La Pedrera: un modelo de colonia felina en Yecla

Colonia felina La Pedrera de Yecla

En la Región de Murcia vamos avanzando en la protección animal, prueba de ello es el caso de la colonia felina La Pedrera ubicada en el municipio de Yecla, cuya imagen se puede apreciar en este artículo.

Es posible que algunos lectores/as no conozcáis lo que es una colonia felina. Una colonia felina es simplemente la agrupación de varios gatos callejeros que viven juntos formando una comunidad: bien en una calle, un edificio, una finca o un jardin.

Estos gatos no tienen un propietario conocido, salvo que alguno se haya extraviado o haya sido abandonado. Si bien, todos esos gatos son responsabilidad de los Ayuntamientos donde se encuentran.

Hay una ley que regula la defensa y protección de los animales de compañía de la Región de Murcia que entró en vigor en diciembre de 2017 y que define en su artículo 2 el trato a los gatos callejeros y en el artículo 25 tambié se habla de las citadas colonias felinas.

En la Región de Murcia existen 45 Ayuntamientos. Todos ellos tienen la obligación legal de gestionar y cuidar éticamente los gatos callejeros. Afortunadamente, ya hay algunos Ayuntamientos como por ejemplo Fuente Álamo, Jumilla, Yecla, Molina de Segura, Águilas y Cartagena, que con la encomiable ayuda de voluntarios particulares o voluntarios de protectoras de animales están gestionando éticamente algunas de las colonias felinas que tienen en sus municipios.

Para proteger las colonias felinas es necesario que exista un diálogo abierto y colaborativo entre el personal competente en materia de protección animal de cada Ayuntamiento y las personas que gestionan colonias felinas.

Un claro ejemplo de la buena fe, colaboración y coordinación entre gestores de colonias felinas y un Ayuntamiento pudiera ser el caso del Ayuntamiento de Yecla, que uno de los Ayuntamientos pioneros en la Región de Murcia en aplicar el método C.E.R (que significa “captura, esterilización, suelta y retorno del gato al punto de origen”) en las colonias felinas y en destinar una partida presupuestaria para la esterilización de estos bellos animales callejeros. Este método ético permite controlar la superpoblación de gatos callejeros.

Muestra de la gran labor que está haciendo el Ayuntamiento de Yecla en materia de colonias felinas son las imágenes de las colonia felina denominada La Pedrera. Tanto el Ayuntamiento como el equipo de voluntarios de Soy su Voz ha colaborado en la esterilización de los gatos callejeros que integran esa colonia y han construido un `hogar´con unos refugios de obra donde se han podido ubicar camas para los gatos, así como se han realizado casetas donde pueden disponer de comida y agua, e incuso juguetes y plantas para jugar. La colonia se llama Colonia felina La Pedrera.

Una colonia felina controlada aporta las 20 ventajas que se citan a continuación:

Control de roedores y de plagas de insectos en la zona donde estén ubicados. Evita focos de pulgas, ya que los gatos están cuidados y desparasitados, a través de sus gestores y cuidadores. Elimina los problemas de ruidos nocturnos por los celos. Acaba con las camadas descontroladas de gatos. Proporciona un control sanitario de los animales. Acaba con los marcajes de los gatos. Evita que los gatos deambulen hambrientos suplicando comida para sobrevivir. Elimina la visión de gatos moribundos, enfermos y/o heridos sin asistencia veterinaria. Educa en valores a nuestros menores y a nuestra sociedad en general. Acaba con el sufrimiento de los gatos callejeros. Evita sufrimiento innecesario para las personas con valores que amamos y respetamos a los animales. Permite salir de la clandestinidad a los gestores de las colonias felinas y dignifica su trabajo. Proporcionan dignidad al gato callejero como ser vivo y como ser sintiente que es. Permite identificar la aparición de nuevos gatos caseros (con propietario) que hayan sido abandonados o extravíados. Aporta compañía y amor a personas y a niños que paseen por la zona o incluso se acerquen a ellos. Alegran y dan vida al paisaje urbano o rural. Proporcionan desarrollo cultural y evolución en una sociedad. Atraen al turismo, especialmente a personas extranjeras o sensibilizadas en el respeto y a la vida animal. Fomentan el trabajo cooperativo. Evita los conflictos entre vecinos.

Sin duda, la Colonia Felina La Pedrera de Yecla es un modelo a seguir y también todo un referente en la Región de Murcia.

Yo soy una soñadora nata y sigo soñando con que algún día, no muy lejano, todas las colonias felinas de la Región de Murcia y de los 8.124 municipios de España gocen como mínimo de unas condiciones similares a las de la colonia felina de La Pedrera en Yecla.

Si quieres algo similar en tu municipio, sé activo, recopila firmas de vecinos y preséntalas por registro telemático o por ventanilla única en tu Ayuntamiento, solicitando que se aplique el método C.E.R en tu municipio. Además puedes adjuntar este artículo en tu escrito, a efectos ilustrativos del Ayuntamiento. Y si tu Ayuntamiento tien alguna duda, puede contactarme en mi web deanimals para que le indique los pasos a seguir.

MUY IMPORTANTE. En aquellos Ayuntamientos que aún siguen sacrificando animales, no les digas donde está ubicada la colonia felina si no tienes la seguridad de que van a aplicar el método C.E.R. ya que se puede conseguir el efecto contrario. Si el Ayuntamiento no quiere regular de momento las colonias felinas puede enviar a los laceros de la perrera a poner jaulas trampas para “cazar”, capturar y sacrificar a los gatos.

Si alimentas a una colonia felina o quieres ayudar a gatos callejeros y sabes que en tu Ayuntamiento de momento no quiere proteger a los gatos, te aconsejo que estudies y te formes sobre esta materia, por tu cuenta investigando por internet podrás encontrar mucha información o si lo deseas puedes formarte conmigo, para ello reserva ya tu plaza en el curso online sobre Cómo Proteger Legalmente a las Colonias Felinas.