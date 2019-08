Jumilla: diez años con sacrificio cero real de perros y gatos

Jumilla es el primer Ayuntamiento de los 45 que tiene la Comunidad Autónoma de Murcia en los que se comenzó a aplicar una política pública de sacrificio cero real y transparente, es decir, en la que no se sacrifican los perros y gatos recogidos en su municipio porque hayan sido abandonados o extravíados o maltratados.

A día de hoy, esta localidad lleva más de diez años sin sacrificar ni un solo perro o gato, sano o enfermo y/o con lesiones que pueda tener una vida de calidad con un tratamiento veterinario adecuado.

Y no solo no se sacrifican sino que su recogida se realiza en instalaciones municipales que no son una perrera en sentido estricto, sino un albergue público de animales gestionado por una de las protectoras más serias y con más experiencia en protección y bienestar animal en esta Región. Estoy hablando de la protectora de animales 4 Patas Jumillas.

El hecho de que los animales extraviados sean recogidos por una protectora de animales significa que la persona que haya extravíado a su perro/a o gato/a será recogido por personas con sensibilidad y con experiencia en el trato y manejo de esta especie de animales, que se dedican de forma altruista y voluntaria a la protección y bienestar de los animales del municipio.

Esta protectora de animales es una de las primeras que comencé a seguir en redes sociales ya que me llamó poderosamente la atención que en Jumilla desde el año 2009 se estuviera aplicando de verdad el sacrificio cero, aún con una Ley de protección animal de animales de compañía en la Región de Murcia, que databa del año 1990, y que legitimaba a los 45 Ayuntamientos de esta Comunidad a sacrificar a animales sanos, simplemente porque las instalaciones donde se albergaran los animales recogidos, estuvieran llenas.

Hasta la reforma de la citada ley de protección animal, que se produjo con la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, publicada el 23 de noviembre de 2017 y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2017, ha sido 'legal' sacrificar a animales sanos, a cachorros y animales con enfermedades y/o lesiones que con tratamiento que pudieran tener una vida con calidad con asistencia veterinaria.

Jumilla en colaboración con la fantástica y ejemplarizante labor de protección animal de la protectora de animales 4 Patas Jumilla se adelantó con muchísimo esfuerzo, pasión y voluntad en decir adiós al sacrificio legal de animales abandonados, extravíados y/o maltratados en su localidad.

Personalmente he tenido la suerte de conocer a dos miembros de esta magnífica protectora de animales, hace dos meses, en concreto a Irene y a María. La primera me comentó que se metió de lleno en la protección animal a nivel profesional el día que se cuestionó lo siguiente: "¿Qué puedo hacer yo para ayudar a los animales atropellados, abandonados, extraviados y maltratados de mi pueblo?". A María tuve la suerte de conocerla en el rescate legal de más de una treintena de animales maltratados en un otro pueblo de Murcia. Ella se prestó de forma desinterasada a venir a ayudar en el desalojo de varios gatos maltratados y no solo los capturó de forma ética, sino que también ayudó a buscarles una buena familia.

Del Ayuntamiento de Jumilla destaco diez aspectos positivos con respecto a la protección de animales:

Servicio de recogida de animales por una protectora del municipio en la que hay personas especializadas para capturar a perros y gatos respectivamente.

Instalaciones municipales para albergar a los animales.

Partida económica para la gestión y cuidado de los animales.

Implantación del método C.E.R. captura, esterilización y retorno al punto de origen.

Registro y transparencia en cuanto a los animales recogidos y su destino (adopción, acogida, ingreso veterinario, etc).

Abono de facturas de urgencias de animales recogidos que precisen de asistencia veterinaria de urgencias (por ejemplo, animal atropellado, malherido, enfermo, etc).

Sacrificio cero real y durante más de una década.

Trabajan con adiestradores para abordar problemas de comportamiento de perros miedosos y fomentan el bienestar de los animales y la adoptabilidad de los mismos.

Trabajan con adiestradores para el manejo adecuado de los perros potencialmente peligrosos y fomentar la adoptabilidad de los mismos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Jumilla, la Concejalía con competencias en materia de protección animal y la protectora de animales y 4 Patas Jumilla son todo un referente en la Comunidad Autónoma.

