamos, nos dedicamos a trabajar y a sacar adelante una semipresencialidad infame que nos complicó todo mucho más.

Pero lo hicimos.

Ahora llegamos a este tercer curso de pandemia que podemos etiquetar como el curso del caos. Caos generado por la Consejería de Educación de la Región de Murcia al considerar que no necesitamos más recursos, ni una organización diferente, ni apoyo por parte de la administración para salir adelante en medio de una pandemia que no termina de marcharse.

La Consejería de Educación de la Región de Murcia ha dejado solo y sin recursos al profesorado. Y mantiene una actitud de ‘ahí os las apañéis’ que tiene al profesorado irritado y estresado desde las primeras semanas de curso.

Volviendo a los malos hábitos prepandemia, el curso ha empezado sin la incorporación del personal interino. La consejería no ha adjudicado las plazas necesarias durante el verano y ha realizado los actos de adjudicación para cubrir estas plazas con el curso ya empezado. Todo esto supone tener clases de niños y niñas de tres años que comienzan su periodo de adaptación sin la que será su maestra. Clases de Primaria que empiezan sin tutor, de Secundaria que pasarán un par de semanas sin profe de mates o de inglés y así un suma y sigue que ya se hace cansino.

El profesorado está harto, pero resiste y ese es el problema. Quizá sea ya el momento de dejar de resistir y empezar a luchar por lo que es de todos y todas.

Este curso he decidido dar un paso hacia delante para intentar cambiar estas situaciones desde el sindicato Sterm. Veo como llegan cada día infinidad de situaciones injustas, denuncias sobre el deterioro de instalaciones o el aumento de la precariedad del profesorado interino. Algunos llaman desesperados preguntándonos cuándo creemos que les llegará el trabajo, para organizar sus vidas, para alimentar sus esperanzas. Pero solo les podemos decir que estamos aquí para luchar por todos. Que ponemos todo nuestro empeño en ello y que no es suficiente con resistir, hay que luchar. Hay que denunciar las condiciones en las que está una parte demasiado importante de nuestro alumnado. Estudiantes que no han tenido estos primeros días ni una silla para sentarse por falta de previsión de la consejería que no ha escuchado las advertencias de los centros. Muchos sabían que tendrían bastantes matrículas de última hora y que faltaría espacio, mobiliario y profesorado pero la consejería ha decidido esperar para justificar la masificación de las aulas como una excepcionalidad de última hora.

Tenemos clases con estudiantes a los que les resulta imposible ver la pizarra o la proyección porque están en la última esquinita que hemos ocupado para poder meterlos a todos. Porque la distancia de seguridad ha desaparecido como por arte de magia. Se ha convertido en un concepto flexible que aplicas si tienes el espacio, si no, puedes tener al alumnado amontonado que ya no pasa nada.

Debemos denunciar también que los horarios de los docentes cada vez están más cargados y la gran mayoría se están llevando a ese límite legal de 21 horas lectivas para Secundaria y 25 para Primaria. Aumento de horas lectivas que se perpetró como algo excepcional durante el tiempo de recortes pero que no encuentran el momento de revertir después de una década.

Vivimos una suma constante de agravios, reducciones y restructuraciones. Un deterioro diario que mina voluntades e instala en el profesorado la sensación de que no hay nada que hacer, de que esto hay que aceptarlo como si fuera una plaga divina. Desde Sterm queremos tenderte la mano. Necesitamos que te actives, que participes, que protestes, que denuncies. Necesitamos que nos apoyes y como decía Benedetti, que no te quedes inmóvil al borde del camino, que no te salves porque aquí, o nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno.

Compañeras, queda mucho por luchar, te esperamos.