Cante no, cantada por cartageneras: quien contamina paga

Fomento critica que la alcaldesa de Cartagena de querer el soterramiento "por la manía esa de querer lo de los demás"

Esto de nombrar consejeros en tiempos del sálvese quien pueda a toque de “a ver, ¿quién se apunta?” tiene consecuencias. Normalmente, malas. Ahí se enmarca la cantada, que no cante, por cartageneras del supuestamente neófito en política y recientemente designado consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, el de las cervezas. No el de las corbatas eléctricas; no el del pelo planchao al mejor estilo nacional-torerista; no el que fue efímero consejero de Economía. No, ese no. El “otro”, el de las cervezas de toda la vida, todo tiempo y lugar.

Resulta ahora que la pretensión de la regidora de la autoproclamada trimilenaria, Ana Belén Castejón, de que el AVE llegue soterrado es peor que una ocurrencia, que diría el aún ocupante de La Moncloa. Es “la manía esa de querer lo de los demás”, en palabras de Patricio Valverde, el ahora consejero de Fomento e Infraestructuras, y excervecero.

Que a estas alturas del partido alguien que habla y actúa en nombre del partido que gobierna la Región desde hace 23 años tenga o no carnet ––cosa irrelevante a los efectos––, da risa, por no decir vergüenza ajena.

Pues las sucesivas formaciones de los ejecutivos regionales que iba conformando el olvidado Ramón Luis Valcárcel han reivindicado como sacros derechos propios de esta supuestamente maltratada región todo lo que han ido sucesivamente viendo que se pedía o se conseguía en otros lugares del Estado español.

Sin rebuscar mucho y por ejemplo, el aeropuerto mal llamado internacional de Corvera que ahora parece que era un derecho inalienable de la Región de Murcia y nos ha salido gratis total. Preguntemos a los miembros del consejo de administración de AEROMUR –– SACYR y sus acólitos de Infucapital (grupo Fuertes), las fenecidas por rescate BMN (Cajamurcia) y CAM, etc., etc.,–– cuánto ha costado esa innecesaria instalación a las arcas regionales. ¿Quizá casi 130 millones de euros, sin contar costes colaterales? ¿Solo?

Alomojó, como pronunciaba el cartagenero encarcelado Eduardo Zaplana, la incógnita la podrían despejar el unionense actual delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, aquel del efecto látigo del rabo de los perros, o José Gabriel Ruiz, que fueron protagonistas directos de los momentos álgidos del pugilato AEROMUR versus Gobierno murciano, aunque uno y otro se encuadren ahora en lugares políticos pretendidamente divergentes: el uno representante de Rajoy así en la tierra como en las vías; el otro, hijo predilecto y bien amado del resucitado regional-trasvasista Alberto Garre.

Pero la pregunta es: ¿esto de Corvera no se hizo, aparte de desmesurados intereses especulativo-urbanísticos, porque Murcia no podía ser menos que Alicante y dejar de tener su propio aeropuerto “internacional”? ¿Se acuerda el ahora consejero de esto, o no?

Y como una cosa lleva a la otra, la siguiente cuestión es: ¿no se empezó a presionar políticamente desde Murcia y Cartagena para “conseguir” el AVE en los tiempos en que todas, o sea todas, las ciudades que se autoconsideraban medianamente importantes en España pretendían ser “las primeras” en conseguir esa infraestructura tan beneficiosa no se sabe muy bien para qué ni para quienes habida cuenta de los precios que tienen y tendrán los billetes por trayecto? ¿Se acuerda el ahora consejero de esto? ¿O va a resultar que se ha caído de un guindo?

O tampoco se acuerda el consejero de que una línea desdoblada y electrificada Cartagena-Albacete-Madrid hubiera costado presupuestariamente un tercio del total por el que saldrá la del AVE ––cuando llegue a la trimilenaria–– y ya podría estar en funcionamiento, con un tiempo por trayecto superior en apenas 20 minutos, veinte, a lo que tardará el sacralizado AVE… ¿Verdad que no se acuerda?

Al hilo de las palabras de este neoconsejero, se interpreta que la principal dificultad para que el AVE llegue soterrado a Cartagena es la descontaminación de los terrenos de El Hondón. Cierto. Pero lo soluciona dialécticamente de mala manera: “Quien contamina paga”, dijo. Vamos, que la ciudad portuaria debe asumir como propia la responsabilidad del estropicio químico-radiactivo que generó y dejó tras de sí al cerrar en 2001 la empresa Potasas y Derivados S.A., perteneciente al Grupo ERCROS, del que seguro que poca gente se ha olvidado en Cartagena.

Al contrario de lo que parece ocurrirle a este ahora miembro del ejecutivo murciano que, con absoluta seguridad, en toda su larga trayectoria como alto directivo empresarial en la Región nunca tuvo conocimiento ni noticia de lo que pasaba y pasó en esos miles de metros cuadrados a la entrada de Cartagena por la autovía de Murcia, ni de lo que sucedía en los barrios y centros educativos aledaños cuando soplaba el Levante.

Vaya buscando el consejero ––en línea con su asunción de la máxima ecologista que de forma espuria utilizó–– quién o quienes, solos o en compañía de otros, han contaminado, por ejemplo, el Mar Menor para exigirles que paguen la regeneración ambiental. ¿O es que tampoco lo sabe? Igual se entera en un programa del Canal ARTE… Y en la trimilenaria se lo agradecerán.