Mery y Fiko, de El Jardín de los Dragones: "Comer animales que han sufrido tanto nos vuelve más agresivos"

Licenciada en Derecho y con un master en cooperación internacional, Mery López Santos finalmente pensó que con la cocina podría cambiar el mundo con un planteamiento más justo y sostenible.

De responsable de emisiones en TV a repostero, corredor de maratones, escalador, y practicante de yoga parece que nada se le resiste a Fiko Aliaga, este licenciado en Comunicación Audiovisual que decidió darle un giro a su vida en su tierra natal.

Tras unas fiestas maratonianas de trabajo en su acogedor y renombrado restaurante vegano El Jardín de los Dragones, en el mítico barrio de Santa Eulalia en Murcia. Después de un año plagado de eventos y colaboraciones en mil actos diferentes promoviendo el veganismo. Enfrascados en la vorágine de la apertura de un segundo proyecto, Mery y Fiko nos reciben como siempre con una sonrisa y ese `buen rollo´que les caracteriza.

¿ De d ónde sacá is tanta energí a? Mira que voy a tener que acabar por creer lo de los sú perpoderes de la pelí cula de Edgar Wright, ` Scott Pilgrim contra el mundo´.

Mery: Intentamos seguir un estilo de vida saludable, practicamos deporte, yoga, y aún así, somos humanos, y periódicamente, después de un apretón como la Navidad, terminamos cayendo unos días en el sofá sin poder movernos, jaja.

Fiko: Personalmente, mi energía sale de la montaña. Cada mañana antes de empezar nuestra jornada, en ocasiones, demasiado largas, subo a correr o a andar por la montaña, y respirar aire fresco ahí arriba te da fuerzas para lo que sea. Bueno, de ahí y de las pedazo de cenas que nos pegamos cuando llegamos a casa. También es cierto, que los primeros meses de existencia del Jardín teníamos toda la responsabilidad en nuestras manos, sin embargo, a día de hoy, tenemos un equipo trabajador, muy formado, que está involucrado en el proyecto y que hace que todo sea más fácil.

Mery, dueña del restaurante vegado El Jardín de los Dragones

¿ Qu é es lo que os llevó a apostar por el veganismo?

Mery: No quería participar del sistema de producción cárnica y pretendía dejar la menor huella posible en el planeta y para eso el veganismo es la única opción. También por salud, comer animales que han sufrido tanto nos vuelve más agresivos.

Fiko: Las razones por las que me hice vegano fueron muchas, grandes losas pesadas que fueron cayendo sobre mi conciencia y que me llevaron a ser lo que soy hoy. Si lees un poco y te informas de como funciona todo, del sufrimiento animal que conlleva comerte ese filete o beberte ese vaso de leche, de la huella ambiental que vas dejando, de tu propia salud, entre otros aspectos, la única opción posible para dormir bien por las noches es ser vegano.

Nada má s entrar en El Jardí n de los Dragones nos encontramos con el libro del filósofo Óscar Horta `Un paso adelante en defensa de los animales´. ¿En qué lugar ubicaríais la protección de sus derechos?

Fiko: En un lugar prioritario. Es un reflejo de los derechos de todos los seres vivos. Los humanos que no respetan a los animales (ya sea vistiendo pieles, comiendo carne o siendo aficionados de caza o tauromaquia) tampoco aprenderán nunca a respetar al planeta y los demás humanos. No me gustan los extremos. De hecho, creo que ser extremista provoca una reacción de rechazo que ralentiza el proceso de cambio, aunque muchos veganos no opinarán como yo. Hay que abrir los ojos al resto del mundo, pero desde la honestidad y la lucha pacífica, se ha demostrado que esa opción es más eficaz que la confrontación.

Fiko, dueño del restaurante vegao El Jardín de los Dragones

Ademá s de brindar la posibilidad de exponer sus obras a diferentes artistas, en el restaurante hab e is organizado charlas, proyecciones y diferentes actos para colaborar con asociaciones dedicadas a luchar por los má s desfavorecidos (sin discriminar si se trata de humanos o no). ¿Hubo un punto de inflexión a la hora de superar los prejuicios contra quienes no pertenecen a nuestra especie?

Mery: No hubo un momento exacto y definido, ha sido más un proceso paulatino. Los prejuicios los ha tenido que superar en realidad la sociedad respecto a un estilo de vida vegano, probando nuestros platos, tapas, postres o hamburguesas, han entendido que ser verano es mucho más que comer lechuga o ensalada, que teniendo un mínimo de conocimientos culinarios la opción vegana es posible y no es cara.

¿Algún mensaje que queráis añadir?

Mery: Dentro de nuestro proceso de reeducación, estamos dando talleres de cocina para las personas interesadas en cambiar su estilo de vida. Y aunque no queremos aún adelantar demasiado de nuestro nuevo proyecto, os dejo esa pista. Por ahí van los tiros: Reeducación. Cada vez hay más negocios, empresas que toman la decisión de trabajar con un estilo de vida vegano, pequeños comercios que además apuestan por el zerowaste dentro de lo posible en Murcia, como es el caso de Aloe Vegan Shop, en Santa Eulalia. Este barrio está siendo puntero en muchos aspectos.

Fiko: GoVegan! Dad el paso! Dormir con la conciencia tranquila no tiene precio, y con la cantidad de información que cada vez sale más a la luz, es más fácil tomar la decisión. La información es poder. Gracias por darnos voz, Yolanda.